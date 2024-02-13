Alper Gezeravcı, Türkiye Uzay Ajansı Yönetim Kurulu Üyeliğine atandı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Yirminci yüz yılın en iyi yüz kitabı
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Sivas katliamı davası AYM'nin gündeminde
09:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:01
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:01
5 dk
GÜN ORTASI
Fenerbahçe-Galatasaray rekabeti sosyal medyaya taşındı
12:07
82 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:01
6 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Son on yılın telefon ve internet ücretleri enflasyonu
14:08
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:01
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:07
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:01
4 dk
EKSEN
Trump'ın NATO çıkışı ve Avrupa'da panik havası
16:06
79 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
8 dk
SESLİ HABER
Zaharova: Putin’in röportajı Beyaz Saray’da histeriye yol açtı
17:43
1 dk
SESLİ HABER
ABD, Ukrayna'daki savaş nedeniyle ‘geleceğin helikopteri’ programını sonlandırdı
17:55
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:01
11 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı siyasetçiden itiraf: Ordunun sadece 2 aylık silah stoku kaldı
18:21
2 dk
SESLİ HABER
Eski CIA uzmanı: Ukrayna ordusu, yeni genelkurmay başkanının emirlerine itaat etmeyebilir
18:30
2 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı uzman: Ukrayna ordusundaki yeni atamalar, cephedeki durumu değiştirmeyecek
18:39
2 dk
SESLİ HABER
Russia Today Genel Yayın Yönetmeni Simonyan: Putin’in röportajı yaklaşık bir milyar kez izlendi
18:49
2 dk
SESLİ HABER
İsviçreli siyasetçi: Putin’in röportajının etkisi büyük oldu
19:30
2 dk
SESLİ HABER
Alman medyası: NATO, Kiev’e silah sevkiyatını devralmak istiyor
19:48
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:01
1 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:02
117 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:01
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:01
1 dk
30 DAKİKA
Fethi Yılmaz'la 30 Dakika
10:30
36 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:01
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:06
84 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:01
1 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:06
54 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:02
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:01
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:02
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:01
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:01
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun99.1
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20240213/alper-gezeravci-turkiye-uzay-ajansi-yonetim-kurulu-uyeligine-atandi-1080667175.html
Alper Gezeravcı, Türkiye Uzay Ajansı Yönetim Kurulu Üyeliğine atandı
Alper Gezeravcı, Türkiye Uzay Ajansı Yönetim Kurulu Üyeliğine atandı
Sputnik Türkiye
İlk Türk astronot Alper Gezeravcı, Cumhurbaşkanı kararıyla Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Yönetim Kurulu Üyeliğine atandı. 13.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-13T00:46+0300
2024-02-13T01:20+0300
alper gezeravcı
türkiye
atama
türkiye uzay ajansı
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/0e/1078460486_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_bfb598e8d5e1238057f1454b3a0aab4f.jpg
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayında yer alan kararla Türkiye Uzay Ajansı Yönetim Kurulu üyeliğine atandı.Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan karara göre, Türkiye Uzay Ajansı Yönetim Kurulu üyeliklerine, 23 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 6'ıncı maddesi ile 3 sayısı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın yanı sıra, Alper Güzel, Mustafa Arif Karabeyoğlu, Elvan Kuzucu Hıdır, Mustafa Mehmet Nefes ve İsmail Doğan atandı.Öte yandan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Nükleer Enerji ve Uluslararası Projeler Genel Müdürü Afşin Burak Bostancı ise 3 sayısı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 4'üncü maddesi gereği görevinden alındı.
https://sputniknews.com.tr/20240212/ilk-turk-astronot-alper-gezeravci-turkiyede-bu-sadece-bir-baslangicti-1080649555.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/0e/1078460486_109:0:757:486_1920x0_80_0_0_41057142f359d9d1589d2051b18d5d2e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
alper gezeravcı, atama, türkiye uzay ajansı
alper gezeravcı, atama, türkiye uzay ajansı

Alper Gezeravcı, Türkiye Uzay Ajansı Yönetim Kurulu Üyeliğine atandı

00:46 13.02.2024 (güncellendi: 01:20 13.02.2024)
© AAAlper Gezeravcı
Alper Gezeravcı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.02.2024
© AA
Abone ol
İlk Türk astronot Alper Gezeravcı, Cumhurbaşkanı kararıyla Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Yönetim Kurulu Üyeliğine atandı.
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayında yer alan kararla Türkiye Uzay Ajansı Yönetim Kurulu üyeliğine atandı.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan karara göre, Türkiye Uzay Ajansı Yönetim Kurulu üyeliklerine, 23 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 6'ıncı maddesi ile 3 sayısı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın yanı sıra, Alper Güzel, Mustafa Arif Karabeyoğlu, Elvan Kuzucu Hıdır, Mustafa Mehmet Nefes ve İsmail Doğan atandı.
Öte yandan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Nükleer Enerji ve Uluslararası Projeler Genel Müdürü Afşin Burak Bostancı ise 3 sayısı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 4'üncü maddesi gereği görevinden alındı.
Gezeravcı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.02.2024
TÜRKİYE
İlk Türk astronot Alper Gezeravcı Türkiye'de: 'Bu sadece bir başlangıçtı'
Dün, 12:41
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала