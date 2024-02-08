https://sputniknews.com.tr/20240208/ukrayna-ordusu-donetski-nato-mermileriyle-vurmaya-devam-ediyor-1080537794.html
Ukrayna ordusu, Donetsk’i NATO mermileriyle vurmaya devam ediyor
Ukrayna ordusu, Donetsk’i NATO mermileriyle vurmaya devam ediyor
Rus Savunma Bakanlığına bağlı Müşterek Ateşkes Kontrol ve Koordinasyon Merkezi Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) Temsilciliği, Ukrayna ordusunun Donetsk... 08.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-08T13:47+0300
2024-02-08T13:47+0300
2024-02-08T13:47+0300
ukrayna krizi
ukrayna ordusu
nato
mühimmat
top mermisi
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donetsk
ukrayna krizi
rusya savunma bakanlığı
sivil can kaybı
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Temsilciliğin Telegram paylaşımında, Donetsk şehrinin Karlovka semtine, Makeyevka şehrinin Çervonogvardeysk ilçesine ve Gorlovka şehrinin Nikitovsk ilçesine 155 milimetre kalibreli üçer mermi olmak üzere toplam 9 merminin atıldığı bildirildi.Ukrayna ordusu düzenli olarak Donetsk Halk Cumhuriyeti’ne toplardan ve çoklu roketatarlardan saldırılar düzenliyor. Geçtiğimiz pazar günü düzenlenen saldırıda Donetsk şehrinin 4 sakini yaralanmıştı. Cuma günü de İHA’dan atılan bomba yüzünden bir sivil hayatını kaybetmişti.155 milimetre kalibreli mermiler, NATO ülkelerinde üretiliyor. Ukrayna’ya bu kalibrede mermiler kullanan ABD yapımı M777 uzun menzilli obüsler, Alman yapımı PzH 2000 kundağı motorlu topçu sistemleri, Polonya yapımı Krab kundağı motorlu topçu sistemleri ve Fransa yapımı CAESAR kundağı motorlu topçu sistemleri sağlandı. Ukrayna ordusu bu silahlardan Donbass şehirlerine bomba yağdırıyor.
https://sputniknews.com.tr/20240206/ukrayna-ordusunun-donbasstaki-ormanlari-kasten-yok-ettigi-kanitlandi-1080463052.html
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ukrayna ordusu, nato, mühimmat, top mermisi, rusya, donetsk, ukrayna krizi, rusya savunma bakanlığı, sivil can kaybı
ukrayna ordusu, nato, mühimmat, top mermisi, rusya, donetsk, ukrayna krizi, rusya savunma bakanlığı, sivil can kaybı
Ukrayna ordusu, Donetsk’i NATO mermileriyle vurmaya devam ediyor
Rus Savunma Bakanlığına bağlı Müşterek Ateşkes Kontrol ve Koordinasyon Merkezi Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) Temsilciliği, Ukrayna ordusunun Donetsk, Makeyevka ve Gorlovka şehirlerini NATO mermileriyle bombaladığını duyurdu.
Temsilciliğin Telegram paylaşımında, Donetsk
şehrinin Karlovka semtine, Makeyevka şehrinin Çervonogvardeysk ilçesine ve Gorlovka şehrinin Nikitovsk ilçesine 155 milimetre kalibreli üçer mermi olmak üzere toplam 9 merminin atıldığı bildirildi.
Ukrayna ordusu düzenli olarak Donetsk Halk Cumhuriyeti’ne toplardan ve çoklu roketatarlardan saldırılar düzenliyor.
Geçtiğimiz pazar günü düzenlenen saldırıda Donetsk şehrinin 4 sakini yaralanmıştı. Cuma günü de İHA’dan atılan bomba yüzünden bir sivil hayatını kaybetmişti.
155 milimetre kalibreli mermiler, NATO ülkelerinde üretiliyor. Ukrayna’ya bu kalibrede mermiler kullanan ABD yapımı M777 uzun menzilli obüsler, Alman yapımı PzH 2000 kundağı motorlu topçu sistemleri, Polonya yapımı Krab kundağı motorlu topçu sistemleri ve Fransa yapımı CAESAR kundağı motorlu topçu sistemleri sağlandı.
Ukrayna ordusu bu silahlardan Donbass şehirlerine bomba yağdırıyor.