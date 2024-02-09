https://sputniknews.com.tr/20240209/ukraynada-genelkurmay-baskani-krizi-buyuyor-mu-kievde-zalujniyyi-geri-getirin-eylemi-1080587743.html
Ukrayna'da 'Genelkurmay Başkanı' krizi büyüyor mu: Kiev’de ‘Zalujnıy’ı Geri Getirin’ eylemi
Ukrayna'da 'Genelkurmay Başkanı' krizi büyüyor mu: Kiev’de ‘Zalujnıy’ı Geri Getirin’ eylemi
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy'ı görevden alıp Kara Kuvvetleri Komutanı Aleksandr Sırskiy'i atadı. Ukrayna'nın... 09.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-09T22:23+0300
2024-02-09T22:23+0300
2024-02-09T22:25+0300
ukrayna krizi
ukrayna
ukrayna ordusu
ukrayna genelkurmay başkanlığı
valeriy zalujnıy
vladimir zelenskiy
aleksandr sırskiy
kiev
protesto
protesto gösterisi
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/09/1080587585_0:161:3068:1887_1920x0_80_0_0_7510926eb6545078be0da7671db3192e.jpg
Ukrayna’nın başkenti Kiev'in merkezinde toplanan bir grup, eski Genelkurmay Başkanı Zalujnıy’ın görevine iade edilmesi talebiyle miting düzenlendi.Telegram’da yayınlanan ‘Big Lvov Speaks’ adlı kanalın haberine göre, Kiev'de protestocular eski Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy’ın görevine iade edilmesi talebiyle mitinge düzenledi.Haberde, “Kiev'de, Maydan'da ‘Zalujnıy’yı Geri Getirin" protesto eylemi düzenleniyor" ifadelerine yer verildi.Eylemin düzenlendiği alanda polisin güvenlik önlemleri aldığı belirtildi.
https://sputniknews.com.tr/20240209/yeni-ukrayna-genelkurmay-baskani-sirskiyin-askerler-arasindaki-lakabi-ortaya-cikti-1080572430.html
ukrayna
kiev
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/09/1080587585_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_e42288eb7a133b1674da8938bf7cb2e9.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ukrayna, ukrayna ordusu, ukrayna genelkurmay başkanlığı, valeriy zalujnıy, vladimir zelenskiy, aleksandr sırskiy, kiev, protesto, protesto gösterisi
ukrayna, ukrayna ordusu, ukrayna genelkurmay başkanlığı, valeriy zalujnıy, vladimir zelenskiy, aleksandr sırskiy, kiev, protesto, protesto gösterisi
Ukrayna'da 'Genelkurmay Başkanı' krizi büyüyor mu: Kiev’de ‘Zalujnıy’ı Geri Getirin’ eylemi
22:23 09.02.2024 (güncellendi: 22:25 09.02.2024)
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy'ı görevden alıp Kara Kuvvetleri Komutanı Aleksandr Sırskiy'i atadı. Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bulunan Bağımsızlık Meydan'ında bir araya gelen göstericiler, Zalujnıy'ın görevden alınmasını protesto etti.
Ukrayna’nın başkenti Kiev'in merkezinde toplanan bir grup, eski Genelkurmay Başkanı Zalujnıy’ın görevine iade edilmesi talebiyle miting düzenlendi.
Telegram’da yayınlanan ‘Big Lvov Speaks’ adlı kanalın haberine göre, Kiev'de protestocular eski Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy’ın görevine iade edilmesi talebiyle mitinge düzenledi.
Haberde, “Kiev'de, Maydan'da ‘Zalujnıy’yı Geri Getirin" protesto eylemi düzenleniyor" ifadelerine yer verildi.
Eylemin düzenlendiği alanda polisin güvenlik önlemleri aldığı belirtildi.