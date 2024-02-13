https://sputniknews.com.tr/20240213/lavrov-rusyanin-gazzede-baris-umudu-gormedigini-soyledi-1080684874.html
Lavrov, Rusya’nın Gazze’de barış umudu görmediğini söyledi
Lavrov, Rusya’nın Gazze’de barış umudu görmediğini söyledi
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İsrail'in askeri operasyonunu genişletme planları karşısında, Ortadoğu'da barış ve Gazze Şeridi çevresindeki durumun... 13.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-13T14:04+0300
2024-02-13T14:04+0300
2024-02-13T14:04+0300
israil- filistin çatışması
israil
israil-filistin
gazze
gazze şeridi
ortadoğu
abd
rusya dışişleri bakanlığı
sergey lavrov
uluslararası valday tartışma kulübü
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/0d/1080684714_0:27:3052:1743_1920x0_80_0_0_31996992310877c851c2f2c82702f108.jpg
Valday Uluslararası Tartışma Kulübü'nün 13. Ortadoğu Konferansı’nda konuşan Lavrov, “İsrail yönetiminin Gazze'deki güç operasyonunu sürdürme konusundaki uzlaşmaz tutumu ve bunu Refah'a kadar genişletmesi göz önüne alındığında, bu bölgedeki durumun hızla istikrara kavuşması için herhangi bir umut görmüyoruz” ifadelerini kullandı.Ortadoğu'da ABD'nin rolüFilistin meselesinde süre gelen çözümsüzlüğün Ortadoğu'daki istikrarsızlığın başlıca faktörü olduğuna değinen Rusya Dışişleri Bakanı, sözlerini şöyle sürdürdü:İsrail liderliğinin durumu çözmek için ilan ettiği girişim ve hedeflere de değinen Rusya Dışişleri Bakanı, bu hedeflerin başta BM Güvenlik Konseyi olmak üzere uluslararası toplumun kararlarında ortaya konan ve neredeyse tüm dünya tarafından paylaşılan ‘Bağımsız Filistin Devleti’ kurulması gerekliliğinden hala temelde farklı olduğuna dikkat çekti.Lavrov, Rusya’nın Kızıldeniz'de ticari gemilerin güvenliğinin sağlanmasından yana olmakla birlikte ABD ve İngiltere'nin Yemen topraklarını bombalamasını kabul edemediğininde altını çizdiği konuşmasını şu şekilde sürdürdü:
https://sputniknews.com.tr/20240213/ab-diplomati-borrell-israile-silah-satan-abdye-tepki-gosterdi-orantisiz-bir-sekilde-olduruyor-1080673938.html
israil
gazze
gazze şeridi
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/0d/1080684714_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4dd4eb76db62092a94e1fac8c7734cea.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, ortadoğu, abd, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, uluslararası valday tartışma kulübü
israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, ortadoğu, abd, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, uluslararası valday tartışma kulübü
Lavrov, Rusya’nın Gazze’de barış umudu görmediğini söyledi
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İsrail'in askeri operasyonunu genişletme planları karşısında, Ortadoğu'da barış ve Gazze Şeridi çevresindeki durumun hızlı bir şekilde istikrara kavuşması için hiçbir umut görmediğini söyledi.
Valday Uluslararası Tartışma Kulübü'nün 13. Ortadoğu Konferansı’nda konuşan Lavrov, “İsrail yönetiminin Gazze'deki güç operasyonunu sürdürme konusundaki uzlaşmaz tutumu ve bunu Refah'a kadar genişletmesi göz önüne alındığında, bu bölgedeki durumun hızla istikrara kavuşması için herhangi bir umut görmüyoruz” ifadelerini kullandı.
Filistin meselesinde süre gelen çözümsüzlüğün Ortadoğu'daki istikrarsızlığın başlıca faktörü olduğuna değinen Rusya Dışişleri Bakanı, sözlerini şöyle sürdürdü:
Bu feci durumdan bir çıkış yolu aramalıyız ki felaketi önleyebilelim. Ancak Filistin'i, İsrail'i ve tüm Ortadoğu'yu bir felakete sürükleyenler Amerikalı meslektaşlarımızdır. Şimdi ABD'nin, özellikle de İngiliz ortaklarıyla birlikte çatışmayı sonlandırmak adına ortaya koyduğu Gazze reçetelerini duyuyoruz. Bu reçeteler bir Filistin devletine doğru ilerlemekle ilgili değil, Gazze'yi İsrailli yetkililer için uygun olacak şekilde kontrol altına almakla ilgili.
İsrail liderliğinin durumu çözmek için ilan ettiği girişim ve hedeflere de değinen Rusya Dışişleri Bakanı, bu hedeflerin başta BM Güvenlik Konseyi olmak üzere uluslararası toplumun kararlarında ortaya konan ve neredeyse tüm dünya tarafından paylaşılan ‘Bağımsız Filistin Devleti’ kurulması gerekliliğinden hala temelde farklı olduğuna dikkat çekti.
Lavrov, Rusya’nın Kızıldeniz'de ticari gemilerin güvenliğinin sağlanmasından yana olmakla birlikte ABD ve İngiltere'nin Yemen topraklarını bombalamasını kabul edemediğininde altını çizdiği konuşmasını şu şekilde sürdürdü:
Washington ve Londra durumu yatıştırmak için kolektif çabalara katılmak yerine Yemen'i bombalamaya başladı. Bir kez daha yaşananlara askeri olarak karşılık vermek gibi neo-kolonyal bir seçeneği tercih ettiler. Kızıldeniz de dahil olmak üzere ticari gemicilik ve küresel taşımacılık hatlarının güvenliğinin sağlanmasından yanayız, ancak ABD ve İngiltere'nin sudan bahanelerle egemen bir devletin topraklarına füze saldırıları gibi eylemlerini kabul etmemiz mümkün değil.