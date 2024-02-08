https://sputniknews.com.tr/20240208/ukrayna-ordusu-donetski-nato-mermileriyle-vurmaya-devam-ediyor-1080537794.html

Ukrayna ordusu, Donetsk’i NATO mermileriyle vurmaya devam ediyor

Ukrayna ordusu, Donetsk’i NATO mermileriyle vurmaya devam ediyor

Rus Savunma Bakanlığına bağlı Müşterek Ateşkes Kontrol ve Koordinasyon Merkezi Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) Temsilciliği, Ukrayna ordusunun Donetsk... 08.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-08T13:47+0300

2024-02-08T13:47+0300

2024-02-08T13:47+0300

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donetsk

ukrayna krizi

rusya savunma bakanlığı

sivil can kaybı

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Temsilciliğin Telegram paylaşımında, Donetsk şehrinin Karlovka semtine, Makeyevka şehrinin Çervonogvardeysk ilçesine ve Gorlovka şehrinin Nikitovsk ilçesine 155 milimetre kalibreli üçer mermi olmak üzere toplam 9 merminin atıldığı bildirildi.Ukrayna ordusu düzenli olarak Donetsk Halk Cumhuriyeti’ne toplardan ve çoklu roketatarlardan saldırılar düzenliyor. Geçtiğimiz pazar günü düzenlenen saldırıda Donetsk şehrinin 4 sakini yaralanmıştı. Cuma günü de İHA’dan atılan bomba yüzünden bir sivil hayatını kaybetmişti.155 milimetre kalibreli mermiler, NATO ülkelerinde üretiliyor. Ukrayna’ya bu kalibrede mermiler kullanan ABD yapımı M777 uzun menzilli obüsler, Alman yapımı PzH 2000 kundağı motorlu topçu sistemleri, Polonya yapımı Krab kundağı motorlu topçu sistemleri ve Fransa yapımı CAESAR kundağı motorlu topçu sistemleri sağlandı. Ukrayna ordusu bu silahlardan Donbass şehirlerine bomba yağdırıyor.

https://sputniknews.com.tr/20240206/ukrayna-ordusunun-donbasstaki-ormanlari-kasten-yok-ettigi-kanitlandi-1080463052.html

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ukrayna ordusu, nato, mühimmat, top mermisi, rusya, donetsk, ukrayna krizi, rusya savunma bakanlığı, sivil can kaybı