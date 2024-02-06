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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240206/ukraynada-sikiyonetim-ve-seferberlik-3-ay-daha-uzatildi-1080472363.html
Ukrayna'da sıkıyönetim ve seferberlik 3 ay daha uzatıldı
Ukrayna'da sıkıyönetim ve seferberlik 3 ay daha uzatıldı
Ukrayna parlamentosu Yüksek Rada, ülkede sıkıyönetim ve seferberliğin 13 Mayıs 2024'e kadar 90 gün daha uzatılmasını öngören yasa tasarısını kabul etti. 06.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-06T17:21+0300
2024-02-06T17:21+0300
ukrayna krizi
ukrayna
ukrayna ordusu
ukrayna krizi
seferberlik
sıkıyönetim
vladimir zelenskiy
rusya
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in sıkıyönetim ve seferberliğin 90 dün daha uzatılması için dün parlamentoya sunduğu yasa tasarısı, vekillerin oylarıyla kabul edilerek yasalaştı.Zelenskiy'in kararı ve parlamentonun onayıyla yürürlüğe giren yasaya göre Ukrayna'da 13 Mayıs 2024'e kadar sıkıyönetim ve seferberlik uygulanmaya devam edecek.Ukrayna'da sıkıyönetim uygulamasına 24 Şubat 2022'de, Rusya'nın özel askeri harekatı başladıktan sonra geçilmiş, aynı tarihte ülkede seferberlik de ilan edilmişti. O günden bu yana sıkıyönetim ve seferberlik uygulamaları, sonuncu Kasım 2023'te olmak üzere 9 kez uzatılmıştı.Ukrayna'da Mart 2024'te devlet başkanlığı seçimleri yapılması gerekiyordu. Ancak çıkarılan yeni bir yasayla sıkıyönetim döneminde sandıkların kurulması yasaklandı.
https://sputniknews.com.tr/20240129/zelenskiy-ukraynanin-elinde-ne-kadar-asker-kaldigini-acikladi-1080162340.html
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ukrayna, ukrayna ordusu, ukrayna krizi, seferberlik, sıkıyönetim, vladimir zelenskiy, rusya
ukrayna, ukrayna ordusu, ukrayna krizi, seferberlik, sıkıyönetim, vladimir zelenskiy, rusya

Ukrayna'da sıkıyönetim ve seferberlik 3 ay daha uzatıldı

17:21 06.02.2024
© AP PhotoUkrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2024
© AP Photo
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Ukrayna parlamentosu Yüksek Rada, ülkede sıkıyönetim ve seferberliğin 13 Mayıs 2024'e kadar 90 gün daha uzatılmasını öngören yasa tasarısını kabul etti.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in sıkıyönetim ve seferberliğin 90 dün daha uzatılması için dün parlamentoya sunduğu yasa tasarısı, vekillerin oylarıyla kabul edilerek yasalaştı.
Zelenskiy'in kararı ve parlamentonun onayıyla yürürlüğe giren yasaya göre Ukrayna'da 13 Mayıs 2024'e kadar sıkıyönetim ve seferberlik uygulanmaya devam edecek.
Ukrayna'da sıkıyönetim uygulamasına 24 Şubat 2022'de, Rusya'nın özel askeri harekatı başladıktan sonra geçilmiş, aynı tarihte ülkede seferberlik de ilan edilmişti.
O günden bu yana sıkıyönetim ve seferberlik uygulamaları, sonuncu Kasım 2023'te olmak üzere 9 kez uzatılmıştı.
Ukrayna'da Mart 2024'te devlet başkanlığı seçimleri yapılması gerekiyordu. Ancak çıkarılan yeni bir yasayla sıkıyönetim döneminde sandıkların kurulması yasaklandı.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 29.01.2024
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