https://sputniknews.com.tr/20240127/beyaz-saray-abd-kuzey-kore-tehdidine-karsi-muttefiklerini-korumak-icin-ne-gerekiyorsa-yapacak-1080095531.html

Beyaz Saray: ABD, Kuzey Kore tehdidine karşı müttefiklerini korumak için ne gerekiyorsa yapacak

Beyaz Saray: ABD, Kuzey Kore tehdidine karşı müttefiklerini korumak için ne gerekiyorsa yapacak

ABD, Kuzey Kore'nin tehditlerine karşı müttefiklerini korumak adına ne yapılması gerekiyorsa yapacağını bildirdi. 27.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-27T13:08+0300

2024-01-27T13:08+0300

2024-01-27T13:08+0300

dünya

abd

beyaz saray

john kirby

kuzey kore

güney kore

japonya

sergey lavrov

tehdit

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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, günlük basın brifinginde, Kuzey Kore'nin füze denemelerine ilişkin değerlendirmede bulundu.Kirby, Kuzey Kore'nin balistik füze kabiliyetlerini geliştirme peşinde olduğunun farkında olduklarını söyledi.Kuzey Kore'nin tehditlerine karşı ABD ve müttefiklerini korumak için ne yapılması gerekiyorsa onu yapacaklarını vurgulayan Kirby, Başkan Joe Biden'ın Güney Kore ve Japonya'daki yetkililerle üçlü işbirliği konusunda da çok sıkı çalıştığını aktardı.Bu sene, ABD ve Güney Kore'de yapılacak seçimlere istinaden olası Kuzey Kore provokasyonlarına karşı ne gibi tedbirlerin alındığına yönelik soru üzerine Kirby, hiçbir yabancı aktörün seçimlere müdahale etmemesi gerektiğini, söz konusu müdahale girişimleri tespit etmek ve engellemek için gereken dikkati göstereceklerini kaydetti.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Japonya ve Güney Kore'nin Kuzey Kore'ye yönelik söylemleri giderek daha agresif bir hal aldığını vurgulamış, "Şu anda Güney Kore'den duyulan retorik keskin bir şekilde Pyongyang'ı daha da hedef alır hale geldi. Japonya'da da söylem tırmanıyor, oldukça agresif" cümlelerini dile getirmişti.

https://sputniknews.com.tr/20240124/rusya-il-76-kazasi-ile-ilgili-olarak-bm-guvenlik-konseyinden-acil-toplanti-talep-etti-1080006289.html

kuzey kore

güney kore

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abd, beyaz saray, john kirby, kuzey kore, güney kore, japonya, sergey lavrov, tehdit