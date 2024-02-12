https://sputniknews.com.tr/20240212/peskov-batili-liderlerin-putinin-roportajini-okumus-olmasi-onemli-1080654917.html
Peskov: Batılı liderlerin Putin'in röportajını okumuş olması önemli
Peskov: Batılı liderlerin Putin'in röportajını okumuş olması önemli
Sputnik Türkiye
Kremlin Sözcüsü Peskov, Almanya Başbakanı Scholz ve İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın Rusya lideri Vladimir Putin'in ABD'li gazeteci Tucker Carlson'a verdiği... 12.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-12T16:00+0300
2024-02-12T16:00+0300
2024-02-12T16:00+0300
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dmitriy peskov
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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ABD Başkanı Joe Biden ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında Putin'in röportajını 'saçma' olarak nitelemiş ve Rus lideri Ukrayna ihtilafının 'geçmişi' hakkında yalan söylemekle suçlamıştı. İngiltere Başbakanı Sunak da, Sky News'e demecinde benzer açıklamalarıyla Putin'in röportajını eleştirmişti.Scholz ve Sunak'ın tepkilerini değerlendiren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Görünüşe göre röportajın içeriğine aşinalar ve bizim için asıl önemli olan da bu. Aslında başbakan olarak Rusya Devlet Başkanı Putin'in tutumunu öğrenme fırsatına sahiplerdi, şimdiyse bu fırsat onlara tam anlamıyla sunuldu. Anladığım kadarıyla onlar bu fırsatı değerlendirdiler. Asıl önemli olan bu" dedi.Bu duygusal tepkinin Scholz ve Sunak'ın ülkelerinin şu anda bulunduğu durumun 'yararına' olduğunu kaydeden Peskov, iki başbakanın kendi vergi mükelleflerine açıklama yaparken de bundan 'faydalanabileceğini' belirtti.Carlson'un Putin ile yaptığı röportajı cuma gecesi yayınlarken, ardından çeşitli sosyal ağlarda paylaşmıştı. Video, yayınlandıktan sonra sadece bir günde sosyal ağ X'te 150 milyon, YouTube'da ise 8 milyondan fazla kez izlenmiş, farklı dillerde altyazılı olarak yayılan röportaj Kremlin'in internet sitesinde de yer almıştı.Putin'in Carlson ile yaptığı röportaj 2 saat 6 dakika sürerken bu süre zarfında Rus lider, yaklaşık 60 soruyu yanıtlamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20240211/zaharova-scholz-putinin-roportajini-izleyerek-abdnin-emirlerine-karsi-geldi-1080627719.html
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vladimir putin, olaf scholz, rishi sunak, almanya, ingiltere, abd, rusya, kremlin, dmitriy peskov, tucker carlson, röportaj
vladimir putin, olaf scholz, rishi sunak, almanya, ingiltere, abd, rusya, kremlin, dmitriy peskov, tucker carlson, röportaj
Peskov: Batılı liderlerin Putin'in röportajını okumuş olması önemli
Kremlin Sözcüsü Peskov, Almanya Başbakanı Scholz ve İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın Rusya lideri Vladimir Putin'in ABD'li gazeteci Tucker Carlson'a verdiği röportajına gösterdiği tepkilerin önemli bir noktaya işaret ettiğini belirtti.
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ABD Başkanı Joe Biden ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında Putin'in röportajını 'saçma' olarak nitelemiş ve Rus lideri Ukrayna ihtilafının 'geçmişi' hakkında yalan söylemekle suçlamıştı. İngiltere Başbakanı Sunak da, Sky News'e demecinde benzer açıklamalarıyla Putin'in röportajını eleştirmişti.
Scholz ve Sunak'ın tepkilerini değerlendiren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Görünüşe göre röportajın içeriğine aşinalar ve bizim için asıl önemli olan da bu. Aslında başbakan olarak Rusya Devlet Başkanı Putin'in tutumunu öğrenme fırsatına sahiplerdi, şimdiyse bu fırsat onlara tam anlamıyla sunuldu. Anladığım kadarıyla onlar bu fırsatı değerlendirdiler. Asıl önemli olan bu" dedi.
Bu duygusal tepkinin Scholz ve Sunak'ın ülkelerinin şu anda bulunduğu durumun 'yararına' olduğunu kaydeden Peskov, iki başbakanın kendi vergi mükelleflerine açıklama yaparken de bundan 'faydalanabileceğini' belirtti.
Carlson'un Putin ile yaptığı röportajı
cuma gecesi yayınlarken, ardından çeşitli sosyal ağlarda paylaşmıştı. Video, yayınlandıktan sonra sadece bir günde sosyal ağ X'te 150 milyon, YouTube'da ise 8 milyondan fazla kez izlenmiş, farklı dillerde altyazılı olarak yayılan röportaj Kremlin'in internet sitesinde de yer almıştı.
Putin'in Carlson ile yaptığı röportaj 2 saat 6 dakika sürerken bu süre zarfında Rus lider, yaklaşık 60 soruyu yanıtlamıştı.