https://sputniknews.com.tr/20240210/bidenin-ukraynaya-yardim-cagrisina-tepki-veren-musk-bu-kiyma-makinesini-durdurun-1080600732.html
Biden’ın Ukrayna’ya yardım çağrısına tepki veren Musk: 'Bu kıyma makinesini durdurun'
Biden’ın Ukrayna’ya yardım çağrısına tepki veren Musk: 'Bu kıyma makinesini durdurun'
Dünyaca ünlü milyarder Elon Musk, ABD Başkanı Joe Biden’ın Kongre’nin Ukrayna’ya destek vermeye hazır olmamasının ihmalkarlık suçu olduğu yönündeki sözlerini... 10.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-10T14:42+0300
2024-02-10T14:42+0300
2024-02-10T14:48+0300
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ABD’li girişimci Elon Musk, sahibi olduğu X sosyal medya platformunda paylaşımında, Ukrayna’daki kriz için, “Bu kıyma makinesini durdurmanın zamanı” diye yazdı.Musk, bunun bir yıl önce yapılması gerektiğini kaydetti.Daha önce milyarder, yaklaşan ABD başkanlık seçimlerinde Joe Biden'a oy vermeyeceğini bildrimişti.
https://sputniknews.com.tr/20240115/2024-secimleri-yaklasiyor-elon-musk-hangi-abd-baskanina-guvendigini-acikladi-1079658272.html
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elon musk, joe biden, abd, kıyma, ukrayna, ukrayna ordusu
elon musk, joe biden, abd, kıyma, ukrayna, ukrayna ordusu
Biden’ın Ukrayna’ya yardım çağrısına tepki veren Musk: 'Bu kıyma makinesini durdurun'
14:42 10.02.2024 (güncellendi: 14:48 10.02.2024)
Dünyaca ünlü milyarder Elon Musk, ABD Başkanı Joe Biden’ın Kongre’nin Ukrayna’ya destek vermeye hazır olmamasının ihmalkarlık suçu olduğu yönündeki sözlerini kınadı.
ABD’li girişimci Elon Musk, sahibi olduğu X sosyal medya platformunda paylaşımında, Ukrayna’daki kriz için, “Bu kıyma makinesini durdurmanın zamanı” diye yazdı.
Musk, bunun bir yıl önce yapılması gerektiğini kaydetti.
Daha önce milyarder, yaklaşan ABD başkanlık seçimlerinde Joe Biden'a oy vermeyeceğini bildrimişti.