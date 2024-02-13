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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20240213/lavrov-rusyanin-gazzede-baris-umudu-gormedigini-soyledi-1080684874.html
Lavrov, Rusya’nın Gazze’de barış umudu görmediğini söyledi
Lavrov, Rusya’nın Gazze’de barış umudu görmediğini söyledi
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İsrail'in askeri operasyonunu genişletme planları karşısında, Ortadoğu'da barış ve Gazze Şeridi çevresindeki durumun... 13.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-13T14:04+0300
2024-02-13T14:04+0300
israil- filistin çatışması
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ortadoğu
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rusya dışişleri bakanlığı
sergey lavrov
uluslararası valday tartışma kulübü
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Valday Uluslararası Tartışma Kulübü'nün 13. Ortadoğu Konferansı’nda konuşan Lavrov, “İsrail yönetiminin Gazze'deki güç operasyonunu sürdürme konusundaki uzlaşmaz tutumu ve bunu Refah'a kadar genişletmesi göz önüne alındığında, bu bölgedeki durumun hızla istikrara kavuşması için herhangi bir umut görmüyoruz” ifadelerini kullandı.Ortadoğu'da ABD'nin rolüFilistin meselesinde süre gelen çözümsüzlüğün Ortadoğu'daki istikrarsızlığın başlıca faktörü olduğuna değinen Rusya Dışişleri Bakanı, sözlerini şöyle sürdürdü:İsrail liderliğinin durumu çözmek için ilan ettiği girişim ve hedeflere de değinen Rusya Dışişleri Bakanı, bu hedeflerin başta BM Güvenlik Konseyi olmak üzere uluslararası toplumun kararlarında ortaya konan ve neredeyse tüm dünya tarafından paylaşılan ‘Bağımsız Filistin Devleti’ kurulması gerekliliğinden hala temelde farklı olduğuna dikkat çekti.Lavrov, Rusya’nın Kızıldeniz'de ticari gemilerin güvenliğinin sağlanmasından yana olmakla birlikte ABD ve İngiltere'nin Yemen topraklarını bombalamasını kabul edemediğininde altını çizdiği konuşmasını şu şekilde sürdürdü:
https://sputniknews.com.tr/20240213/ab-diplomati-borrell-israile-silah-satan-abdye-tepki-gosterdi-orantisiz-bir-sekilde-olduruyor-1080673938.html
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Lavrov, Rusya’nın Gazze’de barış umudu görmediğini söyledi

14:04 13.02.2024
© Sputnik / Алексей МайшевRusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 13.02.2024
© Sputnik / Алексей Майшев
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İsrail'in askeri operasyonunu genişletme planları karşısında, Ortadoğu'da barış ve Gazze Şeridi çevresindeki durumun hızlı bir şekilde istikrara kavuşması için hiçbir umut görmediğini söyledi.
Valday Uluslararası Tartışma Kulübü'nün 13. Ortadoğu Konferansı’nda konuşan Lavrov, “İsrail yönetiminin Gazze'deki güç operasyonunu sürdürme konusundaki uzlaşmaz tutumu ve bunu Refah'a kadar genişletmesi göz önüne alındığında, bu bölgedeki durumun hızla istikrara kavuşması için herhangi bir umut görmüyoruz” ifadelerini kullandı.

Ortadoğu'da ABD'nin rolü

Filistin meselesinde süre gelen çözümsüzlüğün Ortadoğu'daki istikrarsızlığın başlıca faktörü olduğuna değinen Rusya Dışişleri Bakanı, sözlerini şöyle sürdürdü:

Bu feci durumdan bir çıkış yolu aramalıyız ki felaketi önleyebilelim. Ancak Filistin'i, İsrail'i ve tüm Ortadoğu'yu bir felakete sürükleyenler Amerikalı meslektaşlarımızdır. Şimdi ABD'nin, özellikle de İngiliz ortaklarıyla birlikte çatışmayı sonlandırmak adına ortaya koyduğu Gazze reçetelerini duyuyoruz. Bu reçeteler bir Filistin devletine doğru ilerlemekle ilgili değil, Gazze'yi İsrailli yetkililer için uygun olacak şekilde kontrol altına almakla ilgili.

İsrail liderliğinin durumu çözmek için ilan ettiği girişim ve hedeflere de değinen Rusya Dışişleri Bakanı, bu hedeflerin başta BM Güvenlik Konseyi olmak üzere uluslararası toplumun kararlarında ortaya konan ve neredeyse tüm dünya tarafından paylaşılan ‘Bağımsız Filistin Devleti’ kurulması gerekliliğinden hala temelde farklı olduğuna dikkat çekti.
Lavrov, Rusya’nın Kızıldeniz'de ticari gemilerin güvenliğinin sağlanmasından yana olmakla birlikte ABD ve İngiltere'nin Yemen topraklarını bombalamasını kabul edemediğininde altını çizdiği konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

Washington ve Londra durumu yatıştırmak için kolektif çabalara katılmak yerine Yemen'i bombalamaya başladı. Bir kez daha yaşananlara askeri olarak karşılık vermek gibi neo-kolonyal bir seçeneği tercih ettiler. Kızıldeniz de dahil olmak üzere ticari gemicilik ve küresel taşımacılık hatlarının güvenliğinin sağlanmasından yanayız, ancak ABD ve İngiltere'nin sudan bahanelerle egemen bir devletin topraklarına füze saldırıları gibi eylemlerini kabul etmemiz mümkün değil.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, - Sputnik Türkiye, 1920, 13.02.2024
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