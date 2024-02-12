https://sputniknews.com.tr/20240212/hamas-israilin-refah-saldirilari-soykirim-savasinin-devamidir-1080645243.html

Hamas: İsrail'in Refah saldırıları, soykırım savaşının devamıdır

Hamas: İsrail'in Refah saldırıları, soykırım savaşının devamıdır

Hamas, İsrail'in, güvenli bölge olduğunu iddia ederek insanları sürdüğü Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde gece gerçekleştirdiği katliamın bölgede yürüttüğü... 12.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-12T11:19+0300

2024-02-12T11:19+0300

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israil- filistin çatışması

gazze

gazze şeridi

israil

israil-filistin

israil ordusu (idf)

benyamin netanyahu

filistin

hamas

mısır

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İsrail'in Refah kentinde 100'den fazla kişinin ölümüne neden olan saldırılarına ilişkin bir açıklama yapan Hamas Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk, Hamas'ın sosyal medya hesabından yayımlanan açıklamasında, "İşgalci İsrail'in Refah'ta bu gece 100'den fazla kişinin şehit edildiği katliamları, soykırım ve zorla yerinden etme savaşının bir devamıdır" ifadelerini kullandı.‘Refah katliamından Biden yönetimi de sorumlu’İsrail'in Refah'a saldırısının, Benyamin Netanyahu hükümetinin, soykırım eylemi olarak kabul edilebilecek her türlü adımı durdurmak için acil tedbirleri onaylayan Uluslararası Adalet Divanı'nın kararlarını görmezden geldiğini doğruladığını vurgulayan Rişk, şunları kaydetti:İsrail'in sivillere yönelik soykırım suçlarının durdurulmasını isteyen Rişk, "Arap Birliği, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Birleşimi Milletler Güvenlik Konseyine Siyonist saldırganlığı ve Gazze Şeridi'ndeki savunmasız sivillere karşı devam eden soykırım suçlarını durdurmak için acil ve ciddi eyleme geçme çağrısında bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.Refah saldırılarıFilistin resmi ajansı WAFA, Refah'taki hastane yetkililerine dayandırdığı haberinde, İsrail'in kente düzenlediği saldırılarda 100'den fazla kişinin öldürüldüğünü ve hastanelere yüzlerce yaralı getirildiğini belirtmişti.Filistin Kızılayı da İsrail saldırılarının Refah kent merkezinde yoğunlaştığını ve saldırılarda sivillerin evlerinin de hedef alındığını duyurmuştu.Yerel kaynaklar, İsrail ordusunun savaş uçakları, yoğun topçu atışı ve savaş gemileriyle denizden açtığı ateşle eş zamanlı olarak yaklaşık 40 hava saldırısı düzenlediğini, özellikle yerinden edilen Filistinlilerin barındığı çok sayıda evi ve camiyi hedef aldığını kaydetmişti.

https://sputniknews.com.tr/20240212/ulkeler-felaket-olur-demisti-israil-refaha-saldirdi-100den-fazla-sivil-olum-var-1080636730.html

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