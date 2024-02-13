https://sputniknews.com.tr/20240213/baku-ile-erivandan-karsilikli-ateskesi-bozma-suclamasi-1080670093.html

Bakü ile Erivan'dan karşılıklı ateşkesi bozma suçlaması

Bakü ile Erivan'dan karşılıklı ateşkesi bozma suçlaması

Sputnik Türkiye

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan'dan açılan ateş sonucu sınırda nöbet tutan bir Azerbaycan askerinin yaralandığını duyururken, Erivan ise Azerbaycan... 13.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-13T08:44+0300

2024-02-13T08:44+0300

2024-02-13T08:44+0300

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Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, dün akşam yaptığı açıklamada, “Ermenistan ordusunun yeni silahlı provokasyonu sonucu Azerbaycan Sınır Muhafaza Hizmetine bağlı bir asker yaralandı” ifadesini kullandı.Açıklamada, “Ermeni tarafının bu provokasyonu, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki barış sürecine büyük darbedir. Son 4-5 aydaki istikrar bağlamında, bu tür kışkırtıcı eylemler, Ermenistan’ın beyan ettiği barış mesajlarıyla açıkça çelişmektedir” dendi.Azerbaycan mevzilerine açılan ateşin, Avrupa Birliği’nin Ermenistan’daki gözlem misyonunun bulunduğu bölgelerde açıldığına dikkat çeken Bakü, bu durumun misyonun amaç ve görevleriyle ilgili soru işaretleri yarattığını da kaydetti.Ermenistan Savunma Bakanlığı ise bu sabah yaptığı açıklamada, “13 Şubat saat 05.30’dan itibaren Azerbaycan ordu birlikleri Nerkin Kend yakınlarında konuşlanmış Ermeni mevzilerine ateş açtı” ifadesini kullandı.Erivan’ın açıklamasında, açılan ateş sonucu birkaç Ermeni askerinin yaralandığı iddia edildi.Geçtiğimiz yılı, süregelen husumeti sonlandıracak kalıcı barış arayışlarıyla geçiren Bakü ve Erivan, son dönemde arabulucusuz barış müzakerelerine doğru ilerliyordu.Batı ülkelerinin Karabağ başta olmak üzere bölgesel barışa engel olduğunu ima eden Bakü yönetimi, Avrupa Birliği'nin Ermenistan Misyonunun (EUMA) ‘Azerbaycan'a karşı propaganda aracı olarak yaygın şekilde’ kullanıldığını bildirdi.Ermenistan, 27 Aralık 2022'de AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'e mektup yazarak AB'yi ülkesinde sivil misyon görevlendirmeye davet etmişti. AB Konseyi, 23 Ocak 2023'te misyonun kurulması kararı almıştı.AB'nin, Ermenistan'ın Azerbaycan sınırında istikrara ve normalleşme çabalarına katkı sağlama amacıyla görevlendirdiği sivil misyonu 20 Şubat 2023'te çalışmalarına başlamıştı.Paşinyan: Ermenistan Bağımsızlık Bildirgesi, Azerbaycan ile barışın önünde engel teşkil ediyorErmenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ülkenin devlet radyosuna verdiği röportajda, Ermenistan'ın 1990'da yayımladığı Bağımsızlık Bildirgesi'nin bölgede barışın önünde bir engel olduğunu söyledi.Paşinyan Bakü ile Erivan arasında barış, Ermenistan anayasasında değişiklik yapılması halinde sağlanabileceğini söyledi.Paşinyan verdiği demeçte şu sözleri kaydetti:Paşinyan ülkede bir anayasa referandumu yapılması konusunu gündeme getirirken,"Devlet olmayan bir ulustan devlet olan bir ulusa dönüşeceğimiz nokta anayasa referandumu düzenlemektir" ifadelerini kullandı.Başbakan, yeni bir anayasaya duyulan ihtiyacın halkımız ile devlet arasındaki bağdaki çatlağın onarılmasından kaynaklandığını ve meşruiyetin her şekilde önemli olduğunu da dile getirdi.Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev açıklamasında, Erivan ve Bakü arasında aslında barışın çoktan tesis edilmiş durumda olduğunu belirterek, "Azerbaycan ve Ermenistan arasında zaten fiili bir barış var, iki ülke sınırında birkaç aydır barışçıl bir durum hüküm sürüyor. Ancak bu sürecin mantıklı bir şekilde tamamlanması için bir barış anlaşmasının imzalanması gerekiyor" dedi.Yakın zamanda konuşan Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Avrupa Birliği (AB) ile Ermenistan arasında savunma alanındaki her türlü işbirliğinin Güney Kafkasya'da barış sürecine zarar verdiğini belirtti."Azerbaycan, AB'nin ve üye devletlerinin güvenilir bir ortağıdır. Oysa ülkemize yönelik çifte standart uygulamaları ve adaletsiz yaklaşım bölgemizde sürdürülebilir barışın tesisine katkı sağlamamaktadır" ifadesini kullanan Bayramov, AB üyesi bazı devletlerin farklı isimler altında Erivan'a askeri yardımda bulunduğunu aktardı.Bayramov, "Ermenistan'ı barış sürecinden uzaklaştıran bu devletlerin çabaları, Güney Kafkasya'da barışın tesisine zarar verir" değerlendirmesinde bulundu.

https://sputniknews.com.tr/20240212/azerbaycandan-ermenistandaki-ab-misyonuna-tepki-1080652771.html

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azerbaycan, azerbaycan dışişleri bakanlığı, ermenistan, ermenistan savunma bakanlığı, karabağ, dağlık karabağ, sınır, avrupa birliği