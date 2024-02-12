https://sputniknews.com.tr/20240212/trumpin-rusya-nato-cikisina-bidendan-yanit-gecikmedi-1080647327.html

Trump'ın 'Rusya-NATO' çıkışına Biden'dan yanıt gecikmedi

Trump'ın 'Rusya-NATO' çıkışına Biden'dan yanıt gecikmedi

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in daha büyük 'ödüllere' göz diktiğini öne sürdü. 12.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-12T11:53+0300

2024-02-12T11:53+0300

2024-02-12T11:53+0300

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Eski ABD Başkan Donald Trump'ın NATO'ya karşı mali yükümlülüklerini yerine getirmeyen müttefikleri Rusya'ya karşı korumayacağını söylemesi, mevcut Başkan Joe Biden'ın tepkisini çekti.X platformundaki hesabından Trump'ın söz konusu açıklamasının yer aldığı bir paylaşımı alıntılayarak açıklama yapan Biden, "Ukrayna'nın neden önemli olduğunu bilmek istiyor musunuz? Zira gördüğünüz gibi Putin ve onun kullanışlı uşakları gözlerini daha büyük ödüllere dikmiş" ifadelerini kullandı.Biden'ın paylaşımına gelen yorumlarda kullanıcılar, Biden'ın açıklamasını eleştirerek kendisine Ukrayna'yı değil ABD'yi önemsemesi, bu tür açıklamalarla rezil olmaması ve istifa etmesi çağrısında bulundu.Rusya lideri Putin, ABD'li gazeteci Tucker Carlson'a verdiği röportajda, Batılı siyasetçilerin kendi halklarını Rus tehdidiyle korkutup dikkatleri iç sorunlardan uzaklaştırdığına dikkat çekerken Moskova'nın başta Polonya, Letonya ve diğer Baltık ülkeleri olmak üzere hiçbir NATO ülkesine saldırmayı planlamadığını açık bir şekilde anlatmıştı.Rus lider ayrıca, 2008 yılında NATO ülkelerinin İttifak'ın kapılarını Kiev'e açtığını ancak Rusya'nın Ukrayna'nın İttifak'ta yer almasını hiçbir zaman kabul etmediğini anımsatmıştı. Putin, Washington'un NATO'nun Ukrayna ve Gürcistan'ı da kapsayacak şekilde genişletilmesi fikrini teşvik ederek İttifak'ın diğer ülkeleri üzerinde baskı kurduğunu belirtmişti.Trump ne demişti?ABD Başkanlık seçimlerine hazırlanan Trump, Güney Carolina eyaletinde seçmenleriyle bir araya gelmiş, buradaki konuşmasında, başkan olduğu dönemde, NATO'nun savunma harcama hedeflerini yerine getirmeyen üyelerinin savunulmaması gerektiği konusundaki açıklaması üzerine bir müttefikle ‘karşı karşıya’ geldiğini belirtmişti.Kendisine karşı çıkan müttefike verdiği yanıtta Trump, ödemelerin yapılmaması durumunda Rusya'nın istediğini yapmasını ve olası saldırılarını ‘destekleyeceğini’ söylediğini anlatmıştı.Trump, "Büyük bir ülkenin başkanlarından biri ayağa kalktı ve şöyle dedi: Peki efendim, eğer ödeme yapmazsak ve Rusya tarafından saldırıya uğrarsak, bizi savunacak mısınız? Ben de ona dedim ki: Ödemediniz, borcunuz var. Neden ödeme yapmıyorsun? Sizi korumazdım, hatta size (Rusya'nın) ne isterlerse yapmalarını desteklerim. Ödemelerinizi yapmak zorundasınız" diye eklemişti.

https://sputniknews.com.tr/20240211/trumptan-nato-ulkelerine-tehdit-sizi-yardim-etmeyecegim-1080615985.html

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