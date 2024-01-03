https://sputniknews.com.tr/20240103/elon-musk-insanligin-en-buyuk-sorununu-acikladi-1079278728.html
Elon Musk, insanlığın en büyük sorununu açıkladı
Elon Musk, insanlığın en büyük sorununu açıkladı
ABD'li iş insanı Elon Musk, demografik çöküşün günümüzde insanlık için en ciddi sorunu teşkil ettiğini belirtti. 03.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-03T10:20+0300
2024-01-03T10:20+0300
2024-01-03T10:20+0300
dünya
elon musk
x
nüfus
demografik değişim
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X platformunda DogeDesigner takma adlı bir kullanıcı, Japonya, Çin ve Güney Kore'nin de aralarında bulunduğu bazı ülkelerde doğum oranının rekor seviyede düşük seyrettiğini yazdı.DogeDesigner'ın bu mesajını alıntılayan Musk, "İnsanlığın karşı karşıya olduğu en büyük sorun nüfus çöküşüdür" ifadelerini kullandı.Tesla ve SpaceX CEO'su Musk, daha önceki bir açıklamasında, insanlığa yönelik en büyük tehdidin doğum oranları olduğunu söyleyerek, "İnsanlar daha fazla çocuk yapmazsa medeniyet çökecek. Bu söylediklerimi bir kenara yazın" uyarısında bulunmuştu.'Tesla Bot'un dünyadaki işgücü sorununa çare olup olamayacağı' yönündeki soruya "Bence medeniyetin karşı karşıya olduğu en büyük risk, düşük ve hızla düşen doğum oranlarıdır" diye yanıt veren 6 çocuk babası Musk, "Çok sayıda kişi, akıllı kişiler de dahil, dünyada çok fazla insanın olduğunu, nüfustaki artışın kontrolden çıktığını sanıyor. Ancak aslında bunun tam tersi yaşanıyor. Lütfen sayılara bakın. Eğer insanlar daha fazla çocuk yapmazsa medeniyet çökecek. Bu söylediklerimi bir kenara yazın" demişti.
https://sputniknews.com.tr/20231025/elon-musk-ukrayna-ve-ortadogudaki-catismalar-nedeniyle-dunya-savasa-dogru-gidiyor-1076690793.html
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elon musk, x, nüfus, demografik değişim
elon musk, x, nüfus, demografik değişim
Elon Musk, insanlığın en büyük sorununu açıkladı
ABD'li iş insanı Elon Musk, demografik çöküşün günümüzde insanlık için en ciddi sorunu teşkil ettiğini belirtti.
X platformunda DogeDesigner takma adlı bir kullanıcı, Japonya, Çin ve Güney Kore'nin de aralarında bulunduğu bazı ülkelerde doğum oranının rekor seviyede düşük seyrettiğini yazdı.
DogeDesigner'ın bu mesajını alıntılayan Musk, "İnsanlığın karşı karşıya olduğu en büyük sorun nüfus çöküşüdür" ifadelerini kullandı.
Tesla ve SpaceX CEO'su Musk, daha önceki bir açıklamasında, insanlığa yönelik en büyük tehdidin doğum oranları olduğunu söyleyerek, "İnsanlar daha fazla çocuk yapmazsa medeniyet çökecek. Bu söylediklerimi bir kenara yazın" uyarısında bulunmuştu.
'Tesla Bot'un dünyadaki işgücü sorununa çare olup olamayacağı' yönündeki soruya "Bence medeniyetin karşı karşıya olduğu en büyük risk, düşük ve hızla düşen doğum oranlarıdır" diye yanıt veren 6 çocuk babası Musk, "Çok sayıda kişi, akıllı kişiler de dahil, dünyada çok fazla insanın olduğunu, nüfustaki artışın kontrolden çıktığını sanıyor. Ancak aslında bunun tam tersi yaşanıyor. Lütfen sayılara bakın. Eğer insanlar daha fazla çocuk yapmazsa medeniyet çökecek. Bu söylediklerimi bir kenara yazın" demişti.