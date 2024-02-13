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İstanbul Üniversitesi'nin kapıları halkın ziyaretine açıldı
İstanbul Üniversitesi'nin kapıları halkın ziyaretine açıldı
Sputnik Türkiye
Türkiye'nin en eski üniversiteleri arasında yer alan İstanbul Üniversitesi ziyarete açıldı. 13.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-13T19:31+0300
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Rektörlük binasını da içeren bölümü gezen ziyaretçiler arasında yerli vatandaşların yanı sıra turistler de dikkat çekti. Ziyaretçilerin tarihi üniversitenin içerisinde fotoğraf çektirdiği objektiflere yansırken bazı kişilerin ise banklarda oturarak dinlendiği ise dikkat çekti.İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada 'duvarsız üniversite' tanımını belirlediklerini söylemiş ve kampüsün halka açık hale geldiğini duyurmuştu. Alınan karar tartışmalara neden olurken, bugün üniversite öğrencilerinin paylaştığı fotoğraflarda dışarıdan kampüse giren vatandaşların amfide ders çalışanları izledikleri görüldü.Kararın ardından İstanbul Üniversitesi’ni akın eden vatandaşlar kampüsü gezdiler. Amfilerde ders çalışan öğrencileri izleyen vatandaşların fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı. Söz konusu bu fotoğraflar ve ziyaretçilerin sınıflara kadar girmesi güvenlik tartışması yarattı.Yerleşkeler hafta içi ziyaretlere açık olacakÜniversitenin bir simgesi haline gelen Beyazıt kampüsünün yanı sıra Laleli, Horhor, Avcılar, Çapa, Şişli, Kadıköy, Bahçeköy, Bakırköy ve Büyükçekmece'de bulunan yerleşkeleri de hafta içi sabah 08.30'dan akşam 17.00'ye kadar ziyarete açık olacak.Ders çalışan öğrenciler izledilerKarar güvenlik açığı yaratabileceği iddiasıyla tartışmalara neden olurken, halka açılan İstanbul Üniversitesi amfilerinden ilk görüntüler de sosyal medyada paylaşıldı.Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda kampüslere giren vatandaşların amfide ders çalışan öğrencileri izlediği anlar yer aldı. İstanbul Üniversitesi öğrencileri sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarda duruma tepki gösterirken, kararın geri alınmasını talep ettiler.
https://sputniknews.com.tr/20230814/istanbul-universitesi-gorevlileri-hakkinda-suc-duyurusu-1074631948.html
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istanbul, istanbul üniversitesi, ziyaret, öğrenciler, halk, vatandaş

İstanbul Üniversitesi'nin kapıları halkın ziyaretine açıldı

19:31 13.02.2024
© İHA / DAVUT HAS - İSMAİL COŞKUN-AW141165İstanbul Üniversitesi halkın ziyarete açıldı
İstanbul Üniversitesi halkın ziyarete açıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.02.2024
© İHA / DAVUT HAS - İSMAİL COŞKUN-AW141165
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Türkiye'nin en eski üniversiteleri arasında yer alan İstanbul Üniversitesi ziyarete açıldı.
Rektörlük binasını da içeren bölümü gezen ziyaretçiler arasında yerli vatandaşların yanı sıra turistler de dikkat çekti. Ziyaretçilerin tarihi üniversitenin içerisinde fotoğraf çektirdiği objektiflere yansırken bazı kişilerin ise banklarda oturarak dinlendiği ise dikkat çekti.
İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada 'duvarsız üniversite' tanımını belirlediklerini söylemiş ve kampüsün halka açık hale geldiğini duyurmuştu. Alınan karar tartışmalara neden olurken, bugün üniversite öğrencilerinin paylaştığı fotoğraflarda dışarıdan kampüse giren vatandaşların amfide ders çalışanları izledikleri görüldü.
Kararın ardından İstanbul Üniversitesi’ni akın eden vatandaşlar kampüsü gezdiler. Amfilerde ders çalışan öğrencileri izleyen vatandaşların fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı. Söz konusu bu fotoğraflar ve ziyaretçilerin sınıflara kadar girmesi güvenlik tartışması yarattı.

Yerleşkeler hafta içi ziyaretlere açık olacak

Üniversitenin bir simgesi haline gelen Beyazıt kampüsünün yanı sıra Laleli, Horhor, Avcılar, Çapa, Şişli, Kadıköy, Bahçeköy, Bakırköy ve Büyükçekmece'de bulunan yerleşkeleri de hafta içi sabah 08.30'dan akşam 17.00'ye kadar ziyarete açık olacak.

Ders çalışan öğrenciler izlediler

Karar güvenlik açığı yaratabileceği iddiasıyla tartışmalara neden olurken, halka açılan İstanbul Üniversitesi amfilerinden ilk görüntüler de sosyal medyada paylaşıldı.
Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda kampüslere giren vatandaşların amfide ders çalışan öğrencileri izlediği anlar yer aldı. İstanbul Üniversitesi öğrencileri sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarda duruma tepki gösterirken, kararın geri alınmasını talep ettiler.
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