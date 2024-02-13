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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20240213/israil-unrwanin-dogu-kudusteki-faaliyetlerini-durdurabilir-1080686853.html
İsrail, UNRWA'nın Doğu Kudüs'teki faaliyetlerini durdurabilir
İsrail, UNRWA'nın Doğu Kudüs'teki faaliyetlerini durdurabilir
Sputnik Türkiye
İsrail'in Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) işgal altındaki Doğu Kudüs'teki faaliyetlerini... 13.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-13T14:37+0300
2024-02-13T14:37+0300
israil- filistin çatışması
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israil-filistin
gazze
gazze şeridi
doğu kudüs
filistin
israil-filistin sorunu
ortadoğu
birleşmiş milletler (bm)
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İsrail'den yayın yapan Kanal 7 televizyonunun haberine göre, İsrail Yasama İşleri Komisyonu, UNRWA'nın Doğu Kudüs'teki faaliyetlerini durdurmaya yönelik yasa tasarısını onayladı.Söz konusu yasa tasarısının yarın İsrail Meclisinde oylanacağı belirtilirken, yasa tasarısının kanun haline gelmesi için Mecliste gerçekleştirilecek üç oturumda görüşüldükten sonra oylanması gerekiyor.İsrail İskan Bakanı Yitzhak Goldknopf, dün UNRWA'nın İsrail'in kontrolü altındaki topraklardan tahliye edilmesi talimatını vermişti.Doğu Kudüs'teki Şufat Mülteci Kampı'nda faaliyet gösteren UNRWA'nın Şeyh Cerrah Mahallesi'nde merkezi bulunuyor. UNRWA, bölgede çok sayıda okul ve sağlık merkezinde hizmet veriyor.UNRWA'nın işlevi ve İsrail'in iddialarıBM üyesi devletlerin gönüllü katkılarıyla finanse edilen UNRWA, faaliyetlerine başladığı 1950'den bu yana Filistinli mültecilere gıda, sağlık, eğitim ve barınak gibi insani yardımları sağlayan ana kuruluş konumunda bulunuyor. Ajans, 5.9 milyon Filistinli mülteciye destek sağlıyor.UNRWA, yaklaşık 74 yıldır Filistinlilerin yaralarını sarmaya çalışırken bu süreçte tesisleri defalarca İsrail tarafından vuruldu, tonlarca gıda ve ilaç yok edildi.BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrailli yetkililerin UNRWA personelinin 7 Ekim saldırılarına karıştığına ilişkin iddialarının acilen soruşturulmasını istemişti.UNRWA da İsrail'in iddialarına yönelik soruşturma başlatmıştı.İsrail, UNRWA'nın operasyonlarının tamamen sonlandırılmasını ve bölgeden ayrılmasını istiyor.'İsrail hükümetinin UNWRA'dan kurtulmak istediği bir sır değil'Bir gün önce konuşan Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Gazze'nin Mısır sınırındaki Refah kentinde 1.7 milyon Filistinlinin kaçacak yeri olmadığını, Refah'a saldırmasını engellemek için İsrail'e baskı yapmaya devam edilmesi gerektiği söylemiş, ayrıca "İsrail hükümetinin UNWRA'dan kurtulmak istediği bir sır değil. Sadece şimdi değil, yıllar öncesinden bu böyle" değerlendirmesini yapmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20240213/lavrov-rusyanin-gazzede-baris-umudu-gormedigini-soyledi-1080684874.html
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israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, doğu kudüs, filistin, israil-filistin sorunu, ortadoğu, birleşmiş milletler (bm), birleşmiş milletler filistinli mültecilere yardım ajansı (unrwa), unrwa

İsrail, UNRWA'nın Doğu Kudüs'teki faaliyetlerini durdurabilir

14:37 13.02.2024
© AFP 2023 / ANWAR AMROGazze Filistin İsrail Birleşmiş Milletler
Gazze Filistin İsrail Birleşmiş Milletler - Sputnik Türkiye, 1920, 13.02.2024
© AFP 2023 / ANWAR AMRO
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İsrail'in Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) işgal altındaki Doğu Kudüs'teki faaliyetlerini askıya almak için harekete geçtiği belirtildi.
İsrail'den yayın yapan Kanal 7 televizyonunun haberine göre, İsrail Yasama İşleri Komisyonu, UNRWA'nın Doğu Kudüs'teki faaliyetlerini durdurmaya yönelik yasa tasarısını onayladı.
Söz konusu yasa tasarısının yarın İsrail Meclisinde oylanacağı belirtilirken, yasa tasarısının kanun haline gelmesi için Mecliste gerçekleştirilecek üç oturumda görüşüldükten sonra oylanması gerekiyor.
İsrail İskan Bakanı Yitzhak Goldknopf, dün UNRWA'nın İsrail'in kontrolü altındaki topraklardan tahliye edilmesi talimatını vermişti.
Doğu Kudüs'teki Şufat Mülteci Kampı'nda faaliyet gösteren UNRWA'nın Şeyh Cerrah Mahallesi'nde merkezi bulunuyor. UNRWA, bölgede çok sayıda okul ve sağlık merkezinde hizmet veriyor.

UNRWA'nın işlevi ve İsrail'in iddiaları

BM üyesi devletlerin gönüllü katkılarıyla finanse edilen UNRWA, faaliyetlerine başladığı 1950'den bu yana Filistinli mültecilere gıda, sağlık, eğitim ve barınak gibi insani yardımları sağlayan ana kuruluş konumunda bulunuyor. Ajans, 5.9 milyon Filistinli mülteciye destek sağlıyor.
UNRWA, yaklaşık 74 yıldır Filistinlilerin yaralarını sarmaya çalışırken bu süreçte tesisleri defalarca İsrail tarafından vuruldu, tonlarca gıda ve ilaç yok edildi.
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrailli yetkililerin UNRWA personelinin 7 Ekim saldırılarına karıştığına ilişkin iddialarının acilen soruşturulmasını istemişti.
UNRWA da İsrail'in iddialarına yönelik soruşturma başlatmıştı.
İsrail, UNRWA'nın operasyonlarının tamamen sonlandırılmasını ve bölgeden ayrılmasını istiyor.

'İsrail hükümetinin UNWRA'dan kurtulmak istediği bir sır değil'

Bir gün önce konuşan Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Gazze'nin Mısır sınırındaki Refah kentinde 1.7 milyon Filistinlinin kaçacak yeri olmadığını, Refah'a saldırmasını engellemek için İsrail'e baskı yapmaya devam edilmesi gerektiği söylemiş, ayrıca "İsrail hükümetinin UNWRA'dan kurtulmak istediği bir sır değil. Sadece şimdi değil, yıllar öncesinden bu böyle" değerlendirmesini yapmıştı.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 13.02.2024
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