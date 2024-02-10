https://sputniknews.com.tr/20240210/fransiz-siyasetci-putinin-roportaji-natoyu-kizdirdi-1080611359.html
Fransız siyasetçi: Putin'in röportajı NATO'yu kızdırdı
Fransız siyasetçi: Putin'in röportajı NATO'yu kızdırdı
Fransız siyasetçi Florian Philippot, Putin'in ABD’li gazeteci Carlson’a verdiği röportajın Kuzey Atlantik İttifakını kızdırdığını ifade etti. 10.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-10T20:56+0300
2024-02-10T20:56+0300
2024-02-10T20:56+0300
ukrayna krizi
vladimir putin
tucker carlson
röportaj
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Fransa'da muhalefetteki Vatanseverler Partisi'nin lideri Florian Philippot, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD’li gazeteci Tucker Carlson’a verdiği röportajın Kuzey Atlantik İttifakını çileden çıkardığını belirtti.Philippot, “Carlson'ın Putin'le yaptığı tarihi röportaj tüm NATO sistemini öfkelendirdi çünkü, bu röportaj insanlara onların propagandalarından farklı bilgiler veriyor ve bunu kabul edemiyorlar!” ifadelerini kullandı.Röportajın AB ve NATO’nun tüm politikasının çöktüğü bir dönemde yapıldığını vurgulayan Fransız siyasetçi, “Ve bu röportaj onların kişisel başarısızlıklarını yansıtıyor!” diye ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20240210/anket-rusyada-yarin-secim-olsaydi-vladimir-putin-yuzde-kac-oy-alirdi-1080605052.html
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vladimir putin, tucker carlson, röportaj
vladimir putin, tucker carlson, röportaj
Fransız siyasetçi: Putin'in röportajı NATO'yu kızdırdı
Fransız siyasetçi Florian Philippot, Putin'in ABD’li gazeteci Carlson’a verdiği röportajın Kuzey Atlantik İttifakını kızdırdığını ifade etti.
Fransa'da muhalefetteki Vatanseverler Partisi'nin lideri Florian Philippot, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD’li gazeteci Tucker Carlson’a verdiği röportajın Kuzey Atlantik İttifakını çileden çıkardığını belirtti.
Philippot, “Carlson'ın Putin'le yaptığı tarihi röportaj tüm NATO sistemini öfkelendirdi çünkü, bu röportaj insanlara onların propagandalarından farklı bilgiler veriyor ve bunu kabul edemiyorlar!” ifadelerini kullandı.
Röportajın AB ve NATO’nun tüm politikasının çöktüğü bir dönemde yapıldığını vurgulayan Fransız siyasetçi, “Ve bu röportaj onların kişisel başarısızlıklarını yansıtıyor!” diye ekledi.