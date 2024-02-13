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Devlet Bahçeli: Artık uzaya da Türkçe bakmanın vakti gelmiştir
Devlet Bahçeli: Artık uzaya da Türkçe bakmanın vakti gelmiştir
Sputnik Türkiye
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Dünyayı Türkçe okumanın yanında artık uzaya da Türkçe bakmanın vakti gelmiştir. O vakit Türk devrinde, Türkiye Yüzyılı’nda... 13.02.2024, Sputnik Türkiye
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu.Bahçeli’nin konuşmasından satırbaşları şöyle:
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devlet bahçeli, tbmm, mhp, alper gezeravcı, seçim

Devlet Bahçeli: Artık uzaya da Türkçe bakmanın vakti gelmiştir

10:57 13.02.2024 (güncellendi: 11:24 13.02.2024)
© AAMHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 13.02.2024
© AA
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Dünyayı Türkçe okumanın yanında artık uzaya da Türkçe bakmanın vakti gelmiştir. O vakit Türk devrinde, Türkiye Yüzyılı’nda tecessüm edecektir.” dedi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu.
Bahçeli’nin konuşmasından satırbaşları şöyle:
Türkeş Bey’in iki emaneti olan MHP ve Ülkü Ocakları, onca operasyona rağmen dimdik ayaktadır. Bilinsin ki; kıyamete kadar da yaşayacaktır. Karşımıza çıkan fitnecilerin azı dişini ya sökeceğiz, ya kıracağız. Hiçbir hıyanete boyun eğmeyeceğiz. 55 yıl içinde MHP’nin başarısı için ter döken, emek veren, mücadele eden her dava arkadaşımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunuyorum. Bitmeyen onur ve gururla, nice 55 yıllara ulaşmayı Rabbimden temenni ediyorum.
Alper Gezeravcı kardeşimize vatanına hoş geldin diyor, Türk çocuklarının gelecekte uzaya çıkmalarını diliyorum. Hayal ettiğimiz her şeyin vakti geldiğinde gerçeğe dönüşeceğine inanıyorum. Dünyayı Türkçe okumanın yanında artık uzaya da Türkçe bakmanın vakti gelmiştir. O vakit Türk devrinde, Türkiye Yüzyılı’nda tecessüm edecektir. MHP için cihan hakimiyetinin yanı sıra uzay hakimiyeti mefkuresinin de perdesi açılmıştır. Bu mefkureyi keskin zeka, hızlı sezgi, güçlü idrak ve irade sahibi Müslüman Türk milleti sahiplenecek, bayrak gibi taşıyacaktır.
Özgür Bey demli çay içip içmediğimizi merak etmiş. Çayı severiz, sağlık açısından açık olursa daha da severiz. Demin çayda, yemin atta olmasını bekleriz. Özgür Bey, ayakkabı mağazası gibisiniz, her ayağa uygun bir numara var sizde.
Alper Gezeravcı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.02.2024
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