https://sputniknews.com.tr/20240212/kuzey-kore-kontrol-edilebilir-mermi-gelistirdi-1080653258.html
Kuzey Kore ‘kontrol edilebilir mermi’ geliştirdi
Kuzey Kore ‘kontrol edilebilir mermi’ geliştirdi
Sputnik Türkiye
ABD ve Güney Kore tehdidi nedeniyle savunma sanayine odaklanan Kuzey Kore, çoklu roketatar için yeni ‘kontrol edilebilir mermiler’ ve balistik kontrol sistemi... 12.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-12T14:48+0300
2024-02-12T14:48+0300
2024-02-12T14:48+0300
savunma
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güney kore
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çok namlulu roketatar
mermi
roket mermisi
savaş
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Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberinde, Kuzey Kore Savunma Bilimleri Akademisinin, çoklu roketatar için yeni "kontrol edilebilir mermiler" ve balistik kontrol sistemi geliştirdiği belirtildi.Söz konusu 240 milimetre kalibrelik kontrol edilebilir mermilerin isabetliliğini ve avantajlarını değerlendirmek amacıyla balistik kontrol test atışları da yapıldığı aktarıldı.Yeni geliştirilen sistemlerin Kuzey Kore ordusunun çoklu roketatar kapasitesinde niteliksel bir değişiklik yapacağı kaydedildi.Ayrıca çoklu roketatarın stratejik değerinin yeniden değerlendirileceğine ve bu hızlı teknik gelişmeye bağlı olarak savaş alanlarındaki rolünün artacağına inanıldığı ifade edildi.Daha önce konuşan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ülkedeki artan askeri potansiyelin Güney Kore ile ‘zorla birleşme’ için değil, kendini savunma adına gerekli olduğunu söylemişti.Ülkenin önde gelen savunma sanayii işletmelerindeki üretim süreçlerinin artırılması ve askeri potansiyelin güçlendirilmesi konularının ülkenin kendi savunması için olduğunun altını çizen Kim, Güney Kore ile birleşmenin imkansız olduğunu vurgularken, bu ülkenin Kuzey Kore'deki rejimin düşmesini ve özümseme yoluyla birleşmeyi hedeflediğini ifade etti.Kore Merkezi Haber Ajansı'nın (KCNA) aktardığına göre Kim, açıklamasında, “Ülkenin askeri gücündeki büyüme Güney Kore ile 'zorla birleşme' için değil, kendini savunma ihtiyacındandır. Güney Kore ile birleşmemiz, bu ülkenin Kuzey Kore rejiminin düşmesini ve özümseme yoluyla birleşmeyi amaçladığı için imkansızdır” ifadelerini kullandı.Renhap Haber Ajansı, Kuzey Kore liderinin Güney Kore'yi anayasada ‘bir numaralı düşman ülke’ olarak belirlenerek nitelendirilmesi gerektiğine inandığını bildirmişti.Kim, yakın zamanda ülkedeki büyük mühimmat fabrikalarını teftiş ederken yaptığı açıklamada, "Güney'in Kuzey'e karşı silahlı güç kullanmaya veya egemenliğini ve güvenliğini tehdit etmeye kalkışması ve böyle bir fırsatın ortaya çıkması halinde, elimizdeki tüm araçları ve güçleri seferber ederek Güney'i yok etmekte tereddüt etmeyeceğiz" demişti.
https://sputniknews.com.tr/20240204/rusyadan-guney-koreye-abd-uyarisi-1080362009.html
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kuzey kore, güney kore, abd, çok namlulu roketatar, mermi, roket mermisi, savaş
kuzey kore, güney kore, abd, çok namlulu roketatar, mermi, roket mermisi, savaş
Kuzey Kore ‘kontrol edilebilir mermi’ geliştirdi
ABD ve Güney Kore tehdidi nedeniyle savunma sanayine odaklanan Kuzey Kore, çoklu roketatar için yeni ‘kontrol edilebilir mermiler’ ve balistik kontrol sistemi geliştirdiğini bildirdi.
Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberinde, Kuzey Kore Savunma Bilimleri Akademisinin, çoklu roketatar için yeni "kontrol edilebilir mermiler" ve balistik kontrol sistemi geliştirdiği belirtildi.
Söz konusu 240 milimetre kalibrelik kontrol edilebilir mermilerin isabetliliğini ve avantajlarını değerlendirmek amacıyla balistik kontrol test atışları da yapıldığı aktarıldı.
Yeni geliştirilen sistemlerin Kuzey Kore ordusunun çoklu roketatar kapasitesinde niteliksel bir değişiklik yapacağı kaydedildi.
Ayrıca çoklu roketatarın stratejik değerinin yeniden değerlendirileceğine ve bu hızlı teknik gelişmeye bağlı olarak savaş alanlarındaki rolünün artacağına inanıldığı ifade edildi.
Daha önce konuşan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un
, ülkedeki artan askeri potansiyelin Güney Kore ile ‘zorla birleşme’ için değil, kendini savunma adına gerekli olduğunu söylemişti.
Ülkenin önde gelen savunma sanayii işletmelerindeki üretim süreçlerinin artırılması ve askeri potansiyelin güçlendirilmesi konularının ülkenin kendi savunması için olduğunun altını çizen Kim, Güney Kore ile birleşmenin imkansız olduğunu vurgularken, bu ülkenin Kuzey Kore'deki rejimin düşmesini ve özümseme yoluyla birleşmeyi hedeflediğini ifade etti.
Kore Merkezi Haber Ajansı'nın (KCNA) aktardığına göre Kim, açıklamasında, “Ülkenin askeri gücündeki büyüme Güney Kore ile 'zorla birleşme' için değil, kendini savunma ihtiyacındandır. Güney Kore ile birleşmemiz, bu ülkenin Kuzey Kore rejiminin düşmesini ve özümseme yoluyla birleşmeyi amaçladığı için imkansızdır” ifadelerini kullandı.
Renhap Haber Ajansı, Kuzey Kore liderinin Güney Kore'yi anayasada ‘bir numaralı düşman ülke’ olarak belirlenerek nitelendirilmesi gerektiğine inandığını bildirmişti.
Kim, yakın zamanda ülkedeki büyük mühimmat fabrikalarını teftiş ederken yaptığı açıklamada, "Güney'in Kuzey'e karşı silahlı güç kullanmaya veya egemenliğini ve güvenliğini tehdit etmeye kalkışması ve böyle bir fırsatın ortaya çıkması halinde, elimizdeki tüm araçları ve güçleri seferber ederek Güney'i yok etmekte tereddüt etmeyeceğiz" demişti.