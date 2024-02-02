https://sputniknews.com.tr/20240202/azerbaycan-disisleri-abnin-ermenistana-yonelik-askeri-yardimlari-bolgesel-barisa-zarar-veriyor-1080320479.html
Azerbaycan Dışişleri: AB'nin Ermenistan'a yönelik askeri yardımları bölgesel barışa zarar veriyor
Azerbaycan Dışişleri: AB'nin Ermenistan'a yönelik askeri yardımları bölgesel barışa zarar veriyor
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakü'de temaslarda bulunan Çekya Temsilciler Meclisi Başkanı Marketa Pekarova Adamova ile bir araya... 02.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-02T16:02+0300
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Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Avrupa Birliği (AB) ile Ermenistan arasında savunma alanındaki her türlü işbirliğinin Güney Kafkasya'da barış sürecine zarar verdiğini belirtti."Azerbaycan, AB'nin ve üye devletlerinin güvenilir bir ortağıdır. Oysa ülkemize yönelik çifte standart uygulamaları ve adaletsiz yaklaşım bölgemizde sürdürülebilir barışın tesisine katkı sağlamamaktadır" ifadesini kullanan Bayramov, AB üyesi bazı devletlerin farklı isimler altında Erivan'a askeri yardımda bulunduğunu belirtti.Bayramov, "Ermenistan'ı barış sürecinden uzaklaştıran bu devletlerin çabaları, Güney Kafkasya'da barışın tesisine zarar verir" değerlendirmesinde bulundu.
https://sputniknews.com.tr/20240202/pasinyan-ermenistan-bagimsizlik-bildirgesi-azerbaycan-ile-barisin-onunde-engel-teskil-ediyor-1080304148.html
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azerbaycan, azerbaycan dışişleri bakanlığı, ceyhun bayramov, ermenistan, kafkasya, güney kafkasya, avrupa birliği
azerbaycan, azerbaycan dışişleri bakanlığı, ceyhun bayramov, ermenistan, kafkasya, güney kafkasya, avrupa birliği
Azerbaycan Dışişleri: AB'nin Ermenistan'a yönelik askeri yardımları bölgesel barışa zarar veriyor
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakü'de temaslarda bulunan Çekya Temsilciler Meclisi Başkanı Marketa Pekarova Adamova ile bir araya gelen Bayramov, AB ile Erivan arasındaki askeri işbirliğine tepki gösterdi.
Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Avrupa Birliği (AB) ile Ermenistan arasında savunma alanındaki her türlü işbirliğinin Güney Kafkasya'da barış sürecine zarar verdiğini belirtti.
"Azerbaycan, AB'nin ve üye devletlerinin güvenilir bir ortağıdır. Oysa ülkemize yönelik çifte standart uygulamaları ve adaletsiz yaklaşım bölgemizde sürdürülebilir barışın tesisine katkı sağlamamaktadır" ifadesini kullanan Bayramov, AB üyesi bazı devletlerin farklı isimler altında Erivan'a askeri yardımda bulunduğunu belirtti.
Bayramov, "Ermenistan'ı barış sürecinden uzaklaştıran bu devletlerin çabaları, Güney Kafkasya'da barışın tesisine zarar verir" değerlendirmesinde bulundu.