https://sputniknews.com.tr/20240210/fransiz-siyasetci-putinin-roportaji-natoyu-kizdirdi-1080611359.html

Fransız siyasetçi: Putin'in röportajı NATO'yu kızdırdı

Fransız siyasetçi: Putin'in röportajı NATO'yu kızdırdı

Fransız siyasetçi Florian Philippot, Putin'in ABD’li gazeteci Carlson’a verdiği röportajın Kuzey Atlantik İttifakını kızdırdığını ifade etti. 10.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-10T20:56+0300

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2024-02-10T20:56+0300

ukrayna krizi

vladimir putin

tucker carlson

röportaj

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Fransa'da muhalefetteki Vatanseverler Partisi'nin lideri Florian Philippot, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD’li gazeteci Tucker Carlson’a verdiği röportajın Kuzey Atlantik İttifakını çileden çıkardığını belirtti.Philippot, “Carlson'ın Putin'le yaptığı tarihi röportaj tüm NATO sistemini öfkelendirdi çünkü, bu röportaj insanlara onların propagandalarından farklı bilgiler veriyor ve bunu kabul edemiyorlar!” ifadelerini kullandı.Röportajın AB ve NATO’nun tüm politikasının çöktüğü bir dönemde yapıldığını vurgulayan Fransız siyasetçi, “Ve bu röportaj onların kişisel başarısızlıklarını yansıtıyor!” diye ekledi.

https://sputniknews.com.tr/20240210/anket-rusyada-yarin-secim-olsaydi-vladimir-putin-yuzde-kac-oy-alirdi-1080605052.html

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vladimir putin, tucker carlson, röportaj