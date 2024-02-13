https://sputniknews.com.tr/20240213/istanbul-universitesi-yaniltici-paylasimlara-iliskin-hukuki-surec-baslatilacagini-duyurdu-1080700265.html
İstanbul Üniversitesi, yanıltıcı paylaşımlara ilişkin hukuki süreç başlatılacağını duyurdu
İstanbul Üniversitesi, yanıltıcı paylaşımlara ilişkin hukuki süreç başlatılacağını duyurdu
Sputnik Türkiye
İstanbul Üniversitesi (İÜ), kurumla ilgili yanıltıcı bilgi ve görselleri maksatlı şekilde paylaşan sosyal medya hesapları hakkında hukuki süreç başlatılacağını... 13.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-13T20:27+0300
2024-02-13T20:27+0300
2024-02-13T20:27+0300
türkiye
istanbul üniversitesi
sosyal medya
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Üniversiteden yapılan açıklamada, bugün sosyal medyada hızla yayılan yanıltıcı bilgi ve görsellerle ilgili kamuoyunu doğru bilgilendirme ve bu tezviratların ortadan kaldırılmasını sağlama zorunluluğunun ortaya çıktığı belirtildi.İstanbul Üniversitesi yerleşkelerinin tarihi mekanlara sahip olduğu hatırlatılan açıklamada, bu tarihi mekanların ulusal ve uluslararası medya kuruluşlarının proje ve programlarına geçmişte olduğu gibi bundan sonra da ev sahipliği yapmaya devam edeceği, üniversitenin bilime, sanata verdiği destek ve ehemmiyetin kamuoyunca bilindiği vurgulandı.Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:Ne olmuştu?Türkiye'nin en eski üniversiteleri arasında yer alan İstanbul Üniversitesi'nin ziyarete açıldği bildirilmişti.Öğrenci olmayanların kampüslere girişi güvenlik sorunu yaratabileceği eleştirilerine yol açmıştı. Bazı kişilerin derslere girdiği belirtişmiş, bu da öğrencilerin tepkisini çektiği öne sürülmüştü.
https://sputniknews.com.tr/20240213/istanbul-universitesinin-kapilari-halkin-ziyaretine-acildi-1080699698.html
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istanbul üniversitesi, sosyal medya
istanbul üniversitesi, sosyal medya
İstanbul Üniversitesi, yanıltıcı paylaşımlara ilişkin hukuki süreç başlatılacağını duyurdu
İstanbul Üniversitesi (İÜ), kurumla ilgili yanıltıcı bilgi ve görselleri maksatlı şekilde paylaşan sosyal medya hesapları hakkında hukuki süreç başlatılacağını duyurdu.
Üniversiteden yapılan açıklamada, bugün sosyal medyada hızla yayılan yanıltıcı bilgi ve görsellerle ilgili kamuoyunu doğru bilgilendirme ve bu tezviratların ortadan kaldırılmasını sağlama zorunluluğunun ortaya çıktığı belirtildi.
İstanbul Üniversitesi yerleşkelerinin tarihi mekanlara sahip olduğu hatırlatılan açıklamada, bu tarihi mekanların ulusal ve uluslararası medya kuruluşlarının proje ve programlarına geçmişte olduğu gibi bundan sonra da ev sahipliği yapmaya devam edeceği, üniversitenin bilime, sanata verdiği destek ve ehemmiyetin kamuoyunca bilindiği vurgulandı.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
''Ulusal bir TV-kanal yetkililerinin daha önceden aldığı kurumsal izin çerçevesinde ileri bir tarihte gerçekleştireceği çekim için ders arasında görevli personelimizin eşliğinde yaptığı ön inceleme ziyaretine ait fotoğrafların çarpıtılarak sosyal medya propagandasına çevrilmesi ve tamamen başka bir zemine taşınması, en hafif tabiriyle üniversitemizin 'Açık Kapı-Açık Bilim' felsefesini yıpratmaya yönelik provokatif bir girişimdir. Bu görselleri maksatlı bir şekilde paylaşan sosyal medya hesapları ile ilgili hukuki süreç ivedilikle başlatılacaktır.''
Türkiye'nin en eski üniversiteleri arasında yer alan İstanbul Üniversitesi'nin ziyarete açıldği bildirilmişti.
Öğrenci olmayanların kampüslere girişi güvenlik sorunu yaratabileceği eleştirilerine yol açmıştı. Bazı kişilerin derslere girdiği belirtişmiş, bu da öğrencilerin tepkisini çektiği öne sürülmüştü.