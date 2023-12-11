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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20231211/rusya-ukrayna-rusyaya-karsi-kimyasal-silah-provokasyonu-hazirligini-yapiyor-1078328342.html
Rusya: Ukrayna, Rusya’ya karşı kimyasal silah provokasyonu hazırlığını yapıyor
Rusya: Ukrayna, Rusya’ya karşı kimyasal silah provokasyonu hazırlığını yapıyor
Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyolojik, Kimyasal ve Biyolojik Koruma Birliği Komutanı Korgeneral İgor Kirillov, Ukrayna gizli servislerinin karşı kimyasal silaha... 11.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-11T17:25+0300
2023-12-11T17:25+0300
ukrayna krizi
rusya savunma bakanlığı
ukrayna
igor kirillov
kimyasal saldırı
kimyasal silah
kiev
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Rusya Savunma Bakanlığı’nın ‘ABD’nin savaş amaçlı biyolojik faaliyeti’ konulu basın brifinginde konuşan Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyolojik, Kimyasal ve Biyolojik Koruma Birliği Komutanı Korgeneral İgor Kirillov, “Edindiğimiz bilgilere göre, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi, ulusal istihbarat kurumunun, zehirli maddeler kullanarak Rusya’ya karşı provokasyon organize etme yönündeki eylemlerini koordine ediyor. Suriye çatışmasında elde edilen deneyim, Rus ordusuna yönelik kimyasal silah kullanma suçlamalarının Birleşmiş Millerler ve küresel medyada yeni Rusya karşıtı kampanya başlatmak için kullanılacağını tahmin etme fırsatını veriyor” açıklamasında bulundu.Bu amaçla Ukrayna Güvenlik Servisi’nin, kimyasal madde ithalatı yapan Ukraynalı Realab şirketi ile işbirliği yaptığını söyleyen Kirillov, “Bu şirket aracılığıyla, bu yılın Ekim-Kasım aylarında Almanya’da ‘küçük bir parti’ trietanolamin ve nitrojen içeren sodyum bileşiği satın alındı. Bu bileşik Amerikan HONEYWELL RESEARCH CHEMICALS şirketi tarafından üretildi” ifadesini kullandı.Hardal gazını sentezlemek için gerekli’Kirillov, “Trietanolamin, Kimyasal Silahlar Sözleşmesi’nin kimyasallarla ilgili ekinde yer alıyor ve yıllık beyana tabi. Bu bileşik, deri yandırma etkisine sahip toksik bir madde olan nitrojen hardalının sentezinin öncüsü. Azot içeren sodyum bileşikleri oldukça zehirli. Etkileri siyanürünkine benziyor. Değerlendirmemize göre, bu kimyasallar Ukrayna ordusu tarafından, kontrolü altındaki bölgede, Rus ordusunun en aktif ilerleyen ordu grubunun faaliyet gösterdiği cephede kullanmak üzere, sınırlı ölçekli provokasyon gerçekleştirme amacıyla kimyasal silah maddesi üretmek amacıyla kullanılabilir” dedi.“Ukrayna ordusunun kasıtlı olarak içme suyu, gıda kaynakları ve hayvan yemi dahil su kaynaklarını patojenik biyolojik ajanlarla kirletmesi bekleniyor” diyen Rus komutan, sözlerini şöyle sürdürdü:‘Taarruzu başarısız olduğu için kimyasal silaha başvurabilirler’Korgeneral İgor Kirillov, “Ukrayna ordusunun, karşı taarruz olarak sunulan eylemleri sırasında başarı elde edememesi nedeniyle, faaliyetlerinde kimyasal ve biyolojik silah kullanımı dahil standart olmayan savaş yöntemlerine doğru kayma olacağını düşünüyoruz” ifadesini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20231127/rusya-ukrayna-istihbarati-yeni-bolgelerimizdeki-liderlere-karsi-zehirli-kimyasallar-kullaniyor-1077834754.html
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rusya savunma bakanlığı, ukrayna, igor kirillov, kimyasal saldırı, kimyasal silah, kiev, ukrayna güvenlik konseyi (sbu)
rusya savunma bakanlığı, ukrayna, igor kirillov, kimyasal saldırı, kimyasal silah, kiev, ukrayna güvenlik konseyi (sbu)

Rusya: Ukrayna, Rusya’ya karşı kimyasal silah provokasyonu hazırlığını yapıyor

17:25 11.12.2023
© Rusya Savunma BakanlığıRusya Silahlı Kuvvetleri Radyolojik, Kimyasal ve Biyolojik Koruma Birliği Şefi İgor Kirillov
Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyolojik, Kimyasal ve Biyolojik Koruma Birliği Şefi İgor Kirillov - Sputnik Türkiye, 1920, 11.12.2023
© Rusya Savunma Bakanlığı
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Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyolojik, Kimyasal ve Biyolojik Koruma Birliği Komutanı Korgeneral İgor Kirillov, Ukrayna gizli servislerinin karşı kimyasal silaha başvurarak Rusya’ya karşı provokasyon hazırlığı içinde olduğunu, bu amaçla Almanya’dan kimyasal madde partisinin alındığını belirtti.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın ‘ABD’nin savaş amaçlı biyolojik faaliyeti’ konulu basın brifinginde konuşan Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyolojik, Kimyasal ve Biyolojik Koruma Birliği Komutanı Korgeneral İgor Kirillov, “Edindiğimiz bilgilere göre, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi, ulusal istihbarat kurumunun, zehirli maddeler kullanarak Rusya’ya karşı provokasyon organize etme yönündeki eylemlerini koordine ediyor. Suriye çatışmasında elde edilen deneyim, Rus ordusuna yönelik kimyasal silah kullanma suçlamalarının Birleşmiş Millerler ve küresel medyada yeni Rusya karşıtı kampanya başlatmak için kullanılacağını tahmin etme fırsatını veriyor” açıklamasında bulundu.
Bu amaçla Ukrayna Güvenlik Servisi’nin, kimyasal madde ithalatı yapan Ukraynalı Realab şirketi ile işbirliği yaptığını söyleyen Kirillov, “Bu şirket aracılığıyla, bu yılın Ekim-Kasım aylarında Almanya’da ‘küçük bir parti’ trietanolamin ve nitrojen içeren sodyum bileşiği satın alındı. Bu bileşik Amerikan HONEYWELL RESEARCH CHEMICALS şirketi tarafından üretildi” ifadesini kullandı.

Hardal gazını sentezlemek için gerekli’

Kirillov, “Trietanolamin, Kimyasal Silahlar Sözleşmesi’nin kimyasallarla ilgili ekinde yer alıyor ve yıllık beyana tabi. Bu bileşik, deri yandırma etkisine sahip toksik bir madde olan nitrojen hardalının sentezinin öncüsü. Azot içeren sodyum bileşikleri oldukça zehirli. Etkileri siyanürünkine benziyor. Değerlendirmemize göre, bu kimyasallar Ukrayna ordusu tarafından, kontrolü altındaki bölgede, Rus ordusunun en aktif ilerleyen ordu grubunun faaliyet gösterdiği cephede kullanmak üzere, sınırlı ölçekli provokasyon gerçekleştirme amacıyla kimyasal silah maddesi üretmek amacıyla kullanılabilir” dedi.
Ukrayna ordusunun kasıtlı olarak içme suyu, gıda kaynakları ve hayvan yemi dahil su kaynaklarını patojenik biyolojik ajanlarla kirletmesi bekleniyor” diyen Rus komutan, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Rusya Savunma Bakanlığı ve Rosselhoznadzor (Rus tarım ürünleri denetçisi) ortaklaşa bu yılın Kasım ayında, Zaporojye Bölgesi’nin Çernigovka köyündeki Afrika domuz vebası salgınının kasıtlı olarak organize edildiğini tespit etti. Afrika domuz vebası patojeni bir tarım işletmesinin arazisine kasıtlı olarak sokuldu. Bunun sonucunda 7 binden fazla domuz kesildi. Hastalık, vektör aktivitesi ve yabani hayvanların doğal göçü yokken tespit edildi. Bu tür eylemler toplumsal gerilimi artırmak, halk arasında Rus hükümetine karşı hoşnutsuzluğu artırmak ve aynı zamanda gıda güvenliğine tehdit oluşturmak için düzenleniyor.”

‘Taarruzu başarısız olduğu için kimyasal silaha başvurabilirler’

Korgeneral İgor Kirillov, “Ukrayna ordusunun, karşı taarruz olarak sunulan eylemleri sırasında başarı elde edememesi nedeniyle, faaliyetlerinde kimyasal ve biyolojik silah kullanımı dahil standart olmayan savaş yöntemlerine doğru kayma olacağını düşünüyoruz” ifadesini kullandı.
Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) binası - Sputnik Türkiye, 1920, 27.11.2023
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