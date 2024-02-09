https://sputniknews.com.tr/20240209/yeni-ukrayna-genelkurmay-baskani-sirskiyin-askerler-arasindaki-lakabi-ortaya-cikti-1080572430.html
Yeni Ukrayna Genelkurmay Başkanı Sırskiy'in askerler arasındaki lakabı ortaya çıktı
Yeni Ukrayna Genelkurmay Başkanı Sırskiy'in askerler arasındaki lakabı ortaya çıktı
Ukrayna'da dün göreve getirilen Genelkurmay Başkanı Aleksandr Sırskiy'in askerler arasındaki lakabının, Ukrayna ordusunun çatışmalarda verdiği büyük zayiat... 09.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-09T13:57+0300
2024-02-09T13:57+0300
2024-02-09T13:57+0300
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ABD'de yayınlanan Politico gazetesi, dün akşam saatlerine kadar Kara Kuvvetleri Komutanı olarak görev yapan Sırskiy'e Ukraynalı askerler tarafından korkunç bir lakap takıldığını yazdı.Gazeteye konuşan Ukraynalı askeri bir kaynak, Ukrayna ordusunun verdiği ağır kayıplar nedeniyle Sırskiy'e 'Kasap' dendiğini ifade etti.'General 200'Orduda gemi komutanı olarak görev yapan bir başka kaynak 'Kasap' lakabını doğrularken, ölen askerlerin cenazelerinin taşınmasını sembolize eden 'gruza 200' ifadesine atfen Sırskiy'e 'general 200' de dendiğini anlattı.Komutan, Sırskiy'in Ukrayna Genelkurmay Başkanı koltuğuna atanmasının çok kötü bir karar olduğunu vurguladı.'Birlikleri Artyomovsk'ta 'kıyma makinesine' attı'Muharebe sahasında astlarını tehlikeye atması nedeniyle Sırskiy'in erler arasında sevilmediğini yazan Politico, Genelkurmay Başkanı'nın Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Artyomovsk mevkiindeki çatışmalar sırasında birlikleri 'kıyma makinesine' atmakla meşhur olduğunun altını çizdi.Ukrayna ordusu, Artyomovsk'u Mayıs 2023'ün sonunda uzun süren çatışmalar sonucunda kaybetmişti.
https://sputniknews.com.tr/20240209/abdli-gazeteci-tucker-carlson-rusya-lideri-putin-ile-yaptigi-roportaji-yayinladi-1080558836.html
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ukrayna, ukrayna krizi, aleksandr sırskiy, lakap, genelkurmay, ukrayna genelkurmay başkanlığı, genelkurmay, genelkurmay başkanlığı
Yeni Ukrayna Genelkurmay Başkanı Sırskiy'in askerler arasındaki lakabı ortaya çıktı
Ukrayna'da dün göreve getirilen Genelkurmay Başkanı Aleksandr Sırskiy'in askerler arasındaki lakabının, Ukrayna ordusunun çatışmalarda verdiği büyük zayiat nedeniyle 'Kasap' olduğu öğrenildi.
ABD'de yayınlanan Politico gazetesi, dün akşam saatlerine kadar Kara Kuvvetleri Komutanı olarak görev yapan Sırskiy'e Ukraynalı askerler tarafından korkunç bir lakap takıldığını yazdı.
Gazeteye konuşan Ukraynalı askeri bir kaynak, Ukrayna ordusunun verdiği ağır kayıplar nedeniyle Sırskiy'e 'Kasap' dendiğini ifade etti.
Orduda gemi komutanı olarak görev yapan bir başka kaynak 'Kasap' lakabını doğrularken, ölen askerlerin cenazelerinin taşınmasını sembolize eden 'gruza 200' ifadesine atfen Sırskiy'e 'general 200' de dendiğini anlattı.
Komutan, Sırskiy'in Ukrayna Genelkurmay Başkanı koltuğuna atanmasının çok kötü bir karar olduğunu vurguladı.
'Birlikleri Artyomovsk'ta 'kıyma makinesine' attı'
Muharebe sahasında astlarını tehlikeye atması nedeniyle Sırskiy'in erler arasında sevilmediğini yazan Politico, Genelkurmay Başkanı'nın Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Artyomovsk mevkiindeki çatışmalar sırasında birlikleri 'kıyma makinesine' atmakla meşhur olduğunun altını çizdi.
Ukrayna ordusu, Artyomovsk'u Mayıs 2023'ün sonunda uzun süren çatışmalar sonucunda kaybetmişti.