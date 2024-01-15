https://sputniknews.com.tr/20240115/2024-secimleri-yaklasiyor-elon-musk-hangi-abd-baskanina-guvendigini-acikladi-1079658272.html
2024 seçimleri yaklaşıyor: Elon Musk hangi ABD Başkan adayına güvendiğini açıkladı
2024 seçimleri yaklaşıyor: Elon Musk hangi ABD Başkan adayına güvendiğini açıkladı
X sosyal medya platformunun sahibi ve milyoner girişimci Elon Musk, ABD seçimlerinde kime güvendiğini açıkladı. 15.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-15T11:56+0300
2024-01-15T11:56+0300
2024-01-15T11:56+0300
dünya
abd seçimleri
elon musk
donald trump
vivek ramaswamy
x
twitter
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ABD'de Başkanlık seçimleri yaklaşırken adaylar mitinglerine başlamış durumda. 5 Kasım 2024 tarihinde 60. ABD Başkanlık seçimleri yaklaşırken, medyada etkisiyle bilinen Musk Cumhuriyetçiler'den Vivek Ramaswamy'e güvendiğini açıkladı.Musk, 14 Ocak günü X'te atılan bir tweette, "Vivek Ramaswamy'nin dünyayı şok edeceğine gerçekten inanıyorum. Bu ülke için büyük bir kazanım olacaktır" metnine, "Evet, bence de haklısın" cevabını verdi. Başkan adayı Vivek de gönderiyi sosyal medya hesabından reetweetledi. Bir yandan da, ABD merkezli araştırma şirketi olan Ipsos tarafından yapılan anketlere göre, Cumhuriyetçilerin ABD Başkanlığı için tercih ettiği aday tekrar Donald Trump olacak. Ankette, Trump'a destek oranı yüzde 49'u bulurken, Musk'un desteklediği Vivek yalnızca yüzde 4 kadar bir destek aldı. Diğer adayların oranı ise yüzde 2'yi geçmedi. Musk, önceden de Biden'ın adaylığı hakkında olumsuz söylemlerde bulunmuştu. Aynı zamanda, yaklaşan ABD başkanlık seçimleri hakkında konuşan Musk, zor bir seçim yapmak zorunda kalacağını kaydetti. Ancak Musk, hangi siyasetçiyi destekleyeceği sorusuna net bir yanıt vermedi.
https://sputniknews.com.tr/20240103/elon-musk-insanligin-en-buyuk-sorununu-acikladi-1079278728.html
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abd seçimleri, elon musk, donald trump, vivek ramaswamy, x, twitter
abd seçimleri, elon musk, donald trump, vivek ramaswamy, x, twitter
2024 seçimleri yaklaşıyor: Elon Musk hangi ABD Başkan adayına güvendiğini açıkladı
X sosyal medya platformunun sahibi ve milyoner girişimci Elon Musk, ABD seçimlerinde kime güvendiğini açıkladı.
ABD'de Başkanlık seçimleri yaklaşırken adaylar mitinglerine başlamış durumda. 5 Kasım 2024 tarihinde 60. ABD Başkanlık seçimleri yaklaşırken, medyada etkisiyle bilinen Musk Cumhuriyetçiler'den Vivek Ramaswamy'e güvendiğini açıkladı.
Musk, 14 Ocak günü X'te atılan bir tweette, "Vivek Ramaswamy'nin dünyayı şok edeceğine gerçekten inanıyorum. Bu ülke için büyük bir kazanım olacaktır" metnine, "Evet, bence de haklısın" cevabını verdi. Başkan adayı Vivek de gönderiyi sosyal medya hesabından reetweetledi.
Bir yandan da, ABD merkezli araştırma şirketi olan Ipsos tarafından yapılan anketlere göre, Cumhuriyetçilerin ABD Başkanlığı için tercih ettiği aday tekrar Donald Trump olacak. Ankette, Trump'a destek oranı yüzde 49'u bulurken, Musk'un desteklediği Vivek yalnızca yüzde 4 kadar bir destek aldı. Diğer adayların oranı ise yüzde 2'yi geçmedi.
Musk, önceden de Biden'ın adaylığı hakkında olumsuz söylemlerde bulunmuştu. Aynı zamanda, yaklaşan ABD başkanlık seçimleri hakkında konuşan Musk, zor bir seçim yapmak zorunda kalacağını kaydetti. Ancak Musk, hangi siyasetçiyi destekleyeceği sorusuna net bir yanıt vermedi.