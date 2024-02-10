https://sputniknews.com.tr/20240210/basaksehirde-de-galibiyet-galatasaray-ligde-evinde-30-mactir-yenilmiyor-1080611637.html

Başakşehir'de de galibiyet: Galatasaray evinde 30 maçtır yenilmiyor

Başakşehir'de de galibiyet: Galatasaray evinde 30 maçtır yenilmiyor

Galatasaray, Başakşehir karşılaşmasıyla birlikte Süper Lig’de evinde üst üste 30. maçında da yenilmedi. Sarı-kırmızılılar bu süreçte 28 galibiyet, 2 beraberlik... 10.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-10T21:24+0300

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futbol

türkiye futbol federasyonu (tff)

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Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında Galatasaray sahasında karşı karşıya geldiği Başakşehir’i 2-0’lık skorla mağlup etti. Süper Lig’de evinde son olarak geçtiğimiz sezonun 2. haftasında Giresunspor’a 1-0’lık skorla yenilen sarı-kırmızılılar, bu müsabakanın ardından oynadığı 30 lig karşılaşmasında 28 galibiyet, 2 beraberlik aldı.Cimbom, bu sezon ligde RAMS Park’ta oynadığı 13 karşılaşmadan da 3 puan aldı. Aslan, Süper Lig’de bu sezon sahasında puan kaybetmeyen tek takım olarak bulunuyor.Maçı tribünlerde 45 bin kişi izlediGalatasaray-Başakşehir karşılaşmasını RAMS Park’ta toplam 45 bin 811 taraftar takip etti. Bu sezon iç saha maçlarında takımlarını yalnız bırakmayan sarı-kırmızılı taraftarlar, maç boyunca tezahüratlarla takımlarını destekledi. Başakşehirli taraftarlar da deplasman tribününde yer aldı.Ligdeki yenilmezliğini 13 maça çıkardıTrendyol Süper Lig’in 25. haftasında Galatasaray, RAMS Park’ta Başakşehir ile mücadele etti. Sarı-kırmızılılar bu karşılaşmayla ligde yenilmezliğini sürdürdü ve puanını 66'ya çıkararak maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Aslan, Süper Lig’de Hatayspor’a yenildikten sonra oynadığı 13 karşılaşmada kaybetmedi. Ligde sarı-kırmızılılar; Alanyaspor, Pendikspor, Adana Demirspor, Fatih Karagümrük, Konyaspor, Kayserispor, Trabzonspor, İstanbulspor, Gaziantep FK, Samsunspor ve Başakşehir maçlarını kazanırken, Fenerbahçe ve Sivasspor ile de berabere kaldı.Galatasaray ligde gelecek hafta MKE Ankaragücü’ne konuk olacak.

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galatasaray, başakşehir, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff)