https://sputniknews.com.tr/20240212/israil-refah-saldirilarini-bu-sozlerle-savundu-hersey-iki-esiri-kurtarmak-icin-1080650280.html

İsrail Refah saldırılarını bu sözlerle ‘savundu’: Herşey iki esiri kurtarmak için

İsrail Refah saldırılarını bu sözlerle ‘savundu’: Herşey iki esiri kurtarmak için

İsrail, daha önce güvenli bölge olduğunu iddia ederek insanları sürdüğü Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine düzenlediği saldırılarının nedeninin... 12.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-12T12:58+0300

2024-02-12T12:58+0300

2024-02-12T12:58+0300

israil- filistin çatışması

israil

israil-filistin

israil ordusu (idf)

gazze

gazze şeridi

refah sınır kapısı

mısır

daniel hagari

benyamin netanyahu

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İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, sabah saatlerinde düzenlediği basın toplantısında, İsrail ordusunun yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı Refah kentine düzenlediği yoğun saldırılar ve iki esirin kurtarılmasına ilişkin detayları paylaştı.İsrail özel kuvvetlerinin alınan istihbarat üzerine yerel saatle 02.00'de Refah kent merkezinde bir binaya baskın düzenlediğini belirten Hagari, esirlerin tutulduğu ve çevre binalardaki Hamas'a bağlı savaşçılarla şiddetli çatışmalar yaşandığını, hava kuvvetlerinin de bu sırada binanın çevresine yoğun hava saldırıları düzenlediğini ifade etti.Hagari, İsrail güvenlik güçlerinin Louis Hurr (70) ve Fernando Marman (60) isimli iki esiri yoğun ateş altında binadan çıkardığını ve helikopterle Gazze'den alınan esirlerin sağlık durumlarının iyi olduğunu dile getirdi.İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Savunma Bakanı Gallant ve Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin yanı sıra iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet, polis teşkilatı şefleri ve üst düzey güvenlik yetkililerinin harekat odasından operasyonu izlediğini aktaran Hagari, Gazze Şeridi'ndeki İsrailli 134 esiri getirmek için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.Filistin resmi ajansı WAFA, Refah'taki hastane yetkililerine dayandırdığı haberinde, İsrail'in kente düzenlediği saldırılarda 100'den fazla kişinin öldürüldüğünü ve hastanelere yüzlerce yaralı getirildiğini belirtmişti.Öte yandan Gazze'nin Mısır sınırındaki Refah kentinde 1.7 milyon Filistinlinin kaçacak yerinin olmadığı da biliniyor.Filistin Kızılayı, İsrail saldırılarının Refah kent merkezinde yoğunlaştığını ve saldırılarda sivillerin evlerinin de hedef alındığını duyurmuştu.İsrail'in Gazze'ye saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı son 10 günde bin 102 artarak 28 bin 340'a, yaralı sayısı 67 bin 984'e yükseldi.Yerel kaynaklar, İsrail ordusunun savaş uçakları, yoğun topçu atışı ve savaş gemileriyle denizden açtığı ateşle eş zamanlı olarak yaklaşık 40 hava saldırısı düzenlediğini, özellikle yerinden edilen Filistinlilerin barındığı çok sayıda evi ve camiyi hedef aldığını kaydetmişti.

https://sputniknews.com.tr/20240212/ab-yuksek-temsilcisi-borrellden-israile-refah-uyarisi-1080648994.html

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gazze

gazze şeridi

refah sınır kapısı

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israil, israil-filistin, israil ordusu (idf), gazze, gazze şeridi, refah sınır kapısı, mısır, daniel hagari, benyamin netanyahu, ortadoğu