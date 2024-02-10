https://sputniknews.com.tr/20240210/rusyanin-bryansk-bolgesinde-3-ukrayna-ihasi-engellendi-1080605175.html

Rusya’nın Bryansk Bölgesi’nde 3 Ukrayna İHA’sı engellendi

Rusya’nın Bryansk Bölgesi’nde 3 Ukrayna İHA’sı engellendi

Rusya’nın batısında Ukrayna sınırında yer alan Bryansk Bölgesi’nde geçen gece Ukrayna ordusuna ait 3 adet insansız hava aracının tespit edilerek vurulduğu... 10.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-10T16:41+0300

2024-02-10T16:41+0300

2024-02-10T16:41+0300

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Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Bu gece, Kiev rejiminin uçak tipi İHA’larla Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik terör saldırısını gerçekleştirme girişimi engellendi” bilgisine yer verildi.Rus hava savunma güçlerinin Bryansk'ta 3 İHA tespit ederek yok ettiği kaydedildi.Ukrayna ordusu'ndan Rus sivil nakliye gemilerine saldırı teşebbüsüUkrayna ordusunun Karadeniz’in güneybatısında Rus sivil nakliye gemilerine insansız deniz araçlarıyla saldırı girişiminde bulunduğu, tüm araçların engellendiği belirtildi.Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “9 Şubat 2024 tarihinde akşam saatlerinde, Kiev rejimi, Karadeniz’in güneybatısında insansız deniz araçlarını kullanarak Rus sivil nakliye gemilerine terör saldırısı girişiminde bulundu” ifadesine yer verildi.Saldırıyı püskürtmek için söz konusu bölgede görev yapan Rus devriye gemi ve uçakların harekete geçtiği belirtilen açıklamada, toplardan açılan ateşle bir insansız deniz aracının yok edildiği, diğerlerinin elektronik harp araçları sayesinde devre dışı bırakıldığı bildirildi.Sivil nakliye gemilerinin ve Rus savaş gemilerinin saldırıdan etkilenmediği kaydedildi.

https://sputniknews.com.tr/20240210/rusya-savunma-bakanligi-kirima-dogru-ilerleyen-ukraynaya-ait-insansiz-bot-imha-edildi-1080589448.html

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