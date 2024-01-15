https://sputniknews.com.tr/20240115/2024-secimleri-yaklasiyor-elon-musk-hangi-abd-baskanina-guvendigini-acikladi-1079658272.html

2024 seçimleri yaklaşıyor: Elon Musk hangi ABD Başkan adayına güvendiğini açıkladı

2024 seçimleri yaklaşıyor: Elon Musk hangi ABD Başkan adayına güvendiğini açıkladı

X sosyal medya platformunun sahibi ve milyoner girişimci Elon Musk, ABD seçimlerinde kime güvendiğini açıkladı. 15.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-15T11:56+0300

2024-01-15T11:56+0300

2024-01-15T11:56+0300

dünya

abd seçimleri

elon musk

donald trump

vivek ramaswamy

x

twitter

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/19/1072843830_0:74:3072:1802_1920x0_80_0_0_0f5463cb1e8302deae6eadbb3c87e721.jpg

ABD'de Başkanlık seçimleri yaklaşırken adaylar mitinglerine başlamış durumda. 5 Kasım 2024 tarihinde 60. ABD Başkanlık seçimleri yaklaşırken, medyada etkisiyle bilinen Musk Cumhuriyetçiler'den Vivek Ramaswamy'e güvendiğini açıkladı.Musk, 14 Ocak günü X'te atılan bir tweette, "Vivek Ramaswamy'nin dünyayı şok edeceğine gerçekten inanıyorum. Bu ülke için büyük bir kazanım olacaktır" metnine, "Evet, bence de haklısın" cevabını verdi. Başkan adayı Vivek de gönderiyi sosyal medya hesabından reetweetledi. Bir yandan da, ABD merkezli araştırma şirketi olan Ipsos tarafından yapılan anketlere göre, Cumhuriyetçilerin ABD Başkanlığı için tercih ettiği aday tekrar Donald Trump olacak. Ankette, Trump'a destek oranı yüzde 49'u bulurken, Musk'un desteklediği Vivek yalnızca yüzde 4 kadar bir destek aldı. Diğer adayların oranı ise yüzde 2'yi geçmedi. Musk, önceden de Biden'ın adaylığı hakkında olumsuz söylemlerde bulunmuştu. Aynı zamanda, yaklaşan ABD başkanlık seçimleri hakkında konuşan Musk, zor bir seçim yapmak zorunda kalacağını kaydetti. Ancak Musk, hangi siyasetçiyi destekleyeceği sorusuna net bir yanıt vermedi.

https://sputniknews.com.tr/20240103/elon-musk-insanligin-en-buyuk-sorununu-acikladi-1079278728.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd seçimleri, elon musk, donald trump, vivek ramaswamy, x, twitter