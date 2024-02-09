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ABD'li eski istihbarat subayı: Putin'in röportajı, insanlığın kurtarılması yolunda ilk adım olabilir
ABD'li eski istihbarat subayı: Putin'in röportajı, insanlığın kurtarılması yolunda ilk adım olabilir
ABD Deniz Piyade Kuvvetleri’nin eski istihbarat subayı ve savunma uzmanı Scott Ritter, Rusya Devlet Başkanı Putin'in ABD'li ünlü gazeteci Carlson'a verdiği... 09.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-09T14:24+0300
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Sputnik'e demeç veren Ritter, ABD'li gazeteci Tucker Carlson'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yaptığı röportajın önemini değerlendirdi.Röportajın insanlığın kurtarılması yolunda ilk adım olabileceğini söyleyen Ritter, "Putin ABD'li izleyicilerin erişebileceği bir bağlam sundu. İşte bu röportajın değeri budur" dedi.'Rusya'yla savaşı önleyebilir ve Batı'yı intihardan kurtarabilir'Röportajı kaç milyon kişinin izlediğini ya da toplamda kaç milyon kişinin izleyeceğini bilmediklerini kaydeden Ritter, "Ancak bunun modern çağın en önemli röportajlarından biri olduğunu biliyoruz, zira bu, Rusya'yla savaşı önleyebilir ve Batı'yı intihardan kurtarabilir" ifadelerini kullandı.Rusya lideri Putin'in ABD'li gazeteci Tucker Carlson'a verdiği röportajın X platformundaki görüntülenme sayısı 80 milyonun üzerine çıktı.Putin, röportajın ardından X platformunun ABD gündemine oturarak en çok konuşulanlar listesine (TT listesi) de girdi.
https://sputniknews.com.tr/20240209/putin-x-platformunun-abd-gundeminde-en-cok-konusulanlar-arasinda-1080564966.html
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ABD'li eski istihbarat subayı: Putin'in röportajı, insanlığın kurtarılması yolunda ilk adım olabilir

14:24 09.02.2024
© POOL / Multimedya arşivine gidinABD’li gazeteci Carlson'ın Rusya lideri Putin ile yaptığı röportaj
ABD’li gazeteci Carlson'ın Rusya lideri Putin ile yaptığı röportaj - Sputnik Türkiye, 1920, 09.02.2024
© POOL
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ABD Deniz Piyade Kuvvetleri’nin eski istihbarat subayı ve savunma uzmanı Scott Ritter, Rusya Devlet Başkanı Putin'in ABD'li ünlü gazeteci Carlson'a verdiği röportajın insanlığın kurtarılması yolunda ilk adım olabileceğini vurguladı.
Sputnik'e demeç veren Ritter, ABD'li gazeteci Tucker Carlson'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yaptığı röportajın önemini değerlendirdi.

Röportajın insanlığın kurtarılması yolunda ilk adım olabileceğini söyleyen Ritter, "Putin ABD'li izleyicilerin erişebileceği bir bağlam sundu. İşte bu röportajın değeri budur" dedi.

'Rusya'yla savaşı önleyebilir ve Batı'yı intihardan kurtarabilir'

Röportajı kaç milyon kişinin izlediğini ya da toplamda kaç milyon kişinin izleyeceğini bilmediklerini kaydeden Ritter, "Ancak bunun modern çağın en önemli röportajlarından biri olduğunu biliyoruz, zira bu, Rusya'yla savaşı önleyebilir ve Batı'yı intihardan kurtarabilir" ifadelerini kullandı.

Rusya lideri Putin'in ABD'li gazeteci Tucker Carlson'a verdiği röportajın X platformundaki görüntülenme sayısı 80 milyonun üzerine çıktı.

Putin, röportajın ardından X platformunun ABD gündemine oturarak en çok konuşulanlar listesine (TT listesi) de girdi.
ABD’li gazeteci Carlson'ın Rusya lideri Putin ile yaptığı röportaj - Sputnik Türkiye, 1920, 09.02.2024
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Putin, X platformunun ABD gündeminde en çok konuşulanlar arasında
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