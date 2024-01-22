https://sputniknews.com.tr/20240122/ukrayna-ordusu-donetske-yonelik-saldirilarini-surduruyor-1079904093.html

Ukrayna ordusu, Donetsk'e yönelik saldırılarını sürdürüyor

Ukrayna ordusu, Donetsk'e yönelik saldırılarını sürdürüyor

Rusya'ya bağlanan Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Donetsk kentindeki pazar yerine dün bir saldırı düzenleyerek en az 27 sivilin ölümüne yol açan Ukrayna... 22.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-22T12:25+0300

2024-01-22T12:25+0300

2024-01-22T12:25+0300

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Ortak Ateşkes Kontrol ve Koordinasyon Merkezi Donetsk Halk Cumhuriyeti Temsilciliği'nin açıklamasına göre Ukrayna, saat 01:15'te Makeyevka ve Yasinovataya kentlerini NATO standartlarındaki 155 mm kalibreli havan mermileriyle vurdu.Ukraynalı güçler, gece 04:20 sularında Donetsk'in Kuybışevskiy semtine İHA saldırısı düzenledi.Sabah saatlerinde de saldırılarına devam eden Ukrayna ordusu, Donetsk'in Petrovskiy semtini 155 mm kalibreli 3 havan mermisiyle hedef aldı.Gorlovka'nın Nikitovskiy ilçesi 3 havan mermisiyle vurulurken sadece 5 dakika sonra Yasinovataya da 3 havan mermisiyle sarsıldı.Petrovskiy semti, Donetsk'in batısında yer alıyor ve kent merkezine en uzak yerleşim olarak biliniyor. Cephe hattına yakın noktadaki Petrovskiy, DHC'nin tek taraflı bağımsızlık ilan ettiği 2014 yılından beri düzenli olarak saldırılara maruz kalıyor.Gorlovka, Donetsk'in 50 kilometre kuzeyinde yer alıyor ve şehir, 'Stirol' kimya şirketine ve kömür madenciliği işletmelerine ev sahipliği yapıyor.Burası DHC'nin en kalabalık yerleşimlerinden biri olup Donbass'taki çatışmalar başlamadan önce Gorlovka'nın nüfusu 250 binin üzerindeydi.Donetsk'le kuzeydoğu yönünden komşu olan Makeyevka şehri, Donetsk'in uydu kenti olarak kabul ediliyor. 2014 yılında Makeyevka'nın nüfusu yaklaşık 350 bin kişiydi.Ukrayna ordusunun dün Donetsk'in Kirov semtindeki pazar yerine düzenlediği saldırıda en az 27 kişi öldü, 25 kişi de yaralanmıştı.Yazılı açıklama yayınlayan Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna birliklerinin bu sabah Donetsk'e düzenlediği saldırıyı şiddetle kınadığını ve uluslararası birlik ve hükümetleri de bu saldırıyı kınamaya çağırdığını bildirmişti.Rusya Dışişleri Bakanlığı, ayrıca sorumlu tüm hükümetleri ve ilgili uluslararası yapıları saldırıyı kınamaya çağırdığı mesajında, “Sessiz kalmaları, sivillerin öldürülmesine zımni onay anlamına gelecek, Ukraynalı neo-Nazileri daha da kanlı vahşetlere teşvik edecektir" diye ekledi.

https://sputniknews.com.tr/20240121/bmden-ukraynanin-donetski-hedef-alan-saldirisina-sert-kinama-1079886863.html

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ukrayna ordusu, rusya, donetsk, kiev, terör saldırısı, sivil kayıp, sivil can kaybı, rusya savunma bakanlığı