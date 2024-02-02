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Azerbaycan Dışişleri: AB'nin Ermenistan'a yönelik askeri yardımları bölgesel barışa zarar veriyor
Azerbaycan Dışişleri: AB'nin Ermenistan'a yönelik askeri yardımları bölgesel barışa zarar veriyor
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakü'de temaslarda bulunan Çekya Temsilciler Meclisi Başkanı Marketa Pekarova Adamova ile bir araya... 02.02.2024, Sputnik Türkiye
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Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Avrupa Birliği (AB) ile Ermenistan arasında savunma alanındaki her türlü işbirliğinin Güney Kafkasya'da barış sürecine zarar verdiğini belirtti."Azerbaycan, AB'nin ve üye devletlerinin güvenilir bir ortağıdır. Oysa ülkemize yönelik çifte standart uygulamaları ve adaletsiz yaklaşım bölgemizde sürdürülebilir barışın tesisine katkı sağlamamaktadır" ifadesini kullanan Bayramov, AB üyesi bazı devletlerin farklı isimler altında Erivan'a askeri yardımda bulunduğunu belirtti.Bayramov, "Ermenistan'ı barış sürecinden uzaklaştıran bu devletlerin çabaları, Güney Kafkasya'da barışın tesisine zarar verir" değerlendirmesinde bulundu.
https://sputniknews.com.tr/20240202/pasinyan-ermenistan-bagimsizlik-bildirgesi-azerbaycan-ile-barisin-onunde-engel-teskil-ediyor-1080304148.html
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Azerbaycan Dışişleri: AB'nin Ermenistan'a yönelik askeri yardımları bölgesel barışa zarar veriyor

16:02 02.02.2024
© Пресс-служба МИД РФ / Multimedya arşivine gidinAzerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov
Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov - Sputnik Türkiye, 1920, 02.02.2024
© Пресс-служба МИД РФ
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Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakü'de temaslarda bulunan Çekya Temsilciler Meclisi Başkanı Marketa Pekarova Adamova ile bir araya gelen Bayramov, AB ile Erivan arasındaki askeri işbirliğine tepki gösterdi.
Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Avrupa Birliği (AB) ile Ermenistan arasında savunma alanındaki her türlü işbirliğinin Güney Kafkasya'da barış sürecine zarar verdiğini belirtti.
"Azerbaycan, AB'nin ve üye devletlerinin güvenilir bir ortağıdır. Oysa ülkemize yönelik çifte standart uygulamaları ve adaletsiz yaklaşım bölgemizde sürdürülebilir barışın tesisine katkı sağlamamaktadır" ifadesini kullanan Bayramov, AB üyesi bazı devletlerin farklı isimler altında Erivan'a askeri yardımda bulunduğunu belirtti.
Bayramov, "Ermenistan'ı barış sürecinden uzaklaştıran bu devletlerin çabaları, Güney Kafkasya'da barışın tesisine zarar verir" değerlendirmesinde bulundu.
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan - Sputnik Türkiye, 1920, 02.02.2024
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