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Batı-Pasifik’teki ABD-Çin rekabeti kızışıyor
Batı-Pasifik’teki ABD-Çin rekabeti kızışıyor
Washington, Pekin ile arasındaki rekabetin giderek tırmandığını kanıtlayan gövde gösterisini Batı-Pasifik’te de sürdürürken, ABD Donanmasının Çin ve Kuzey... 01.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-01T16:07+0300
2024-02-01T16:07+0300
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Japon gazetesi Nikkei Asia tarafından paylaşılan haberde, “ABD, Ortadoğu’da daha geniş bir çatışma olasılığına ilişkin artan endişelere rağmen, Batı-Pasifik'te dev üç uçak gemisi konuşlandırarak Çin ve Kuzey Kore'yi caydırma çabalarını iki katına çıkardı” ifadelerini kullanırken, halihazırda USS Carl Vinson, USS Theodore Roosevelt ve USS Ronald Reagan gibi dev uçak gemilerinin bölgede olduğunun altı çiziliyor.Gazete, ABD Donanmasının iki yıldan bu yana ilk kez üç ABD uçak gemisinin aynı bölgede olduğuna dikkat çektiği haberinde, "Uçak gemilerinin konuşlandırılmasına ilişkin planların aylar önce tamamlandığı düşünülse de, bu gerçekler Washington’un Hint-Pasifik bölgesinden uzak durmadığını hatırlattı” diye yazdı.Çin ile rekabeti bırakmak istemeyen ABD'nin Ortadoğu’da son 4 ayda yaptığı askeri takviyenin faturası da kabarıyorHamas'ın 7 Ekim 2023'te İsrail'e düzenlediği saldırılardan bu yana ABD'nin Orta Doğu'daki askeri takviye masrafının şu ana kadar 1.6 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.The Politica’ya konuşan 2 ABD’li yetkili, talep üzerine Savunma Bakanlığı (Pentagon) tarafından Kongredeki ilgili birimlere gönderilen tahmini rakam hakkında bilgi verdi.İsimleri açıklanmayan yetkililer, 7 Ekim 2023’ten bu yana ABD’nin Orta Doğu’da yaptığı askeri takviye bedelinin 1.6 milyar dolara ulaştığı tahmininde bulunarak, Kongreden ek bütçe çıkarılamaması halinde bunu Pentagon'un ödemeyeceği değerlendirmesini yaptı.Söz konusu 1.6 milyar dolarlık faturanın, bölgeye gönderilen ek savaş gemileri ve uçakları ile bunların bölgede tutulma maliyetlerini kapsadığı aktarılarak, faturaya Yemen’deki Husilere yönelik yapılan füze saldırılarının veya Husilerin Kızıldeniz’deki dron ve füze saldırılarının engellenmesi masraflarının ise dahil olmadığı kaydedildi.ABD’nin Kızıldeniz’deki askeri harcamalarını hesaplayabilmek için henüz yeterli veri olmadığı, tahminlere göre bu yıl boyunca bölgedeki ABD askeri maliyetinin 2.2 milyar dolara yükselebileceği ifade edildi.Biden yönetiminin hazırladığı 110 milyar dolarlık ek bütçe talebiPentagon, 7 Ekim 2023'ten sonra “bölgedeki çatışmaların yayılmasını engellemek” amacıyla Ortadoğu’ya ilave uçak gemisi saldırı grubu, amfibi gemiler, savaş uçakları, hava savunma birimleri ve yüzlerce birlikten oluşan takviye güçler göndermişti.Daha sonra bu kuvvetlerin bir kısmı, Husiler tarafından Gazze saldırılarına tepki olarak Kızıldeniz’de, İsrail’e ait ticari gemilere yapılan saldırıları önlemek için yönlendirilmişti.Biden yönetiminin hazırladığı ve Ukrayna ile İsrail'e ilave askeri yardımları da kapsayan 110 milyar dolarlık ek bütçe talebi, Senatoda Cumhuriyetçilerin güney sınırıyla ilgili itirazlarına da takılmıştı.Söz konusu tasarının çıkarılması için Beyaz Saray ile Kongre yetkilileri arasındaki görüşmeler hala devam ediyor.
https://sputniknews.com.tr/20240112/abdnin-yemen-saldirisi-ortadogu-halklari-emperyalizmin-kurbani-olmaya-devam-ediyor-1079574274.html
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ortadoğu, batı pasifik okyanusu, çin halk cumhuriyeti, kuzey kore, abd, abd hegemonyası, kızıldeniz, israil, israil-filistin, yemen, husiler, avrupa birliği, irak, iran, suriye, ürdün

Batı-Pasifik’teki ABD-Çin rekabeti kızışıyor

16:07 01.02.2024
© AFP 2023 / RICHARD A. BROOKSABD donanması savaş gemisi
ABD donanması savaş gemisi - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2024
© AFP 2023 / RICHARD A. BROOKS
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Washington, Pekin ile arasındaki rekabetin giderek tırmandığını kanıtlayan gövde gösterisini Batı-Pasifik’te de sürdürürken, ABD Donanmasının Çin ve Kuzey Kore'yi caydırmak için toplam 11 uçak gemisinden 3'ünü bu bölgeye konuşlandırdığı vurgulandı.
Japon gazetesi Nikkei Asia tarafından paylaşılan haberde, “ABD, Ortadoğu’da daha geniş bir çatışma olasılığına ilişkin artan endişelere rağmen, Batı-Pasifik'te dev üç uçak gemisi konuşlandırarak Çin ve Kuzey Kore'yi caydırma çabalarını iki katına çıkardı” ifadelerini kullanırken, halihazırda USS Carl Vinson, USS Theodore Roosevelt ve USS Ronald Reagan gibi dev uçak gemilerinin bölgede olduğunun altı çiziliyor.
Gazete, ABD Donanmasının iki yıldan bu yana ilk kez üç ABD uçak gemisinin aynı bölgede olduğuna dikkat çektiği haberinde, "Uçak gemilerinin konuşlandırılmasına ilişkin planların aylar önce tamamlandığı düşünülse de, bu gerçekler Washington’un Hint-Pasifik bölgesinden uzak durmadığını hatırlattı” diye yazdı.

Çin ile rekabeti bırakmak istemeyen ABD'nin Ortadoğu’da son 4 ayda yaptığı askeri takviyenin faturası da kabarıyor

Hamas'ın 7 Ekim 2023'te İsrail'e düzenlediği saldırılardan bu yana ABD'nin Orta Doğu'daki askeri takviye masrafının şu ana kadar 1.6 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.
The Politica’ya konuşan 2 ABD’li yetkili, talep üzerine Savunma Bakanlığı (Pentagon) tarafından Kongredeki ilgili birimlere gönderilen tahmini rakam hakkında bilgi verdi.
İsimleri açıklanmayan yetkililer, 7 Ekim 2023’ten bu yana ABD’nin Orta Doğu’da yaptığı askeri takviye bedelinin 1.6 milyar dolara ulaştığı tahmininde bulunarak, Kongreden ek bütçe çıkarılamaması halinde bunu Pentagon'un ödemeyeceği değerlendirmesini yaptı.
Söz konusu 1.6 milyar dolarlık faturanın, bölgeye gönderilen ek savaş gemileri ve uçakları ile bunların bölgede tutulma maliyetlerini kapsadığı aktarılarak, faturaya Yemen’deki Husilere yönelik yapılan füze saldırılarının veya Husilerin Kızıldeniz’deki dron ve füze saldırılarının engellenmesi masraflarının ise dahil olmadığı kaydedildi.
ABD’nin Kızıldeniz’deki askeri harcamalarını hesaplayabilmek için henüz yeterli veri olmadığı, tahminlere göre bu yıl boyunca bölgedeki ABD askeri maliyetinin 2.2 milyar dolara yükselebileceği ifade edildi.

Biden yönetiminin hazırladığı 110 milyar dolarlık ek bütçe talebi

Pentagon, 7 Ekim 2023'ten sonra “bölgedeki çatışmaların yayılmasını engellemek” amacıyla Ortadoğu’ya ilave uçak gemisi saldırı grubu, amfibi gemiler, savaş uçakları, hava savunma birimleri ve yüzlerce birlikten oluşan takviye güçler göndermişti.
Daha sonra bu kuvvetlerin bir kısmı, Husiler tarafından Gazze saldırılarına tepki olarak Kızıldeniz’de, İsrail’e ait ticari gemilere yapılan saldırıları önlemek için yönlendirilmişti.
Biden yönetiminin hazırladığı ve Ukrayna ile İsrail'e ilave askeri yardımları da kapsayan 110 milyar dolarlık ek bütçe talebi, Senatoda Cumhuriyetçilerin güney sınırıyla ilgili itirazlarına da takılmıştı.
Söz konusu tasarının çıkarılması için Beyaz Saray ile Kongre yetkilileri arasındaki görüşmeler hala devam ediyor.
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