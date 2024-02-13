https://sputniknews.com.tr/20240213/israil-unrwanin-dogu-kudusteki-faaliyetlerini-durdurabilir-1080686853.html

İsrail, UNRWA'nın Doğu Kudüs'teki faaliyetlerini durdurabilir

İsrail, UNRWA'nın Doğu Kudüs'teki faaliyetlerini durdurabilir

Sputnik Türkiye

İsrail'in Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) işgal altındaki Doğu Kudüs'teki faaliyetlerini... 13.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-13T14:37+0300

2024-02-13T14:37+0300

2024-02-13T14:37+0300

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İsrail'den yayın yapan Kanal 7 televizyonunun haberine göre, İsrail Yasama İşleri Komisyonu, UNRWA'nın Doğu Kudüs'teki faaliyetlerini durdurmaya yönelik yasa tasarısını onayladı.Söz konusu yasa tasarısının yarın İsrail Meclisinde oylanacağı belirtilirken, yasa tasarısının kanun haline gelmesi için Mecliste gerçekleştirilecek üç oturumda görüşüldükten sonra oylanması gerekiyor.İsrail İskan Bakanı Yitzhak Goldknopf, dün UNRWA'nın İsrail'in kontrolü altındaki topraklardan tahliye edilmesi talimatını vermişti.Doğu Kudüs'teki Şufat Mülteci Kampı'nda faaliyet gösteren UNRWA'nın Şeyh Cerrah Mahallesi'nde merkezi bulunuyor. UNRWA, bölgede çok sayıda okul ve sağlık merkezinde hizmet veriyor.UNRWA'nın işlevi ve İsrail'in iddialarıBM üyesi devletlerin gönüllü katkılarıyla finanse edilen UNRWA, faaliyetlerine başladığı 1950'den bu yana Filistinli mültecilere gıda, sağlık, eğitim ve barınak gibi insani yardımları sağlayan ana kuruluş konumunda bulunuyor. Ajans, 5.9 milyon Filistinli mülteciye destek sağlıyor.UNRWA, yaklaşık 74 yıldır Filistinlilerin yaralarını sarmaya çalışırken bu süreçte tesisleri defalarca İsrail tarafından vuruldu, tonlarca gıda ve ilaç yok edildi.BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrailli yetkililerin UNRWA personelinin 7 Ekim saldırılarına karıştığına ilişkin iddialarının acilen soruşturulmasını istemişti.UNRWA da İsrail'in iddialarına yönelik soruşturma başlatmıştı.İsrail, UNRWA'nın operasyonlarının tamamen sonlandırılmasını ve bölgeden ayrılmasını istiyor.'İsrail hükümetinin UNWRA'dan kurtulmak istediği bir sır değil'Bir gün önce konuşan Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Gazze'nin Mısır sınırındaki Refah kentinde 1.7 milyon Filistinlinin kaçacak yeri olmadığını, Refah'a saldırmasını engellemek için İsrail'e baskı yapmaya devam edilmesi gerektiği söylemiş, ayrıca "İsrail hükümetinin UNWRA'dan kurtulmak istediği bir sır değil. Sadece şimdi değil, yıllar öncesinden bu böyle" değerlendirmesini yapmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20240213/lavrov-rusyanin-gazzede-baris-umudu-gormedigini-soyledi-1080684874.html

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