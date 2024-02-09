https://sputniknews.com.tr/20240209/bati-basini-abdli-gazeteci-carlson-rusyada-snowden-ve-tara-reade-ile-gorustu-1080559720.html

Batı basını: ABD’li gazeteci Carlson Rusya'da Snowden ve Tara Reade ile görüştü

Batı basını: ABD’li gazeteci Carlson Rusya'da Snowden ve Tara Reade ile görüştü

ABD'li gazeteci Tucker Carlson'un Rusya’da ABD Başkanı Biden'ın eski danışmanı Tara Reade ve eski ABD istihbarat görevlisi Edward Snowden ile görüştüğü iddia... 09.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-09T06:32+0300

2024-02-09T06:32+0300

2024-02-09T06:32+0300

dünya

tucker carlson

vladimir putin

röportaj

tara reade

edward snowden

rusya

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ABD merkezli haber sitesi Semafor'da yer alan habere göre, gazeteci Tucker Carlson Rusya gezisi sırasında, geçmişte danışmanlığını yaptığı mevcut ABD Başkanı Joe Biden'ı kendisine cinsel tacizde bulunmakla suçlayan Tara Reade ve eski ABD istihbarat görevlisi Edward Snowden ile görüştü.Haber sitesine göre Carlson, Snowden ile birkaç saatlik bir görüşme gerçekleştirirken Reede ile bir röportaj yaptı.Edward Snowden, Haziran 2013’te, ABD ve İngiltere gizli servislerinin internetteki izleme programları hakkında gizli bilgileri Washington Post ve Guardian gazetelerine sızdırarak büyük bir uluslararası skandalın fitilini ateşlemişti. Daha sonra Hong Kong'a ve oradan da kendisine sığınma hakkı ve vatandaşlık veren Rusya’ya gitmişti.ABD Başkanı Joe Biden'ın senatör olarak görev yaptığı dönemde danışmanlığını üstlenen ve daha önce Biden'ın kendisine cinsel tacizde bulunduğunu belirten Tara Reade de Rusya vatandaşlığı almak istiyor.Carlson'un Rusya ziyaretinin asıl amacı Devlet Başkanı Vladimir Putin ile röportaj yapmaktı.

https://sputniknews.com.tr/20240209/abdli-gazeteci-tucker-carlson-rusya-lideri-putin-ile-yaptigi-roportaji-yayinladi-1080558836.html

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tucker carlson, vladimir putin, röportaj, tara reade, edward snowden, rusya