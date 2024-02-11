https://sputniknews.com.tr/20240211/musk-kirim-ve-donbassin-kaderi-hakkinda-konustu-1080618553.html
Musk, Kırım ve Donbass'ın kaderi hakkında konuştu
Musk, Kırım ve Donbass'ın kaderi hakkında konuştu
X sosyal medya platformunun sahibi ABD'li girişimci Elon Musk, kişisel hesabında 'Biden, Macron ve Scholz’un kaybettiği, bu liderlerin Rusya'nın Kırım ve... 11.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-11T11:49+0300
2024-02-11T11:49+0300
2024-02-11T11:49+0300
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Kişisel hesabında Ukrayna'daki son durumla ilgili değerlendirmeyi destekleyen Musk, ‘Ukrayna'ya mali yardımın cephedeki çıkmazı değiştirmeyeceği, sadece çatışmayı uzatacağı ve 100 bin Ukraynalının daha ölümüne yol açacağı’ yorumuna verdiği yanıtında, “Gerçekten de böyle" ifadelerini kullandı.Musk tarafından yorumlanan gönderiye göre, Biden, Macron ve Scholz'un kaybettikleri ve Rusya'nın Kırım'ı ve yeni toprakları elinde tutacağını kabul etmelerinin zamanının geldiği kaydedildi.ABD’li girişimci, tek sorunun bunun farkına varılmadan önce kaç çocuğun öleceği olduğunun da altını çizdi.Önceki gün Musk, ABD Başkanı Joe Biden'ın Kongre'nin Ukrayna'yı desteklememesinin cezai ihmale benzeyeceği yönündeki açıklamasını kınamış, ‘Ukrayna'daki kıyma makinesi’nin bir yıl önce durdurulması gerektiğini ifade etmişti.
https://sputniknews.com.tr/20240211/rusyanin-basarili-savunmasi-natoyu-stratejisini-degistirmeye-zorluyor-1080615549.html
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musk, elon musk, x, abd, joe biden, ukrayna, kiev, rusya, moskova, donbass, kırım
musk, elon musk, x, abd, joe biden, ukrayna, kiev, rusya, moskova, donbass, kırım
Musk, Kırım ve Donbass'ın kaderi hakkında konuştu
X sosyal medya platformunun sahibi ABD'li girişimci Elon Musk, kişisel hesabında 'Biden, Macron ve Scholz’un kaybettiği, bu liderlerin Rusya'nın Kırım ve Donbass’ı geri vermeyeceğini kabul etme zamanının geldiği' ifadelerini destekledi.
Kişisel hesabında Ukrayna'daki son durumla ilgili değerlendirmeyi destekleyen Musk, ‘Ukrayna'ya mali yardımın cephedeki çıkmazı değiştirmeyeceği, sadece çatışmayı uzatacağı ve 100 bin Ukraynalının daha ölümüne yol açacağı’ yorumuna verdiği yanıtında, “Gerçekten de böyle" ifadelerini kullandı.
Musk tarafından yorumlanan gönderiye göre, Biden, Macron ve Scholz'un kaybettikleri ve Rusya'nın Kırım'ı ve yeni toprakları elinde tutacağını kabul etmelerinin zamanının geldiği kaydedildi.
ABD’li girişimci, tek sorunun bunun farkına varılmadan önce kaç çocuğun öleceği olduğunun da altını çizdi.
Önceki gün Musk, ABD Başkanı Joe Biden'ın Kongre'nin Ukrayna'yı desteklememesinin cezai ihmale benzeyeceği yönündeki açıklamasını kınamış, ‘Ukrayna'daki kıyma makinesi
’nin bir yıl önce durdurulması
gerektiğini ifade etmişti.