https://sputniknews.com.tr/20240212/batili-ilac-sirketlerinin-mariupol-sakinleri-uzerinde-deney-gerceklestirdigi-ortaya-cikti-1080641549.html

Batılı ilaç şirketlerinin Mariupol sakinleri üzerinde deney gerçekleştirdiği ortaya çıktı

Batılı ilaç şirketlerinin Mariupol sakinleri üzerinde deney gerçekleştirdiği ortaya çıktı

Sputnik’in eline geçen belgeler, Batılı ilaç devlerinin Ukraynalı yetkililerin yardımıyla birkaç yıl boyunca Mariupol'daki bir hastanenin psikiyatri... 12.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-12T09:56+0300

2024-02-12T09:56+0300

2024-02-12T11:09+0300

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Belgeler, Mariupol’deki 7 No’lu hastanenin bodrumunda, onarım çalışmaları sırasında inşaatçılar tarafından bulunurken, Sputnik muhabiri olay yerine giderek belgeleri inceledi.Belgelere göre, ilaçlar deneme amacıyla 1 yaşından küçük bebeklere ve 11 yaşından küçük çocuklara da uygulandı.Psikiyatri bölümüne ait olan bu belgeler 2008-2016 dönemini kapsarken, hastalar üzerinde test edilen ilaçlara henüz ad verilmediği ve sadece numaralara sahip olduğu görülüyor.İlaçlar, üzerinde ad olmayan ve sadece GLPG0634-CL-203 numarasını taşıyan beyaz zarflar içinde bulunurken, çalışmaların temel amacının, ilacın etkinliğini Amerikan Romatoloji Koleji (ACR) kriterlerine göre yanıt alan hasta oranı açısından değerlendirmek olduğu anlaşıldı.Belgelerde şu ilaç şirketlerinin isimleri geçiyor: Pfizer (ABD), AstraZeneca (İngiltere, İsveç), Celltrion (Güney Kore), Novartis International AG (İsviçre, ABD), IQVIA (eski adıyla Quintiles ve IMS Health Inc, ABD, Birleşik Krallık), Sanofi (Fransa), Galapagos NV (Belçika), Janssen Pharmaceuticals (şimdi Johnson & Johnson Innovative Medicine, Belçika), Abbott Laboratories (ABD), Covance (şimdi Labcorp İlaç Geliştirme, ABD), Merck KGaA (Almanya), Centocor Biopharmaceutical (Hollanda) ve tıbbi ekipman üreten Samsung’un adı da geçiyor.Hastanenin bodrum katında lojistik şirketlerine ait çok sayıda hazır zarfın ve biyomateryal kaplarının bulunduğu kutular da bulunduğu, bu kutular üzerinde İsviçre, İngiltere ve ABD’deki laboratuvarların adreslerinin yer aldığı da kaydedildi.Ayrıca Catalent Pharma Solutions (Belçika) ve Fisher Clinical Services UK Limited’den (İngiltere) gelen ve Ukraynalı doktorlara teşekkürler içeren belgeler de tespit edildi.‘Deneylerde bebekler kullanılıyordu’Belgeler ayrıca Ukraynalı yetkililerin desteğiyle Mariupol’deki 7 No’lu hastanenin psikiyatrik bölümünde Batılı şirketler için bebekler üzerinde deneylerin yapıldığını gösteriyor.İlaç verilen hastalar listesinde henüz bir yaşı dolmayan bebekler yer alıyor. Listede, soyadlarının karşısında yaş olarak ‘0’ yazıyor.Psikiyatrik bölümüne ait ve 2008-2016 dönemini kapsayan bu listeye göre, yaşları 1 ilâ 11 arasında çocuklara da ilaçlar verildiği gözlemlendi.

https://sputniknews.com.tr/20240115/rusya-pentagon-biyolojik-laboratuvar-agini-genisletiyor-1079668939.html

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