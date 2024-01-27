https://sputniknews.com.tr/20240127/beyaz-saray-abd-kuzey-kore-tehdidine-karsi-muttefiklerini-korumak-icin-ne-gerekiyorsa-yapacak-1080095531.html
Beyaz Saray: ABD, Kuzey Kore tehdidine karşı müttefiklerini korumak için ne gerekiyorsa yapacak
Beyaz Saray: ABD, Kuzey Kore tehdidine karşı müttefiklerini korumak için ne gerekiyorsa yapacak
ABD, Kuzey Kore'nin tehditlerine karşı müttefiklerini korumak adına ne yapılması gerekiyorsa yapacağını bildirdi. 27.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-27T13:08+0300
2024-01-27T13:08+0300
2024-01-27T13:08+0300
dünya
abd
beyaz saray
john kirby
kuzey kore
güney kore
japonya
sergey lavrov
tehdit
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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, günlük basın brifinginde, Kuzey Kore'nin füze denemelerine ilişkin değerlendirmede bulundu.Kirby, Kuzey Kore'nin balistik füze kabiliyetlerini geliştirme peşinde olduğunun farkında olduklarını söyledi.Kuzey Kore'nin tehditlerine karşı ABD ve müttefiklerini korumak için ne yapılması gerekiyorsa onu yapacaklarını vurgulayan Kirby, Başkan Joe Biden'ın Güney Kore ve Japonya'daki yetkililerle üçlü işbirliği konusunda da çok sıkı çalıştığını aktardı.Bu sene, ABD ve Güney Kore'de yapılacak seçimlere istinaden olası Kuzey Kore provokasyonlarına karşı ne gibi tedbirlerin alındığına yönelik soru üzerine Kirby, hiçbir yabancı aktörün seçimlere müdahale etmemesi gerektiğini, söz konusu müdahale girişimleri tespit etmek ve engellemek için gereken dikkati göstereceklerini kaydetti.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Japonya ve Güney Kore'nin Kuzey Kore'ye yönelik söylemleri giderek daha agresif bir hal aldığını vurgulamış, "Şu anda Güney Kore'den duyulan retorik keskin bir şekilde Pyongyang'ı daha da hedef alır hale geldi. Japonya'da da söylem tırmanıyor, oldukça agresif" cümlelerini dile getirmişti.
https://sputniknews.com.tr/20240124/rusya-il-76-kazasi-ile-ilgili-olarak-bm-guvenlik-konseyinden-acil-toplanti-talep-etti-1080006289.html
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abd, beyaz saray, john kirby, kuzey kore, güney kore, japonya, sergey lavrov, tehdit
abd, beyaz saray, john kirby, kuzey kore, güney kore, japonya, sergey lavrov, tehdit
Beyaz Saray: ABD, Kuzey Kore tehdidine karşı müttefiklerini korumak için ne gerekiyorsa yapacak
ABD, Kuzey Kore'nin tehditlerine karşı müttefiklerini korumak adına ne yapılması gerekiyorsa yapacağını bildirdi.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, günlük basın brifinginde, Kuzey Kore'nin füze denemelerine ilişkin değerlendirmede bulundu.
Kirby, Kuzey Kore'nin balistik füze kabiliyetlerini geliştirme peşinde olduğunun farkında olduklarını söyledi.
Kuzey Kore'nin tehditlerine karşı ABD ve müttefiklerini korumak için ne yapılması gerekiyorsa onu yapacaklarını vurgulayan Kirby, Başkan Joe Biden'ın Güney Kore ve Japonya'daki yetkililerle üçlü işbirliği konusunda da çok sıkı çalıştığını aktardı.
Bu sene, ABD ve Güney Kore'de yapılacak seçimlere istinaden olası Kuzey Kore provokasyonlarına karşı ne gibi tedbirlerin alındığına yönelik soru üzerine Kirby, hiçbir yabancı aktörün seçimlere müdahale etmemesi gerektiğini, söz konusu müdahale girişimleri tespit etmek ve engellemek için gereken dikkati göstereceklerini kaydetti.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Japonya ve Güney Kore'nin Kuzey Kore'ye yönelik söylemleri giderek daha agresif bir hal aldığını vurgulamış, "Şu anda Güney Kore'den duyulan retorik keskin bir şekilde Pyongyang'ı daha da hedef alır hale geldi. Japonya'da da söylem tırmanıyor, oldukça agresif" cümlelerini dile getirmişti.