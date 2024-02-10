https://sputniknews.com.tr/20240210/rusya-savunma-bakanligi-kirima-dogru-ilerleyen-ukraynaya-ait-insansiz-bot-imha-edildi-1080589448.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Kırım’a doğru ilerleyen Ukrayna’ya ait insansız bot imha edildi
Rusya Savunma Bakanlığı: Kırım’a doğru ilerleyen Ukrayna’ya ait insansız bot imha edildi
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Karadeniz sularında Kırım Yarımadası’na doğru ilerleyen Ukrayna’ya ait bir insansız botun Rus devriye botu... 10.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-10T00:40+0300
2024-02-10T00:40+0300
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Açıklamada, “Moskova saatiyle 20.30 sularında, Karadeniz'in güneybatı kesiminde Kırım Yarımadası'na doğru ilerleyen Ukrayna Donanması'na ait insansız bir bot tespit edildi. Saptanan hedef, Karadeniz Filosu devriye botu tarafından standart silahlarla imha edildi” denildi.Önceki gün Rus hava savunma sistemleri Kırım topraklarında Ukrayna’ya ait bir insansız hava aracını düşürmüştü. Kiev rejimi 6 Şubat Salı günü de yarımadaya drone saldırısı girişiminde bulunmuştu.Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz Filosuna ait küçük bir füze botunun kıyıdan 10 kilometre uzaklıktaki Ukrayna’ya ait bir İHA’nın imha edildiğini bildirmişti.
https://sputniknews.com.tr/20240209/ukraynada-genelkurmay-baskani-krizi-buyuyor-mu-kievde-zalujniyyi-geri-getirin-eylemi-1080587743.html
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kırım, rusya, ukrayna, ukrayna ordusu, rus ordusu
Rusya Savunma Bakanlığı: Kırım’a doğru ilerleyen Ukrayna’ya ait insansız bot imha edildi
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Karadeniz sularında Kırım Yarımadası’na doğru ilerleyen Ukrayna’ya ait bir insansız botun Rus devriye botu tarafından imha edildiği belirtildi.
Açıklamada, “Moskova saatiyle 20.30 sularında, Karadeniz'in güneybatı kesiminde Kırım Yarımadası'na doğru ilerleyen Ukrayna Donanması'na ait insansız bir bot tespit edildi. Saptanan hedef, Karadeniz Filosu devriye botu tarafından standart silahlarla imha edildi” denildi.
Önceki gün Rus hava savunma sistemleri Kırım topraklarında Ukrayna’ya ait bir insansız hava aracını düşürmüştü. Kiev rejimi 6 Şubat Salı günü de yarımadaya drone saldırısı girişiminde bulunmuştu.
Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz Filosuna ait küçük bir füze botunun kıyıdan 10 kilometre uzaklıktaki Ukrayna’ya ait bir İHA’nın imha edildiğini bildirmişti.