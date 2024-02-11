https://sputniknews.com.tr/20240211/duma-scholzun-putinin-roportajina-verdigi-tepkiyi-sacmalik-olarak-nitelendirdi-1080619671.html

Duma, Scholz'un Putin'in röportajına verdiği tepkiyi saçmalık olarak nitelendirdi

Duma, Scholz'un Putin'in röportajına verdiği tepkiyi saçmalık olarak nitelendirdi

Kırım bölgesinden Devlet Duması milletvekili Mihail Şeremet, Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD'li gazeteci Tucker... 11.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-11T12:42+0300

2024-02-11T12:42+0300

2024-02-11T12:42+0300

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Scholz, ABD Başkanı Joe Biden ile Beyaz Saray’da düzenlediği ortak basın toplantısında Putin'in röportajını ‘saçma’ olarak nitelendirmiş ve Rus lideri ‘bu savaşın başlangıç tarihi hakkında’ yalan söylemekle suçlamıştı.Scholz’un açıklamalarını Sputnik’e yorumlayan Sheremet, Almanya Başbakanı Scholz'un açıklamalarının kulağa çaresiz ve aptalca geldiğini vurgularken, “Çünkü kendisine verilen saray soytarısı rolünün yükü altında, Beyaz Saray efendisinden tekme yememek için her türlü saçmalığı söylemeye hazır bir şekilde konuşmuş” ifadelerini kullandı.Putin, Carlson'a verdiği mülakatta Moskova'nın NATO ülkelerine, özellikle de Polonya, Letonya ve diğer Baltık ülkelerine saldırmak gibi bir niyeti olmadığını söylemiş, Batı toplumundaki siyasetçilerin halklarını Rusya tehdidiyle düzenli olarak ‘korkutarak’ dikkatleri iç sorunlardan başka yöne çektiklerini ayrıntılı bir şekilde açıklamıştı.Rus lider, Batı liderlerinin Rusya’nın ülkelerine saldıracağı gibi hikayelerde vergi mükelleflerinden para aldığının da altını çizmişti.Kremlin’den röportajla ilgili yeni açıklamaRus lider Putin'in Carlson’a verdiği röportajın yankıları hala sürerken, başkent Moskova'da gerçekleştirilen bu röportajın detaylarıyla ilgili konuşan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin'in, kendisine röportaj teklifiyle gelen Amerikalı gazeteci Tucker Carlson ile konuşmayı kısa sürede kabul ettiğini söyledi.Gazetecilere konuşan Peskov, “Aslında kendisi bize geldi, bu röportajı kendisi önerdi. Elindeki materyalleri aktif bir şekilde inceledik, izleyicilerini gözden geçirdik, belirli konulardaki haberlerinin ne kadar dengeli olduğuna baktık. Ve gerçekten de Putin’e böyle bir röportaj vermesini tavsiye etme sonucuna vardık. O da oldukça hızlı bir şekilde kabul etti” ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20240211/putinin-carlsona-verdigi-roportajin-batidaki-yankilari-suruyor-1080617581.html

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almanya, olaf scholz, beyaz saray, abd, washington dc, rusya, kırım, ukrayna