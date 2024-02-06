https://sputniknews.com.tr/20240206/ukraynada-sikiyonetim-ve-seferberlik-3-ay-daha-uzatildi-1080472363.html

Ukrayna'da sıkıyönetim ve seferberlik 3 ay daha uzatıldı

Ukrayna'da sıkıyönetim ve seferberlik 3 ay daha uzatıldı

Ukrayna parlamentosu Yüksek Rada, ülkede sıkıyönetim ve seferberliğin 13 Mayıs 2024'e kadar 90 gün daha uzatılmasını öngören yasa tasarısını kabul etti. 06.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-06T17:21+0300

2024-02-06T17:21+0300

2024-02-06T17:21+0300

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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in sıkıyönetim ve seferberliğin 90 dün daha uzatılması için dün parlamentoya sunduğu yasa tasarısı, vekillerin oylarıyla kabul edilerek yasalaştı.Zelenskiy'in kararı ve parlamentonun onayıyla yürürlüğe giren yasaya göre Ukrayna'da 13 Mayıs 2024'e kadar sıkıyönetim ve seferberlik uygulanmaya devam edecek.Ukrayna'da sıkıyönetim uygulamasına 24 Şubat 2022'de, Rusya'nın özel askeri harekatı başladıktan sonra geçilmiş, aynı tarihte ülkede seferberlik de ilan edilmişti. O günden bu yana sıkıyönetim ve seferberlik uygulamaları, sonuncu Kasım 2023'te olmak üzere 9 kez uzatılmıştı.Ukrayna'da Mart 2024'te devlet başkanlığı seçimleri yapılması gerekiyordu. Ancak çıkarılan yeni bir yasayla sıkıyönetim döneminde sandıkların kurulması yasaklandı.

https://sputniknews.com.tr/20240129/zelenskiy-ukraynanin-elinde-ne-kadar-asker-kaldigini-acikladi-1080162340.html

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