https://sputniknews.com.tr/20240211/musk-kirim-ve-donbassin-kaderi-hakkinda-konustu-1080618553.html

Musk, Kırım ve Donbass'ın kaderi hakkında konuştu

Musk, Kırım ve Donbass'ın kaderi hakkında konuştu

X sosyal medya platformunun sahibi ABD'li girişimci Elon Musk, kişisel hesabında 'Biden, Macron ve Scholz’un kaybettiği, bu liderlerin Rusya'nın Kırım ve... 11.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-11T11:49+0300

2024-02-11T11:49+0300

2024-02-11T11:49+0300

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Kişisel hesabında Ukrayna'daki son durumla ilgili değerlendirmeyi destekleyen Musk, ‘Ukrayna'ya mali yardımın cephedeki çıkmazı değiştirmeyeceği, sadece çatışmayı uzatacağı ve 100 bin Ukraynalının daha ölümüne yol açacağı’ yorumuna verdiği yanıtında, “Gerçekten de böyle" ifadelerini kullandı.Musk tarafından yorumlanan gönderiye göre, Biden, Macron ve Scholz'un kaybettikleri ve Rusya'nın Kırım'ı ve yeni toprakları elinde tutacağını kabul etmelerinin zamanının geldiği kaydedildi.ABD’li girişimci, tek sorunun bunun farkına varılmadan önce kaç çocuğun öleceği olduğunun da altını çizdi.Önceki gün Musk, ABD Başkanı Joe Biden'ın Kongre'nin Ukrayna'yı desteklememesinin cezai ihmale benzeyeceği yönündeki açıklamasını kınamış, ‘Ukrayna'daki kıyma makinesi’nin bir yıl önce durdurulması gerektiğini ifade etmişti.

https://sputniknews.com.tr/20240211/rusyanin-basarili-savunmasi-natoyu-stratejisini-degistirmeye-zorluyor-1080615549.html

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