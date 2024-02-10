https://sputniknews.com.tr/20240210/basaksehirde-de-galibiyet-galatasaray-ligde-evinde-30-mactir-yenilmiyor-1080611637.html
Başakşehir'de de galibiyet: Galatasaray evinde 30 maçtır yenilmiyor
Başakşehir'de de galibiyet: Galatasaray evinde 30 maçtır yenilmiyor
Galatasaray, Başakşehir karşılaşmasıyla birlikte Süper Lig’de evinde üst üste 30. maçında da yenilmedi. Sarı-kırmızılılar bu süreçte 28 galibiyet, 2 beraberlik... 10.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-10T21:24+0300
2024-02-10T21:24+0300
2024-02-10T21:35+0300
spor
galatasaray
başakşehir
futbol
türkiye futbol federasyonu (tff)
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/12/1078578043_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_b6eea2e4328601467ea754f7993b0d5e.jpg
Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında Galatasaray sahasında karşı karşıya geldiği Başakşehir’i 2-0’lık skorla mağlup etti. Süper Lig’de evinde son olarak geçtiğimiz sezonun 2. haftasında Giresunspor’a 1-0’lık skorla yenilen sarı-kırmızılılar, bu müsabakanın ardından oynadığı 30 lig karşılaşmasında 28 galibiyet, 2 beraberlik aldı.Cimbom, bu sezon ligde RAMS Park’ta oynadığı 13 karşılaşmadan da 3 puan aldı. Aslan, Süper Lig’de bu sezon sahasında puan kaybetmeyen tek takım olarak bulunuyor.Maçı tribünlerde 45 bin kişi izlediGalatasaray-Başakşehir karşılaşmasını RAMS Park’ta toplam 45 bin 811 taraftar takip etti. Bu sezon iç saha maçlarında takımlarını yalnız bırakmayan sarı-kırmızılı taraftarlar, maç boyunca tezahüratlarla takımlarını destekledi. Başakşehirli taraftarlar da deplasman tribününde yer aldı.Ligdeki yenilmezliğini 13 maça çıkardıTrendyol Süper Lig’in 25. haftasında Galatasaray, RAMS Park’ta Başakşehir ile mücadele etti. Sarı-kırmızılılar bu karşılaşmayla ligde yenilmezliğini sürdürdü ve puanını 66'ya çıkararak maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Aslan, Süper Lig’de Hatayspor’a yenildikten sonra oynadığı 13 karşılaşmada kaybetmedi. Ligde sarı-kırmızılılar; Alanyaspor, Pendikspor, Adana Demirspor, Fatih Karagümrük, Konyaspor, Kayserispor, Trabzonspor, İstanbulspor, Gaziantep FK, Samsunspor ve Başakşehir maçlarını kazanırken, Fenerbahçe ve Sivasspor ile de berabere kaldı.Galatasaray ligde gelecek hafta MKE Ankaragücü’ne konuk olacak.
https://sputniknews.com.tr/20240209/transfer-bombasi-benzema-galatasaray-ile-mi-gorusuyor-1080559533.html
başakşehir
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/12/1078578043_39:0:688:487_1920x0_80_0_0_c5e1beb20629bd452a351234716ead5b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
galatasaray, başakşehir, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff)
galatasaray, başakşehir, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff)
Başakşehir'de de galibiyet: Galatasaray evinde 30 maçtır yenilmiyor
21:24 10.02.2024 (güncellendi: 21:35 10.02.2024)
Galatasaray, Başakşehir karşılaşmasıyla birlikte Süper Lig’de evinde üst üste 30. maçında da yenilmedi. Sarı-kırmızılılar bu süreçte 28 galibiyet, 2 beraberlik aldı.
Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında Galatasaray sahasında karşı karşıya geldiği Başakşehir’i 2-0’lık skorla mağlup etti. Süper Lig’de evinde son olarak geçtiğimiz sezonun 2. haftasında Giresunspor’a 1-0’lık skorla yenilen sarı-kırmızılılar, bu müsabakanın ardından oynadığı 30 lig karşılaşmasında 28 galibiyet, 2 beraberlik aldı.
Cimbom, bu sezon ligde RAMS Park’ta oynadığı 13 karşılaşmadan da 3 puan aldı. Aslan, Süper Lig’de bu sezon sahasında puan kaybetmeyen tek takım olarak bulunuyor.
Maçı tribünlerde 45 bin kişi izledi
Galatasaray-Başakşehir karşılaşmasını RAMS Park’ta toplam 45 bin 811 taraftar takip etti. Bu sezon iç saha maçlarında takımlarını yalnız bırakmayan sarı-kırmızılı taraftarlar, maç boyunca tezahüratlarla takımlarını destekledi. Başakşehirli taraftarlar da deplasman tribününde yer aldı.
Ligdeki yenilmezliğini 13 maça çıkardı
Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında Galatasaray, RAMS Park’ta Başakşehir ile mücadele etti. Sarı-kırmızılılar bu karşılaşmayla ligde yenilmezliğini sürdürdü ve puanını 66'ya çıkararak maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.
Aslan, Süper Lig’de Hatayspor’a yenildikten sonra oynadığı 13 karşılaşmada kaybetmedi. Ligde sarı-kırmızılılar; Alanyaspor, Pendikspor, Adana Demirspor, Fatih Karagümrük, Konyaspor, Kayserispor, Trabzonspor, İstanbulspor, Gaziantep FK, Samsunspor ve Başakşehir maçlarını kazanırken, Fenerbahçe ve Sivasspor ile de berabere kaldı.
Galatasaray ligde gelecek hafta MKE Ankaragücü’ne konuk olacak.