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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240208/ukraynadaki-seferberlik-halk-ile-ordunun-arasini-acti-1080531211.html
'Ukrayna'daki seferberlik halk ile ordunun arasını açtı’
'Ukrayna'daki seferberlik halk ile ordunun arasını açtı’
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’in askerlik görevinden kaçanlara ‘seçiminizi yapın’ diyerek seferberliğe sürüklediği ülkede, cephede savaşan Ukraynalı... 08.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-08T11:25+0300
2024-02-08T11:25+0300
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Ukraynalı gazeteci Svetlana Morenets, İngiliz Spectator dergisi için kaleme aldığı yazıda, “Ukrayna’da, savaşanlar ve savaşmayanlar arasındaki uçurum her zamankinden daha büyük. Askerler, bunun neden bir tek onların savaşı olması gerektiğini ve acil ihtiyaç duyulan takviye kuvvetlerinin neden henüz büyük sayılarda gelmediğini anlayamıyor” ifadesini kullandı.Öte yandan sivil vatandaşların, savaşın onların katılımı olmadan yürütülebileceğini umduğunu ve seferberlik sırasında cepheye gönderilmemek için mümkün olan her yola başvurduğunu anlatan Morenets’e göre, askerlik çağına gelen en az 25 bin erkek ülke dışına kaçarken, aralarından 18 bin kişi sınırda yakalandı.Ukraynalıların, cepheye gönderilmeyi ‘tek yönlü bilet’ olarak gördüğünü, çünkü cepheye gidenlerin ölene veya yaralanana kadar orada bulunduğunu belirten gazeteci, bu durumun sadece ordunun tükenmesine değil, aynı zamanda asker-sivil çatışmasının giderek büyüdüğü bir kısır döngüye de yol açtığını kaydetti.Morenets, “Bu bir kısır döngü. Cephede işler zorlaştıkça siviller bundan kaçınmak istiyor ve personel sıkıntısı da artıyor” diye yazdı.Zelenskiy’den yurtdışındaki vatandaşlara uyarı: Seçiminizi yapınUkrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, YouTube resmi kanalında yayınlanan Yeni Yıl konuşmasında, her Ukraynalının er ya da geç mülteci statüsü ile vatani görevini yerine getirmek arasında bir seçim yapması gerektiğini duyurmuştu.Zelenskiy, YouTube resmi kanalında yayınlanan Yeni Yıl konuşmasında, her Ukraynalının er ya da geç mülteci statüsü ile vatani görevini yerine getirmek arasında bir seçim yapması gerektiğini duyurdu.Zelenskiy, ülkede son dönemde gündemden düşmeyen yeni seferberlik dalgasının habercisi niteliği taşıyan konuşmasında, “Biliyorum ki bir gün her Ukraynalı, kendine şu soruyu sormak zorunda kalacak: Ben kimim? Kim olmak istiyorum? Kurban mı yoksa kazanan mı? Mülteci mi yoksa vatandaş mı?” ifadelerini kullandı.Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, geçen Cuma günü yaptığı açıklamada, Ocak ayında Ukrayna ordusunun kaybının 23 bin asker olarak gerçekleştiğini söylemişti.
https://sputniknews.com.tr/20240206/ukraynada-sikiyonetim-ve-seferberlik-3-ay-daha-uzatildi-1080472363.html
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'Ukrayna'daki seferberlik halk ile ordunun arasını açtı’

11:25 08.02.2024
© AP Photo / LibkosUkrayna asker
Ukrayna asker - Sputnik Türkiye, 1920, 08.02.2024
© AP Photo / Libkos
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’in askerlik görevinden kaçanlara ‘seçiminizi yapın’ diyerek seferberliğe sürüklediği ülkede, cephede savaşan Ukraynalı askerler ve cephede ölmek istemeyen halkın çatışma eşiğine geldiği belirtildi.
Ukraynalı gazeteci Svetlana Morenets, İngiliz Spectator dergisi için kaleme aldığı yazıda, “Ukrayna’da, savaşanlar ve savaşmayanlar arasındaki uçurum her zamankinden daha büyük. Askerler, bunun neden bir tek onların savaşı olması gerektiğini ve acil ihtiyaç duyulan takviye kuvvetlerinin neden henüz büyük sayılarda gelmediğini anlayamıyor” ifadesini kullandı.
Öte yandan sivil vatandaşların, savaşın onların katılımı olmadan yürütülebileceğini umduğunu ve seferberlik sırasında cepheye gönderilmemek için mümkün olan her yola başvurduğunu anlatan Morenets’e göre, askerlik çağına gelen en az 25 bin erkek ülke dışına kaçarken, aralarından 18 bin kişi sınırda yakalandı.
Ukraynalıların, cepheye gönderilmeyi ‘tek yönlü bilet’ olarak gördüğünü, çünkü cepheye gidenlerin ölene veya yaralanana kadar orada bulunduğunu belirten gazeteci, bu durumun sadece ordunun tükenmesine değil, aynı zamanda asker-sivil çatışmasının giderek büyüdüğü bir kısır döngüye de yol açtığını kaydetti.
Morenets, “Bu bir kısır döngü. Cephede işler zorlaştıkça siviller bundan kaçınmak istiyor ve personel sıkıntısı da artıyor” diye yazdı.

Zelenskiy’den yurtdışındaki vatandaşlara uyarı: Seçiminizi yapın

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, YouTube resmi kanalında yayınlanan Yeni Yıl konuşmasında, her Ukraynalının er ya da geç mülteci statüsü ile vatani görevini yerine getirmek arasında bir seçim yapması gerektiğini duyurmuştu.
Zelenskiy, YouTube resmi kanalında yayınlanan Yeni Yıl konuşmasında, her Ukraynalının er ya da geç mülteci statüsü ile vatani görevini yerine getirmek arasında bir seçim yapması gerektiğini duyurdu.
Zelenskiy, ülkede son dönemde gündemden düşmeyen yeni seferberlik dalgasının habercisi niteliği taşıyan konuşmasında, “Biliyorum ki bir gün her Ukraynalı, kendine şu soruyu sormak zorunda kalacak: Ben kimim? Kim olmak istiyorum? Kurban mı yoksa kazanan mı? Mülteci mi yoksa vatandaş mı?” ifadelerini kullandı.
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, geçen Cuma günü yaptığı açıklamada, Ocak ayında Ukrayna ordusunun kaybının 23 bin asker olarak gerçekleştiğini söylemişti.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2024
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Ukrayna'da sıkıyönetim ve seferberlik 3 ay daha uzatıldı
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