‘Rusya'nın başarılı savunması NATO'yu stratejisini değiştirmeye zorluyor’

11.02.2024

Rus ordusunun güney ve doğu Ukrayna'daki başarılı savunmasının aynı zamanda İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana Avrupa'daki en uzun savunma yapısı olduğunun altını çizen The Economist, ABD Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi CSIS'e dayandırdığı makalesinde, "Rusya'nın Ukrayna'nın güney ve doğusundaki savunması, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana Avrupa'daki en uzun savunma yapısı haline geldi” ifadelerini kullandı.Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in ülkenin doğusundaki savunma yapılarının inşasının hızlandırılması talimatı verdiğine dikkat çekilen makalede, aynı zamanda Polonya'nın Rusya ve Belarus sınırında tahkimat ve sığınak yapımını hızlandırdığı, Letonya, Litvanya ve Estonya'nın ise doğu sınırlarında bir ‘savunma hattı’ oluşturma konusunda anlaştığı vurgulandı.Estonyalı yetkililerin daha önce Rusya sınırı boyunca yaklaşık 600 müstahkem sığınak oluşturmaları gerektiğini bildirdiğini anımsatan The Economist, Hollanda'daki Leiden Üniversitesi'nden uzman Lukas Milevski'nin sözlerine atıfta bulunduğu yazısında, Letonya ve Litvanya yetkililerinin de benzer bir yaklaşımla sırasıyla bin 116 ve 2 bin 758 sığınak inşa etmeleri gerektiğini bildirdi.Makalede bu durumun, saldıran güçleri durdurmayı değil, daha elverişli pozisyonlarda angaje ederek geciktirmeyi amaçlayan ve elastik savunma olarak adlandırılan farklı bir stratejiyi tercih eden NATO ülkeleri için bir ikilem yarattığı da aktarıldı.The Economist'in de belirttiği gibi, böyle bir strateji ‘NATO topraklarının her santimetresini savunmakla’ bağdaşmıyor.

