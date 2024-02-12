https://sputniknews.com.tr/20240212/ab-yuksek-temsilcisi-borrellden-israile-refah-uyarisi-1080648994.html

AB Yüksek Temsilcisi Borrell’den İsrail’e Refah uyarısı

AB Yüksek Temsilcisi Borrell’den İsrail’e Refah uyarısı

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Gazze'nin Mısır sınırındaki Refah kentinde 1.7 milyon Filistinlinin... 12.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-12T12:37+0300

2024-02-12T12:37+0300

2024-02-12T12:37+0300

israil- filistin çatışması

israil

israil-filistin

israil ordusu (idf)

gazze

gazze şeridi

gazze ablukası

ortadoğu

josep borrell

avrupa birliği

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/0c/1080648837_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b9b1dc9bceaf44b54b05f84802737a73.jpg

AB ülkelerinin kalkınma bakanlarının Brüksel'deki gayriresmi nitelikli toplantısının girişinde basına açıklamalarda bulunan Borrell, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini'nin de toplantıya katılacağını ve Gazze'deki insani krizine ilişkin son durumun ele alınacağını belirterek şunları söyledi:Borrell hem kendisi hem de AB ülkelerinin dışişleri bakanlarının dün birçok mesaj yayımlayarak İsrail'den Mısır sınırındaki Filistinlilere yardım girişini engellememesini istediklerini anımsatarak, şöyle devam etti:İsrail'e silah satışını durdurma çağrısıBir gazetecinin "Peki eyleme geçmeye dair sizin bir öneriniz var mı?" sorusu üzerine Borrell, "AB, İsrail'e silah sağlamıyor. Başkaları sağlıyor. Eğer ölü sayısının çok yüksek olduğunu düşünüyorlarsa, bunu az tutmak için yapabilecekleri bir şeyler vardır belki" değerlendirmesini yaptı.Borrell, demecinin devamında şunları kaydetti:AB Yüksek Temsilcisi ayrıca "İsrail hükümetinin UNWRA'dan kurtulmak istediği bir sır değil. Sadece şimdi değil, yıllar öncesinden bu böyle" değerlendirmesini yaptı.

https://sputniknews.com.tr/20240209/ab-yuksek-temsilcisi-borrell-israilin-refaha-saldirmasi-feci-sonuclara-yol-acar-1080586460.html

israil

gazze

gazze şeridi

avrupa birliği

abd

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

israil, israil-filistin, israil ordusu (idf), gazze, gazze şeridi, gazze ablukası, ortadoğu, josep borrell, avrupa birliği, abd, birleşmiş milletler filistinli mültecilere yardım ajansı (unrwa)