https://sputniknews.com.tr/20240208/turkiye-a-milli-futbol-takiminin-uefa-uluslar-b-ligi-rakipleri-belli-oldu-1080553382.html

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın, UEFA Uluslar B Ligi rakipleri belli oldu

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın, UEFA Uluslar B Ligi rakipleri belli oldu

A Milli Futbol Takımı'nın, UEFA Uluslar B Ligi 4. gruptaki rakipleri Galler, İzlanda ve Karadağ oldu. 08.02.2024, Sputnik Türkiye

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a milli futbol takımı

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uefa uluslar ligi

spor

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UEFA Uluslar Ligi'nde 2024-2025 sezonu kura çekimi yapıldı. A Milli Futbol Takımı'nın, UEFA Uluslar B Ligi 4. gruptaki rakipleri Galler, İzlanda ve Karadağ oldu.Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleştirilen kura çekimine B Ligi 4. torbadan katılan Türkiye 4. grupta Galler, İzlanda ve Karadağ ile eşleşti.Maison de la Mutualite Konferans Merkezi'ndeki kura çekiminde Türkiye Futbol Federasyonunu, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Onursal Başkan Şenes Erzik, Başkan Vekili Mustafa Eröğüt, Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, Genel Sekreter Taner Senseven, Dış İlişkiler ve Milli Takımlar İdari Direktörü Buğra İmamoğulları ve Milli Takımlar İletişim Müdürü Türker Tozar'dan oluşan heyet temsil etti.Grup aşaması 5-10 Eylül'de oynanacak karşılaşmalarla başlayacak UEFA Uluslar Ligi'nde yarı final maçları 4-5 Haziran 2025'te, final ve üçüncülük maçları ise 8 Haziran 2025'te gerçekleştirilecek.B Ligi'nde gruplar şöyle olduHedef A LigiÇift devreli lig usulüne göre oynanacak karşılaşmaların ardından, B liginde gruplarını ilk sırada tamamlayacak takımlar, A Ligi'ne yükselecek. Gruplarında son sırada yer alacak takımlar ise C Ligi'ne düşecek.Lig çıkacak ve düşecek diğer takımları belirlemek için ise lig aşamasının ardından play-off karşılaşmaları oynanacak. A liginde gruplarını üçüncü sırada tamamlayan takımlar, B liginde gruplarını ikinci bitiren ekiplerle; B liginde gruplarını üçüncü sırada tamamlayan takımlar, C liginde gruplarını ikinci bitiren ekiplerle kura çekimiyle eşleştirilecek.

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a milli futbol takımı, uefa, uefa uluslar ligi