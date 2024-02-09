https://sputniknews.com.tr/20240209/ukraynada-genelkurmay-baskani-krizi-buyuyor-mu-kievde-zalujniyyi-geri-getirin-eylemi-1080587743.html

Ukrayna'da 'Genelkurmay Başkanı' krizi büyüyor mu: Kiev’de ‘Zalujnıy’ı Geri Getirin’ eylemi

Ukrayna'da 'Genelkurmay Başkanı' krizi büyüyor mu: Kiev’de ‘Zalujnıy’ı Geri Getirin’ eylemi

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy'ı görevden alıp Kara Kuvvetleri Komutanı Aleksandr Sırskiy'i atadı. Ukrayna'nın... 09.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-09T22:23+0300

2024-02-09T22:23+0300

2024-02-09T22:25+0300

ukrayna krizi

ukrayna

ukrayna ordusu

ukrayna genelkurmay başkanlığı

valeriy zalujnıy

vladimir zelenskiy

aleksandr sırskiy

kiev

protesto

protesto gösterisi

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/09/1080587585_0:161:3068:1887_1920x0_80_0_0_7510926eb6545078be0da7671db3192e.jpg

Ukrayna’nın başkenti Kiev'in merkezinde toplanan bir grup, eski Genelkurmay Başkanı Zalujnıy’ın görevine iade edilmesi talebiyle miting düzenlendi.Telegram’da yayınlanan ‘Big Lvov Speaks’ adlı kanalın haberine göre, Kiev'de protestocular eski Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy’ın görevine iade edilmesi talebiyle mitinge düzenledi.Haberde, “Kiev'de, Maydan'da ‘Zalujnıy’yı Geri Getirin" protesto eylemi düzenleniyor" ifadelerine yer verildi.Eylemin düzenlendiği alanda polisin güvenlik önlemleri aldığı belirtildi.

https://sputniknews.com.tr/20240209/yeni-ukrayna-genelkurmay-baskani-sirskiyin-askerler-arasindaki-lakabi-ortaya-cikti-1080572430.html

ukrayna

kiev

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ukrayna, ukrayna ordusu, ukrayna genelkurmay başkanlığı, valeriy zalujnıy, vladimir zelenskiy, aleksandr sırskiy, kiev, protesto, protesto gösterisi