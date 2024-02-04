https://sputniknews.com.tr/20240204/rusyadan-guney-koreye-abd-uyarisi-1080362009.html
Rusya'dan Güney Kore'ye ABD uyarısı
Rusya'dan Güney Kore'ye ABD uyarısı
Güney Kore’yi ziyaret eden Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko, son dönemde Washington ile Kuzey Kore arasındaki gerilimlerle çalkalanan Kore... 04.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-04T11:11+0300
2024-02-04T11:11+0300
2024-02-04T12:38+0300
dünya
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çin
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batı pasifik okyanusu
abd hegemonyası
andrey rudenko
rusya dışişleri bakanlığı
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Başkent Seul'ü ziyaret ederek Güney Koreli mevkidaşı Chung Byung-won ile Ukrayna'daki durum dahil olmak üzere uluslararası sorunları ele alan Rudenko, görüşmede yaptığı konuşmasında, ABD’nin Rusya ve Çin'i çifte çevreleme politikası bağlamında bölgedeki askeri varlığını güçlendirmek için kullandığını söyledi.Washington’un Kore Yarımadası’ndaki eylemlerinin çoğu zaman kasıtlı olarak gerilimin artmasına neden olduğuna dikkat çeken Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı, bunun geri dönüşü olmayan sonuçlara yol açabileceğine vurgu yaptı.Rudenko 1-4 Şubat tarihlerinde Seul'e yaptığı ziyaret sırasında Rus basınına verdiği demeçte şunları söyledi:Rudenko, yarımadadaki durumun keskin bir şekilde kötüleşmesinin başlıca nedeninin ABD'nin bölgedeki askeri varlığının artması ve ABD'nin askeri müttefiklerinin de dahil olduğu askeri manevraların yoğunlaşması olduğunu sözlerine ekledi.Rudenko’nun Seul ziyaretiyle ilgili Güney Kore Dışişleri Bakanlığı tarafından paylaşılan yazılı açıklamada ise, bahsi geçen görüşmelerin 2 Şubat tarihinde gerçekleştiği, Güney Kore tarafının “Rusya ve Kuzey Kore arasındaki askeri işbirliği" konusundaki tutumunun Rus tarafına ilettiği aktarıldı.Görüşmelerde Moskova’yı sorumlu davranmaya çağıran Seul yönetimi, ayrıca Güney Koreli işletmelerin ve vatandaşların Rusya'daki meşru hak ve menfaatlerinin sağlanması konusunda yardım istedi.Rusya Dışişleri Bakanlığı ise Rus tarafının, uluslararası hukuk normlarına uygun olarak, her iki ülkenin ve halklarının çıkarları doğrultusunda Kuzey Kore ile karşılıklı yarar sağlayan işbirliğini geliştirmeye ve bölgede barış ve istikrarı güçlendirmeye devam etme niyetinde olduğunun altını çizdi.
https://sputniknews.com.tr/20240201/bati-pasifikteki-abd-cin-rekabeti-kizisiyor-1080275152.html
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abd, güney kore, kuzey kore, çin, rusya, batı pasifik okyanusu, abd hegemonyası, andrey rudenko, rusya dışişleri bakanlığı
abd, güney kore, kuzey kore, çin, rusya, batı pasifik okyanusu, abd hegemonyası, andrey rudenko, rusya dışişleri bakanlığı
Rusya'dan Güney Kore'ye ABD uyarısı
11:11 04.02.2024 (güncellendi: 12:38 04.02.2024)
Güney Kore’yi ziyaret eden Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko, son dönemde Washington ile Kuzey Kore arasındaki gerilimlerle çalkalanan Kore Yarımadası’ndaki mevcut durumun, ABD’nin kasıtlı politikalarının sonucu olduğunun altını çizdi.
Başkent Seul'ü ziyaret ederek Güney Koreli mevkidaşı Chung Byung-won ile Ukrayna'daki durum dahil olmak üzere uluslararası sorunları ele alan Rudenko, görüşmede yaptığı konuşmasında, ABD’nin Rusya ve Çin'i çifte çevreleme politikası bağlamında bölgedeki askeri varlığını güçlendirmek için kullandığını söyledi.
Washington’un Kore Yarımadası’ndaki eylemlerinin çoğu zaman kasıtlı olarak gerilimin artmasına neden olduğuna dikkat çeken Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı, bunun geri dönüşü olmayan sonuçlara yol açabileceğine vurgu yaptı.
Rudenko 1-4 Şubat tarihlerinde Seul'e yaptığı ziyaret sırasında Rus basınına verdiği demeçte şunları söyledi:
Amerikalılar Kore Yarımadası'ndaki mevcut durumu bir ölçüde Rusya ve Çin'i çifte çevreleme politikası bağlamında burada daha da güçlenmek için bir bahane olarak kullanıyor. Büyük ölçüde kendi eylemleriyle kışkırttıkları gerilim ne kadar büyük olursa, müttefik ülkelerin Amerikan silahlı kuvvetlerinin varlığına ve askeri garantilerin mevcudiyetine duydukları ihtiyaç da o kadar büyük olacaktır.
Rudenko, yarımadadaki durumun keskin bir şekilde kötüleşmesinin başlıca nedeninin ABD'nin bölgedeki askeri varlığının artması ve ABD'nin askeri müttefiklerinin de dahil olduğu askeri manevraların yoğunlaşması olduğunu sözlerine ekledi.
Rudenko’nun Seul ziyaretiyle ilgili Güney Kore Dışişleri Bakanlığı tarafından paylaşılan yazılı açıklamada ise, bahsi geçen görüşmelerin 2 Şubat tarihinde gerçekleştiği, Güney Kore tarafının “Rusya ve Kuzey Kore arasındaki askeri işbirliği" konusundaki tutumunun Rus tarafına ilettiği aktarıldı.
Görüşmelerde Moskova’yı sorumlu davranmaya çağıran Seul yönetimi, ayrıca Güney Koreli işletmelerin ve vatandaşların Rusya'daki meşru hak ve menfaatlerinin sağlanması konusunda yardım istedi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı ise Rus tarafının, uluslararası hukuk normlarına uygun olarak, her iki ülkenin ve halklarının çıkarları doğrultusunda Kuzey Kore ile karşılıklı yarar sağlayan işbirliğini geliştirmeye ve bölgede barış ve istikrarı güçlendirmeye devam etme niyetinde olduğunun altını çizdi.