https://sputniknews.com.tr/20240209/transfer-bombasi-benzema-galatasaray-ile-mi-gorusuyor-1080559533.html
Transfer bombası: Benzema Galatasaray ile mi görüşüyor?
Transfer bombası: Benzema Galatasaray ile mi görüşüyor?
Son zamanlarda ismi Galatasaray ile anılan dünyaca ünlü yıldız Karim Benzema için çok konuşulacak bir iddia gündemde. Al-Ittıhad'da kadro dışı bırakıldıktan... 09.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-09T06:15+0300
2024-02-09T06:15+0300
2024-02-09T06:15+0300
spor
karim benzema
transfer
galatasaray
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Galatasaray CEO'su Erden Timur'un Karim Benzema ile ilgili bilgiler topladığı biliniyordu fakat hiç bir zaman bunu resmi bir teklife dönüştürmemişti.Ancak dün gece geç saatlerde İspanyol Marca gazetesinin haberine göre Arjantinli oyuncu takımla yapılan antrenmanın ilk bölümünün ardından Salı günü yeniden kadro dışı bırakıldı. Pazartesi günü Al-Ittihad ile idmanlara dönen Karim Benzema, hocası Marcelo Gallardo'yla bir kez daha kavga etmişti.Marca'nın iddiasına göre, sezon başında transfer olduğu Al-İttihad’da mutsuz olan ve Salı günü gerçekleştirilen antrenmanda teknik direktör Gallardo ile kavga eden Benzema Arabistan’ı terk ederek Türkiye’ye geldi.Benzema hakkında bir süredir bilgi toplayan Galatasaray’ın yıldız golcü ile bir görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.
https://sputniknews.com.tr/20240208/turkiye-a-milli-futbol-takiminin-uefa-uluslar-b-ligi-rakipleri-belli-oldu-1080553382.html
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karim benzema, transfer, galatasaray, galatasaray sk, futbol, maç, türkiye, istanbul
karim benzema, transfer, galatasaray, galatasaray sk, futbol, maç, türkiye, istanbul
Transfer bombası: Benzema Galatasaray ile mi görüşüyor?
Son zamanlarda ismi Galatasaray ile anılan dünyaca ünlü yıldız Karim Benzema için çok konuşulacak bir iddia gündemde. Al-Ittıhad'da kadro dışı bırakıldıktan sonra Türkiye'ye gelen Benzema'nın Süper Lig devi ile bir görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor
Galatasaray CEO'su Erden Timur'un Karim Benzema ile ilgili bilgiler topladığı biliniyordu fakat hiç bir zaman bunu resmi bir teklife dönüştürmemişti.
Ancak dün gece geç saatlerde İspanyol Marca gazetesinin haberine göre Arjantinli oyuncu takımla yapılan antrenmanın ilk bölümünün ardından Salı günü yeniden kadro dışı bırakıldı. Pazartesi günü Al-Ittihad ile idmanlara dönen Karim Benzema, hocası Marcelo Gallardo'yla bir kez daha kavga etmişti.
Marca'nın iddiasına göre, sezon başında transfer olduğu Al-İttihad’da mutsuz olan ve Salı günü gerçekleştirilen antrenmanda teknik direktör Gallardo ile kavga eden Benzema Arabistan’ı terk ederek Türkiye’ye geldi.
Benzema hakkında bir süredir bilgi toplayan Galatasaray’ın yıldız golcü ile bir görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.