https://sputniknews.com.tr/20231211/rusya-ukrayna-rusyaya-karsi-kimyasal-silah-provokasyonu-hazirligini-yapiyor-1078328342.html

Rusya: Ukrayna, Rusya’ya karşı kimyasal silah provokasyonu hazırlığını yapıyor

Rusya: Ukrayna, Rusya’ya karşı kimyasal silah provokasyonu hazırlığını yapıyor

Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyolojik, Kimyasal ve Biyolojik Koruma Birliği Komutanı Korgeneral İgor Kirillov, Ukrayna gizli servislerinin karşı kimyasal silaha... 11.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-11T17:25+0300

2023-12-11T17:25+0300

2023-12-11T17:25+0300

ukrayna krizi

rusya savunma bakanlığı

ukrayna

igor kirillov

kimyasal saldırı

kimyasal silah

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ukrayna güvenlik konseyi (sbu)

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Rusya Savunma Bakanlığı’nın ‘ABD’nin savaş amaçlı biyolojik faaliyeti’ konulu basın brifinginde konuşan Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyolojik, Kimyasal ve Biyolojik Koruma Birliği Komutanı Korgeneral İgor Kirillov, “Edindiğimiz bilgilere göre, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi, ulusal istihbarat kurumunun, zehirli maddeler kullanarak Rusya’ya karşı provokasyon organize etme yönündeki eylemlerini koordine ediyor. Suriye çatışmasında elde edilen deneyim, Rus ordusuna yönelik kimyasal silah kullanma suçlamalarının Birleşmiş Millerler ve küresel medyada yeni Rusya karşıtı kampanya başlatmak için kullanılacağını tahmin etme fırsatını veriyor” açıklamasında bulundu.Bu amaçla Ukrayna Güvenlik Servisi’nin, kimyasal madde ithalatı yapan Ukraynalı Realab şirketi ile işbirliği yaptığını söyleyen Kirillov, “Bu şirket aracılığıyla, bu yılın Ekim-Kasım aylarında Almanya’da ‘küçük bir parti’ trietanolamin ve nitrojen içeren sodyum bileşiği satın alındı. Bu bileşik Amerikan HONEYWELL RESEARCH CHEMICALS şirketi tarafından üretildi” ifadesini kullandı.Hardal gazını sentezlemek için gerekli’Kirillov, “Trietanolamin, Kimyasal Silahlar Sözleşmesi’nin kimyasallarla ilgili ekinde yer alıyor ve yıllık beyana tabi. Bu bileşik, deri yandırma etkisine sahip toksik bir madde olan nitrojen hardalının sentezinin öncüsü. Azot içeren sodyum bileşikleri oldukça zehirli. Etkileri siyanürünkine benziyor. Değerlendirmemize göre, bu kimyasallar Ukrayna ordusu tarafından, kontrolü altındaki bölgede, Rus ordusunun en aktif ilerleyen ordu grubunun faaliyet gösterdiği cephede kullanmak üzere, sınırlı ölçekli provokasyon gerçekleştirme amacıyla kimyasal silah maddesi üretmek amacıyla kullanılabilir” dedi.“Ukrayna ordusunun kasıtlı olarak içme suyu, gıda kaynakları ve hayvan yemi dahil su kaynaklarını patojenik biyolojik ajanlarla kirletmesi bekleniyor” diyen Rus komutan, sözlerini şöyle sürdürdü:‘Taarruzu başarısız olduğu için kimyasal silaha başvurabilirler’Korgeneral İgor Kirillov, “Ukrayna ordusunun, karşı taarruz olarak sunulan eylemleri sırasında başarı elde edememesi nedeniyle, faaliyetlerinde kimyasal ve biyolojik silah kullanımı dahil standart olmayan savaş yöntemlerine doğru kayma olacağını düşünüyoruz” ifadesini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20231127/rusya-ukrayna-istihbarati-yeni-bolgelerimizdeki-liderlere-karsi-zehirli-kimyasallar-kullaniyor-1077834754.html

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rusya savunma bakanlığı, ukrayna, igor kirillov, kimyasal saldırı, kimyasal silah, kiev, ukrayna güvenlik konseyi (sbu)