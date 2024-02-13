https://sputniknews.com.tr/20240213/lavrov-rusyanin-gazzede-baris-umudu-gormedigini-soyledi-1080684874.html

Lavrov, Rusya’nın Gazze’de barış umudu görmediğini söyledi

Lavrov, Rusya’nın Gazze’de barış umudu görmediğini söyledi

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İsrail'in askeri operasyonunu genişletme planları karşısında, Ortadoğu'da barış ve Gazze Şeridi çevresindeki durumun... 13.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-13T14:04+0300

2024-02-13T14:04+0300

2024-02-13T14:04+0300

israil- filistin çatışması

israil

israil-filistin

gazze

gazze şeridi

ortadoğu

abd

rusya dışişleri bakanlığı

sergey lavrov

uluslararası valday tartışma kulübü

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Valday Uluslararası Tartışma Kulübü'nün 13. Ortadoğu Konferansı’nda konuşan Lavrov, “İsrail yönetiminin Gazze'deki güç operasyonunu sürdürme konusundaki uzlaşmaz tutumu ve bunu Refah'a kadar genişletmesi göz önüne alındığında, bu bölgedeki durumun hızla istikrara kavuşması için herhangi bir umut görmüyoruz” ifadelerini kullandı.Ortadoğu'da ABD'nin rolüFilistin meselesinde süre gelen çözümsüzlüğün Ortadoğu'daki istikrarsızlığın başlıca faktörü olduğuna değinen Rusya Dışişleri Bakanı, sözlerini şöyle sürdürdü:İsrail liderliğinin durumu çözmek için ilan ettiği girişim ve hedeflere de değinen Rusya Dışişleri Bakanı, bu hedeflerin başta BM Güvenlik Konseyi olmak üzere uluslararası toplumun kararlarında ortaya konan ve neredeyse tüm dünya tarafından paylaşılan ‘Bağımsız Filistin Devleti’ kurulması gerekliliğinden hala temelde farklı olduğuna dikkat çekti.Lavrov, Rusya’nın Kızıldeniz'de ticari gemilerin güvenliğinin sağlanmasından yana olmakla birlikte ABD ve İngiltere'nin Yemen topraklarını bombalamasını kabul edemediğininde altını çizdiği konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

https://sputniknews.com.tr/20240213/ab-diplomati-borrell-israile-silah-satan-abdye-tepki-gosterdi-orantisiz-bir-sekilde-olduruyor-1080673938.html

israil

gazze

gazze şeridi

abd

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israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, ortadoğu, abd, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, uluslararası valday tartışma kulübü