https://sputniknews.com.tr/20240213/istanbul-universitesi-yaniltici-paylasimlara-iliskin-hukuki-surec-baslatilacagini-duyurdu-1080700265.html

İstanbul Üniversitesi, yanıltıcı paylaşımlara ilişkin hukuki süreç başlatılacağını duyurdu

İstanbul Üniversitesi, yanıltıcı paylaşımlara ilişkin hukuki süreç başlatılacağını duyurdu

Sputnik Türkiye

İstanbul Üniversitesi (İÜ), kurumla ilgili yanıltıcı bilgi ve görselleri maksatlı şekilde paylaşan sosyal medya hesapları hakkında hukuki süreç başlatılacağını... 13.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-13T20:27+0300

2024-02-13T20:27+0300

2024-02-13T20:27+0300

türkiye

istanbul üniversitesi

sosyal medya

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/0d/1080700005_0:168:3043:1880_1920x0_80_0_0_38e604539575e74ce8f1ce4015664c9f.jpg

Üniversiteden yapılan açıklamada, bugün sosyal medyada hızla yayılan yanıltıcı bilgi ve görsellerle ilgili kamuoyunu doğru bilgilendirme ve bu tezviratların ortadan kaldırılmasını sağlama zorunluluğunun ortaya çıktığı belirtildi.İstanbul Üniversitesi yerleşkelerinin tarihi mekanlara sahip olduğu hatırlatılan açıklamada, bu tarihi mekanların ulusal ve uluslararası medya kuruluşlarının proje ve programlarına geçmişte olduğu gibi bundan sonra da ev sahipliği yapmaya devam edeceği, üniversitenin bilime, sanata verdiği destek ve ehemmiyetin kamuoyunca bilindiği vurgulandı.Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:Ne olmuştu?Türkiye'nin en eski üniversiteleri arasında yer alan İstanbul Üniversitesi'nin ziyarete açıldği bildirilmişti.Öğrenci olmayanların kampüslere girişi güvenlik sorunu yaratabileceği eleştirilerine yol açmıştı. Bazı kişilerin derslere girdiği belirtişmiş, bu da öğrencilerin tepkisini çektiği öne sürülmüştü.

https://sputniknews.com.tr/20240213/istanbul-universitesinin-kapilari-halkin-ziyaretine-acildi-1080699698.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

istanbul üniversitesi, sosyal medya