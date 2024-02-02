https://sputniknews.com.tr/20240202/pasinyan-ermenistan-bagimsizlik-bildirgesi-azerbaycan-ile-barisin-onunde-engel-teskil-ediyor-1080304148.html

Paşinyan: Ermenistan Bağımsızlık Bildirgesi, Azerbaycan ile barışın önünde engel teşkil ediyor

Paşinyan: Ermenistan Bağımsızlık Bildirgesi, Azerbaycan ile barışın önünde engel teşkil ediyor

Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Bakü ile Erivan arasında barışın anayasanın değiştirilmesi halinde sağlanabileceğini dile getirdi. 02.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-02T11:34+0300

2024-02-02T11:34+0300

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Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ülkenin devlet radyosuna verdiği röportajda, Ermenistan'ın 1990'da yayımladığı Bağımsızlık Bildirgesi'nin bölgede barışın önünde bir engel olduğunu söyledi.Paşinyan Bakü ile Erivan arasında barış, Ermenistan anayasasında değişiklik yapılması halinde sağlanabileceğini söyledi.Paşinyan verdiği demeçte şu sözleri kaydetti:Paşinyan ülkede bir anayasa referandumu yapılması konusunu gündeme getirdi.Paşinyan'ın açıklamasında, "Devlet olmayan bir ulustan devlet olan bir ulusa dönüşeceğimiz nokta neresidir? O nokta anayasa referandumudur" cümlesinin altını çizdi.Başbakan, yeni bir anayasaya duyulan ihtiyacın halkımız ile devlet arasındaki bağdaki çatlağın onarılmasından kaynaklandığını ve meşruiyetin her şekilde önemli olduğunu da dile getirdi.Paşinyan ülkenin yeni bir anayasaya ihtiyaç duyulduğunu 19 Ocak'ta açıklamış, Ermenistan'ın yeni jeopolitik ve bölgesel koşullarda cumhuriyeti daha rekabetçi ve daha uygulanabilir kılacak yeni bir anayasaya ihtiyacı olduğunu söylemişti.Aliyev: Ermenistan barışı sağlamak için Anayasasını değiştirmeli Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Parlamentolar Arası Birlik Genel Sekreteri Martin Chungong ile yaptığı görüşmede, "Bakü ve Erivan arasında barış, Ermenistan'ın Anayasasında değişiklik yapması halinde sağlanabilir" dedi.Azerbaycan basınında yer alan haberlere göre Aliyev'in, "Ermenistan Azerbaycan'a karşı toprak iddialarına son verir ve Anayasa ile diğer hukuki belgeleri değiştirirse barış sağlanabilir" dediği öne sürüldü.Aliyev açıklamasında şu cümlelere yer verdi:Azerbaycan Cumhurbaşkanı açıklamasında, Erivan ve Bakü arasında aslında barışın çoktan tesis edilmiş durumda olduğunu belirterek, "Azerbaycan ve Ermenistan arasında zaten fiili bir barış var, iki ülke sınırında birkaç aydır barışçıl bir durum hüküm sürüyor. Ancak bu sürecin mantıklı bir şekilde tamamlanması için bir barış anlaşmasının imzalanması gerekiyor" dedi.Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'ndeki durum hakkında da konuşan Aliyev, Azerbaycan heyetinin haklarının iade edilmemesi halinde Bakü'nün Avrupa Konseyi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne katılımını yeniden gözden geçireceğini dile getirdi.

https://sputniknews.com.tr/20240201/azerbaycan-cumhurbaskani-aliyev-fransa-bolgede-atese-benzin-dokme-pesinde-1080279492.html

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