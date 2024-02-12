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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20240212/israil-refah-saldirilarini-bu-sozlerle-savundu-hersey-iki-esiri-kurtarmak-icin-1080650280.html
İsrail Refah saldırılarını bu sözlerle ‘savundu’: Herşey iki esiri kurtarmak için
İsrail Refah saldırılarını bu sözlerle ‘savundu’: Herşey iki esiri kurtarmak için
İsrail, daha önce güvenli bölge olduğunu iddia ederek insanları sürdüğü Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine düzenlediği saldırılarının nedeninin... 12.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-12T12:58+0300
2024-02-12T12:58+0300
israil- filistin çatışması
israil
israil-filistin
israil ordusu (idf)
gazze
gazze şeridi
refah sınır kapısı
mısır
daniel hagari
benyamin netanyahu
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İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, sabah saatlerinde düzenlediği basın toplantısında, İsrail ordusunun yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı Refah kentine düzenlediği yoğun saldırılar ve iki esirin kurtarılmasına ilişkin detayları paylaştı.İsrail özel kuvvetlerinin alınan istihbarat üzerine yerel saatle 02.00'de Refah kent merkezinde bir binaya baskın düzenlediğini belirten Hagari, esirlerin tutulduğu ve çevre binalardaki Hamas'a bağlı savaşçılarla şiddetli çatışmalar yaşandığını, hava kuvvetlerinin de bu sırada binanın çevresine yoğun hava saldırıları düzenlediğini ifade etti.Hagari, İsrail güvenlik güçlerinin Louis Hurr (70) ve Fernando Marman (60) isimli iki esiri yoğun ateş altında binadan çıkardığını ve helikopterle Gazze'den alınan esirlerin sağlık durumlarının iyi olduğunu dile getirdi.İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Savunma Bakanı Gallant ve Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin yanı sıra iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet, polis teşkilatı şefleri ve üst düzey güvenlik yetkililerinin harekat odasından operasyonu izlediğini aktaran Hagari, Gazze Şeridi'ndeki İsrailli 134 esiri getirmek için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.Filistin resmi ajansı WAFA, Refah'taki hastane yetkililerine dayandırdığı haberinde, İsrail'in kente düzenlediği saldırılarda 100'den fazla kişinin öldürüldüğünü ve hastanelere yüzlerce yaralı getirildiğini belirtmişti.Öte yandan Gazze'nin Mısır sınırındaki Refah kentinde 1.7 milyon Filistinlinin kaçacak yerinin olmadığı da biliniyor.Filistin Kızılayı, İsrail saldırılarının Refah kent merkezinde yoğunlaştığını ve saldırılarda sivillerin evlerinin de hedef alındığını duyurmuştu.İsrail'in Gazze'ye saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı son 10 günde bin 102 artarak 28 bin 340'a, yaralı sayısı 67 bin 984'e yükseldi.Yerel kaynaklar, İsrail ordusunun savaş uçakları, yoğun topçu atışı ve savaş gemileriyle denizden açtığı ateşle eş zamanlı olarak yaklaşık 40 hava saldırısı düzenlediğini, özellikle yerinden edilen Filistinlilerin barındığı çok sayıda evi ve camiyi hedef aldığını kaydetmişti.
https://sputniknews.com.tr/20240212/ab-yuksek-temsilcisi-borrellden-israile-refah-uyarisi-1080648994.html
israil
gazze
gazze şeridi
refah sınır kapısı
mısır
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israil, israil-filistin, israil ordusu (idf), gazze, gazze şeridi, refah sınır kapısı, mısır, daniel hagari, benyamin netanyahu, ortadoğu
israil, israil-filistin, israil ordusu (idf), gazze, gazze şeridi, refah sınır kapısı, mısır, daniel hagari, benyamin netanyahu, ortadoğu

İsrail Refah saldırılarını bu sözlerle ‘savundu’: Herşey iki esiri kurtarmak için

12:58 12.02.2024
© AP Photo / Fatima Shbairİsrail'in Gazze Şeridi saldırıları devam ediyor
İsrail'in Gazze Şeridi saldırıları devam ediyor - Sputnik Türkiye, 1920, 12.02.2024
© AP Photo / Fatima Shbair
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İsrail, daha önce güvenli bölge olduğunu iddia ederek insanları sürdüğü Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine düzenlediği saldırılarının nedeninin kentteki iki İsrailli esiri kurtarmak olduğunu savundu.
İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, sabah saatlerinde düzenlediği basın toplantısında, İsrail ordusunun yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı Refah kentine düzenlediği yoğun saldırılar ve iki esirin kurtarılmasına ilişkin detayları paylaştı.
İsrail özel kuvvetlerinin alınan istihbarat üzerine yerel saatle 02.00'de Refah kent merkezinde bir binaya baskın düzenlediğini belirten Hagari, esirlerin tutulduğu ve çevre binalardaki Hamas'a bağlı savaşçılarla şiddetli çatışmalar yaşandığını, hava kuvvetlerinin de bu sırada binanın çevresine yoğun hava saldırıları düzenlediğini ifade etti.
Hagari, İsrail güvenlik güçlerinin Louis Hurr (70) ve Fernando Marman (60) isimli iki esiri yoğun ateş altında binadan çıkardığını ve helikopterle Gazze'den alınan esirlerin sağlık durumlarının iyi olduğunu dile getirdi.
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Savunma Bakanı Gallant ve Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin yanı sıra iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet, polis teşkilatı şefleri ve üst düzey güvenlik yetkililerinin harekat odasından operasyonu izlediğini aktaran Hagari, Gazze Şeridi'ndeki İsrailli 134 esiri getirmek için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.
Filistin resmi ajansı WAFA, Refah'taki hastane yetkililerine dayandırdığı haberinde, İsrail'in kente düzenlediği saldırılarda 100'den fazla kişinin öldürüldüğünü ve hastanelere yüzlerce yaralı getirildiğini belirtmişti.
Öte yandan Gazze'nin Mısır sınırındaki Refah kentinde 1.7 milyon Filistinlinin kaçacak yerinin olmadığı da biliniyor.
Filistin Kızılayı, İsrail saldırılarının Refah kent merkezinde yoğunlaştığını ve saldırılarda sivillerin evlerinin de hedef alındığını duyurmuştu.
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı son 10 günde bin 102 artarak 28 bin 340'a, yaralı sayısı 67 bin 984'e yükseldi.
Yerel kaynaklar, İsrail ordusunun savaş uçakları, yoğun topçu atışı ve savaş gemileriyle denizden açtığı ateşle eş zamanlı olarak yaklaşık 40 hava saldırısı düzenlediğini, özellikle yerinden edilen Filistinlilerin barındığı çok sayıda evi ve camiyi hedef aldığını kaydetmişti.
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell - Sputnik Türkiye, 1920, 12.02.2024
İsrail- Filistin çatışması
AB Yüksek Temsilcisi Borrell’den İsrail’e Refah uyarısı
12:37
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