Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın, UEFA Uluslar B Ligi rakipleri belli oldu

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Beyin gücünü artıran 10 yiyecek
07:06
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
'İstanbul'un nüfusunun azalmasının en önemli nedeni ekonomik kriz'
09:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
SESLİ HABER
Rus uzmandan F-35 açıklaması: Türkiye yüz yıl vaat bekleyecek bir ülke değil
11:25
4 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
8 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy, Zalujnıy’ı görevden almayı düşündüğünü doğruladı
12:14
1 dk
SESLİ HABER
Romanya Genelkurmay Başkanı Vlad: Rusya ile savaşa hazır değiliz
12:24
2 dk
SESLİ HABER
Amerikalı gazeteci: Batı, Putin’e kulak vermeli
12:36
1 dk
SESLİ HABER
İngiliz uzman: Zelenskiy sorunu çözemezse otoritesi çökecek
12:49
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
SESLİ HABER
ABD medyasından itiraf: Ukrayna üstünlüğü Rusya’ya kaptırdı
13:09
1 dk
SESLİ HABER
ABD Ulusal Nükleer Güvenlik İdaresi Başkanı: ABD'nin eski nükleer altyapısını canlandırması gerekiyor
13:21
1 dk
SESLİ HABER
Gaz fiyatlarına isyan eden Fransız siyasetçi: 'Аptal' yaptırımları kaldırın ve AB'den çıkın
13:32
2 dk
SESLİ HABER
Filistin Kurtuluş Örgütü yetkilisinden ‘İsrail’ açıklaması: Gizli bir planı var
13:44
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
'Beyin çipi, felçli hastaların komutlarını anlayabilir. Görme engellilerin görmesini sağlayabilir'
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Barbaros Özbuğutu: 'Amerika’daki en başarılı girişimcilere bakarsak geneli 40 yaşının üstünde'
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
80 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
11 dk
SEÇİM 2024
CHP’de Lütfü Savaş tartışması
19:11
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Çiftçiler, üreticiler Avrupa'yı sarsıyor'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
8 dk
FETHİ YILMAZ’LA 30 DAKİKA
Türkiye nüfusu kırmızı alarm veriyor
10:30
31 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:01
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
SESLİ HABER
Fransız generalden Zelenskiy açıklaması: Trajik sonuçlara yol açacak
13:41
1 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
Yeni deprem riski olan yerler nereler?
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
78 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
9 dk
SESLİ HABER
Pulitzer ödüllü gazeteciden Kuzey Akım açıklaması: Kasıtlı olarak batırıldı
17:44
2 dk
SESLİ HABER
Rus BM Daimi Temsilcisi: ABD, Ukrayna ordusunun işlediği suça ortak
17:54
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
SESLİ HABER
Rus diplomat: Nazi yardakçısının iade talebi Kanada makamlarına iletildi
18:22
2 dk
SESLİ HABER
Amerikalı iş insanı David Sacks, Biden’la alay etti: Çaresiz durumdalar
18:30
1 dk
SESLİ HABER
Fransız generalden Zelenskiy açıklaması: Trajik sonuçlara yol açacak
18:37
1 dk
SESLİ HABER
AB yüksek temsilcisi Borrell’den Ukrayna’ya net mesaj: Sihirli değneğim yok
18:46
2 dk
SESLİ HABER
ABD'de kamu borcunun GSYH'ye oranı 2034’te yüzde 116’ya çıkacak
18:55
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
12 dk
SESLİ HABER
Rus kurtarıcı: Türklerin deprem bölgesindeki yardımlaşması muhteşemdi
19:18
4 dk
SESLİ HABER
Fukuşima’daki radyoaktif sızıntı endişe uyandırdı
19:27
3 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı gazeteci: Seferberlik Ukrayna ordusu ile sivillerin arasını açtı
19:46
2 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: Türk yönetimi, ABD tehditleri sebebiyle taviz verme niyetinde değil
20:12
3 dk
SESLİ HABER
ABD’nin yarısından fazlası, Biden’ın zihinsel olarak çöktüğünü düşünüyor
20:26
1 dk
SESLİ HABER
ABD’den itiraf: Irak, hava saldırısı konusunda bilgilendirilmedi
20:51
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://sputniknews.com.tr/20240208/turkiye-a-milli-futbol-takiminin-uefa-uluslar-b-ligi-rakipleri-belli-oldu-1080553382.html
Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın, UEFA Uluslar B Ligi rakipleri belli oldu
Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın, UEFA Uluslar B Ligi rakipleri belli oldu
A Milli Futbol Takımı'nın, UEFA Uluslar B Ligi 4. gruptaki rakipleri Galler, İzlanda ve Karadağ oldu. 08.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-08T20:45+0300
2024-02-08T21:10+0300
a milli futbol takımı
uefa
uefa uluslar ligi
spor
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/08/1080553806_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_6b318969ff95a9ec23d4cf838ed09dff.jpg
UEFA Uluslar Ligi'nde 2024-2025 sezonu kura çekimi yapıldı. A Milli Futbol Takımı'nın, UEFA Uluslar B Ligi 4. gruptaki rakipleri Galler, İzlanda ve Karadağ oldu.Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleştirilen kura çekimine B Ligi 4. torbadan katılan Türkiye 4. grupta Galler, İzlanda ve Karadağ ile eşleşti.Maison de la Mutualite Konferans Merkezi'ndeki kura çekiminde Türkiye Futbol Federasyonunu, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Onursal Başkan Şenes Erzik, Başkan Vekili Mustafa Eröğüt, Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, Genel Sekreter Taner Senseven, Dış İlişkiler ve Milli Takımlar İdari Direktörü Buğra İmamoğulları ve Milli Takımlar İletişim Müdürü Türker Tozar'dan oluşan heyet temsil etti.Grup aşaması 5-10 Eylül'de oynanacak karşılaşmalarla başlayacak UEFA Uluslar Ligi'nde yarı final maçları 4-5 Haziran 2025'te, final ve üçüncülük maçları ise 8 Haziran 2025'te gerçekleştirilecek.B Ligi'nde gruplar şöyle olduHedef A LigiÇift devreli lig usulüne göre oynanacak karşılaşmaların ardından, B liginde gruplarını ilk sırada tamamlayacak takımlar, A Ligi'ne yükselecek. Gruplarında son sırada yer alacak takımlar ise C Ligi'ne düşecek.Lig çıkacak ve düşecek diğer takımları belirlemek için ise lig aşamasının ardından play-off karşılaşmaları oynanacak. A liginde gruplarını üçüncü sırada tamamlayan takımlar, B liginde gruplarını ikinci bitiren ekiplerle; B liginde gruplarını üçüncü sırada tamamlayan takımlar, C liginde gruplarını ikinci bitiren ekiplerle kura çekimiyle eşleştirilecek.
https://sputniknews.com.tr/20240207/uefa-kulup-musabakalarinin-2024-2027-yillarina-iliskin-gelir-dagitim-sistemini-acikladi-1080521283.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/08/1080553806_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_7d72b1ccd5433dd614d3a223a2e74fb5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
a milli futbol takımı, uefa, uefa uluslar ligi
a milli futbol takımı, uefa, uefa uluslar ligi

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın, UEFA Uluslar B Ligi rakipleri belli oldu

20:45 08.02.2024 (güncellendi: 21:10 08.02.2024)
© AA / Mustafa Yalçın A Milli Futbol Takımı'nın, UEFA Uluslar B Ligi rakipleri belli oldu
 A Milli Futbol Takımı'nın, UEFA Uluslar B Ligi rakipleri belli oldu - Sputnik Türkiye, 1920, 08.02.2024
© AA / Mustafa Yalçın
Abone ol
A Milli Futbol Takımı'nın, UEFA Uluslar B Ligi 4. gruptaki rakipleri Galler, İzlanda ve Karadağ oldu.
UEFA Uluslar Ligi'nde 2024-2025 sezonu kura çekimi yapıldı. A Milli Futbol Takımı'nın, UEFA Uluslar B Ligi 4. gruptaki rakipleri Galler, İzlanda ve Karadağ oldu.
Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleştirilen kura çekimine B Ligi 4. torbadan katılan Türkiye 4. grupta Galler, İzlanda ve Karadağ ile eşleşti.
Maison de la Mutualite Konferans Merkezi'ndeki kura çekiminde Türkiye Futbol Federasyonunu, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Onursal Başkan Şenes Erzik, Başkan Vekili Mustafa Eröğüt, Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, Genel Sekreter Taner Senseven, Dış İlişkiler ve Milli Takımlar İdari Direktörü Buğra İmamoğulları ve Milli Takımlar İletişim Müdürü Türker Tozar'dan oluşan heyet temsil etti.
Grup aşaması 5-10 Eylül'de oynanacak karşılaşmalarla başlayacak UEFA Uluslar Ligi'nde yarı final maçları 4-5 Haziran 2025'te, final ve üçüncülük maçları ise 8 Haziran 2025'te gerçekleştirilecek.
B Ligi'nde gruplar şöyle oldu
1.
Grup: Çekya, Ukrayna, Arnavutluk, Gürcistan
2.
Grup: İngiltere, Finlandiya, İrlanda Cumhuriyeti, Yunanistan
3.
Grup: Avusturya, Norveç, Slovenya, Kazakistan
4.
Grup: Galler, İzlanda, Karadağ, Türkiye

Hedef A Ligi

Çift devreli lig usulüne göre oynanacak karşılaşmaların ardından, B liginde gruplarını ilk sırada tamamlayacak takımlar, A Ligi'ne yükselecek. Gruplarında son sırada yer alacak takımlar ise C Ligi'ne düşecek.
Lig çıkacak ve düşecek diğer takımları belirlemek için ise lig aşamasının ardından play-off karşılaşmaları oynanacak. A liginde gruplarını üçüncü sırada tamamlayan takımlar, B liginde gruplarını ikinci bitiren ekiplerle; B liginde gruplarını üçüncü sırada tamamlayan takımlar, C liginde gruplarını ikinci bitiren ekiplerle kura çekimiyle eşleştirilecek.
UEFA - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2024
SPOR
UEFA, kulüp müsabakalarının 2024-2027 yıllarına ilişkin gelir dağıtım sistemini açıkladı
Dün, 23:16
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала