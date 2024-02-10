https://sputniknews.com.tr/20240210/bidenin-ukraynaya-yardim-cagrisina-tepki-veren-musk-bu-kiyma-makinesini-durdurun-1080600732.html

Biden’ın Ukrayna’ya yardım çağrısına tepki veren Musk: 'Bu kıyma makinesini durdurun'

Biden’ın Ukrayna’ya yardım çağrısına tepki veren Musk: 'Bu kıyma makinesini durdurun'

Dünyaca ünlü milyarder Elon Musk, ABD Başkanı Joe Biden’ın Kongre’nin Ukrayna’ya destek vermeye hazır olmamasının ihmalkarlık suçu olduğu yönündeki sözlerini... 10.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-10T14:42+0300

2024-02-10T14:42+0300

2024-02-10T14:48+0300

ukrayna krizi

elon musk

joe biden

abd

kıyma

ukrayna

ukrayna ordusu

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ABD’li girişimci Elon Musk, sahibi olduğu X sosyal medya platformunda paylaşımında, Ukrayna’daki kriz için, “Bu kıyma makinesini durdurmanın zamanı” diye yazdı.Musk, bunun bir yıl önce yapılması gerektiğini kaydetti.Daha önce milyarder, yaklaşan ABD başkanlık seçimlerinde Joe Biden'a oy vermeyeceğini bildrimişti.

https://sputniknews.com.tr/20240115/2024-secimleri-yaklasiyor-elon-musk-hangi-abd-baskanina-guvendigini-acikladi-1079658272.html

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elon musk, joe biden, abd, kıyma, ukrayna, ukrayna ordusu