https://sputniknews.com.tr/20240209/kuzey-kore-lideri-kim-provoke-edilmemiz-halinde-dusmanimizi-yok-edecegiz-1080576204.html

Kuzey Kore lideri Kim: Provoke edilmemiz halinde düşmanımızı yok edeceğiz

Kuzey Kore lideri Kim: Provoke edilmemiz halinde düşmanımızı yok edeceğiz

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre, Kim, Kuzey Kore Savunma Bakanlığına yaptığı ziyarette Güney ile ilişkilerine yönelik açıklamalarda... 09.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-09T16:20+0300

2024-02-09T16:20+0300

2024-02-09T16:20+0300

dünya

kuzey kore

kuzey kore lideri kim jong un

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düşman

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Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Güney Kore ile diyalogdan yana olmadığını belirterek, 'provoke edilmeleri halinde hasmını yok edeceği' tehdidinde bulundu.Kim, Seul ile diyalog ve diplomatik ilişki kurmanın anlamsız olduğunu dile getirerek, ülkesinin 'çöküşünü isteyen Güney Koreli kuklalarla gerçekçi olmayan diyalog ve işbirliğinden kurtulduklarını' söyledi.Provoke edilmeleri halinde 'hasmını' yok edeceği tehdidinde bulunan Kim, "Bu durumda, bağımsızlığımızı korumak adına, her zaman düşmanımıza saldırarak onları yok etme meşruiyetine ve hakkına sahibiz" dedi.Kuzey Kore Yüksek Halk Meclisinde önceki gün yapılan bir toplantıda, iki ülke arasındaki ekonomik işbirliği ve Kumgang Dağı'nda düzenlenecek uluslararası turlara dair yasaların feshedilmesi kararı alınmıştı.

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kuzey kore, kuzey kore lideri kim jong un, kim jong-un, düşman, güney kore