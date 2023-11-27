https://sputniknews.com.tr/20231127/rusya-ukrayna-istihbarati-yeni-bolgelerimizdeki-liderlere-karsi-zehirli-kimyasallar-kullaniyor-1077834754.html

Rusya: Ukrayna istihbaratı, yeni bölgelerimizdeki liderlere karşı zehirli kimyasallar kullanıyor

Rusya: Ukrayna istihbaratı, yeni bölgelerimizdeki liderlere karşı zehirli kimyasallar kullanıyor

Rusya Sanayi ve Ticaret Bakan Yardımcısı Kirill Lısogorskiy, Ukraynalı istihbarat ajanlarının Rusya'nın yeni bölgelerindeki liderlere karşı zehirli kimyasallar... 27.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-27T17:30+0300

2023-11-27T17:30+0300

2023-11-27T17:30+0300

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Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nün (OPCW) 28. OPCW Üye Devletler Konferansı'nda Rus heyetine başkanlık eden Lısogorskiy, Ukrayna ve ABD'nin zehirli kimyasal maddelerle yürüttüğü faaliyetlere dikkat çekti.Lısogorskiy, "Elimizde, Kiev rejiminin istihbarat servislerinde görevli ajanlar tarafından Rusya'nın yeni bölgelerindeki yönetimlere karşı zehirli kimyasallar ve psikotropik maddeler kullanıldığına dair bilgiler var" dedi.'ABD'nin Ukrayna'ya zehirli kimyasallar tedarik ettiğine dair su götürmez kanıtlar var'Rus yetkili, ABD'nin Ukrayna'ya zehirli kimyasallar tedarik ettiğine dair su götürmez kanıtlar bulunduğundan da bahsetti.Lısogorskiy, "ABD ve NATO müttefiklerinin Ukrayna'ya zehirli kimyasallar tedarik ettiğine dair su götürmez kanıtlara sahip olduğumuz konusunda OPCW üyelerine bilgi vereceğiz" ifadelerini kullandı.Lısogorskiy, zehirli kimyasalların Ukrayna ordusu ile Kiev rejimi saflarında savaşan paralı askerlere verildiğinin altını çizdi.Gün içerisinde Sputnik’e açıklama yapan Harkov Bölge İdaresi Başkanı Vitaliy Gançev, yardımcısına Ukrayna tarafından saldırı düzenlendiğini duyurmuş, saldırıya uğrayan yetkilinin sağlığının yerinde olduğunu ifade etmişti.

https://sputniknews.com.tr/20231024/abd-basini-ukrayna-guvenlik-servisinde-mi6-ile-isbirligi-icin-altinci-kol-kuruldu-1076641470.html

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ukrayna, istihbarat, rus istihbarat teşkilatı (fsb), donbass, lugansk halk cumhuriyeti (lhc), donetsk halk cumhuriyeti (dnr), herson, zaporojye, rusya