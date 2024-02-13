https://sputniknews.com.tr/20240213/istanbul-universitesinin-kapilari-halkin-ziyaretine-acildi-1080699698.html

İstanbul Üniversitesi'nin kapıları halkın ziyaretine açıldı

İstanbul Üniversitesi'nin kapıları halkın ziyaretine açıldı

Sputnik Türkiye

Türkiye'nin en eski üniversiteleri arasında yer alan İstanbul Üniversitesi ziyarete açıldı. 13.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-13T19:31+0300

2024-02-13T19:31+0300

2024-02-13T19:31+0300

türkiye

istanbul

istanbul üniversitesi

ziyaret

öğrenciler

halk

vatandaş

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/0d/1080699060_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9687d6cf9a397ae8f4aa0372c0d1661b.jpg

Rektörlük binasını da içeren bölümü gezen ziyaretçiler arasında yerli vatandaşların yanı sıra turistler de dikkat çekti. Ziyaretçilerin tarihi üniversitenin içerisinde fotoğraf çektirdiği objektiflere yansırken bazı kişilerin ise banklarda oturarak dinlendiği ise dikkat çekti.İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada 'duvarsız üniversite' tanımını belirlediklerini söylemiş ve kampüsün halka açık hale geldiğini duyurmuştu. Alınan karar tartışmalara neden olurken, bugün üniversite öğrencilerinin paylaştığı fotoğraflarda dışarıdan kampüse giren vatandaşların amfide ders çalışanları izledikleri görüldü.Kararın ardından İstanbul Üniversitesi’ni akın eden vatandaşlar kampüsü gezdiler. Amfilerde ders çalışan öğrencileri izleyen vatandaşların fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı. Söz konusu bu fotoğraflar ve ziyaretçilerin sınıflara kadar girmesi güvenlik tartışması yarattı.Yerleşkeler hafta içi ziyaretlere açık olacakÜniversitenin bir simgesi haline gelen Beyazıt kampüsünün yanı sıra Laleli, Horhor, Avcılar, Çapa, Şişli, Kadıköy, Bahçeköy, Bakırköy ve Büyükçekmece'de bulunan yerleşkeleri de hafta içi sabah 08.30'dan akşam 17.00'ye kadar ziyarete açık olacak.Ders çalışan öğrenciler izledilerKarar güvenlik açığı yaratabileceği iddiasıyla tartışmalara neden olurken, halka açılan İstanbul Üniversitesi amfilerinden ilk görüntüler de sosyal medyada paylaşıldı.Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda kampüslere giren vatandaşların amfide ders çalışan öğrencileri izlediği anlar yer aldı. İstanbul Üniversitesi öğrencileri sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarda duruma tepki gösterirken, kararın geri alınmasını talep ettiler.

https://sputniknews.com.tr/20230814/istanbul-universitesi-gorevlileri-hakkinda-suc-duyurusu-1074631948.html

türkiye

istanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

istanbul, istanbul üniversitesi, ziyaret, öğrenciler, halk, vatandaş