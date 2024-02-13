https://sputniknews.com.tr/20240213/alper-gezeravci-turkiye-uzay-ajansi-yonetim-kurulu-uyeligine-atandi-1080667175.html
Alper Gezeravcı, Türkiye Uzay Ajansı Yönetim Kurulu Üyeliğine atandı
Alper Gezeravcı, Türkiye Uzay Ajansı Yönetim Kurulu Üyeliğine atandı
Sputnik Türkiye
İlk Türk astronot Alper Gezeravcı, Cumhurbaşkanı kararıyla Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Yönetim Kurulu Üyeliğine atandı. 13.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-13T00:46+0300
2024-02-13T00:46+0300
2024-02-13T01:20+0300
alper gezeravcı
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atama
türkiye uzay ajansı
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Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayında yer alan kararla Türkiye Uzay Ajansı Yönetim Kurulu üyeliğine atandı.Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan karara göre, Türkiye Uzay Ajansı Yönetim Kurulu üyeliklerine, 23 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 6'ıncı maddesi ile 3 sayısı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın yanı sıra, Alper Güzel, Mustafa Arif Karabeyoğlu, Elvan Kuzucu Hıdır, Mustafa Mehmet Nefes ve İsmail Doğan atandı.Öte yandan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Nükleer Enerji ve Uluslararası Projeler Genel Müdürü Afşin Burak Bostancı ise 3 sayısı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 4'üncü maddesi gereği görevinden alındı.
https://sputniknews.com.tr/20240212/ilk-turk-astronot-alper-gezeravci-turkiyede-bu-sadece-bir-baslangicti-1080649555.html
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alper gezeravcı, atama, türkiye uzay ajansı
alper gezeravcı, atama, türkiye uzay ajansı
Alper Gezeravcı, Türkiye Uzay Ajansı Yönetim Kurulu Üyeliğine atandı
00:46 13.02.2024 (güncellendi: 01:20 13.02.2024)
İlk Türk astronot Alper Gezeravcı, Cumhurbaşkanı kararıyla Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Yönetim Kurulu Üyeliğine atandı.
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayında yer alan kararla Türkiye Uzay Ajansı Yönetim Kurulu üyeliğine atandı.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan karara göre, Türkiye Uzay Ajansı Yönetim Kurulu üyeliklerine, 23 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 6'ıncı maddesi ile 3 sayısı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın yanı sıra, Alper Güzel, Mustafa Arif Karabeyoğlu, Elvan Kuzucu Hıdır, Mustafa Mehmet Nefes ve İsmail Doğan atandı.
Öte yandan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Nükleer Enerji ve Uluslararası Projeler Genel Müdürü Afşin Burak Bostancı ise 3 sayısı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 4'üncü maddesi gereği görevinden alındı.