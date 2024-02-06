https://sputniknews.com.tr/20240206/ukrayna-ordusunun-donbasstaki-ormanlari-kasten-yok-ettigi-kanitlandi-1080463052.html

Ukrayna ordusunun Donbass’taki ormanları kasten yok ettiği kanıtlandı

Ukrayna ordusunun Donbass’taki ormanları kasten yok ettiği kanıtlandı

Lugansk Halk Cumhuriyeti’nin (LHC) Ukrayna kontrolünden özgürleştirilen bölgelerinde tespit edilen belgelerin, Ukrayna ordusunun çekilirken Donbass’taki... 06.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-06T13:20+0300

2024-02-06T13:20+0300

2024-02-06T13:20+0300

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orman yangını

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LHC kolluk kuvvetlerinden Sputnik’e yapılan açıklamada, “Severodonetsk şehri savcılığına ait arazide, Ukrayna idaresinin 2020 yaz döneminde ve eylül-ekim aylarında kontrolünde olan bölgelerde orman yangınları çıkardığını kanıtlayan bir dizi belge ve dava dosyası tespit edildi” ifadesi kullanıldı.Kaynak, “Daha önce Ukrayna’nın kontrolündeki arazilerde faaliyet gösteren Lugansk Bölge Savcılığı’nın açtığı dava dosyalarında, Ukrayna idaresinin bu yangınlarla Severodonetsk ve Staniçno-Lugansk ilçelerindeki büyük ormansızlaştırmayı saklamaya çalıştığı yönünde çok sayıda delil ve tanık ifadeleri bulunuyor. Bununla birlikte, Kiev rejimi yangında meydana gelen can kayıplarını bile dikkate almıyordu” dedi.LHC’li yetkililerin verdiği bu bilgi yerel sakinler tarafından doğrulandı.Borovskoye köyü sakini Vitaliy, Sputnik muhabirine şunu dedi:Birkaç vatandaş da henüz silahlı çatışmaların yaşanmadığı bir dönemde ormanın farklı bölgelerinde patlama sesleri duyulduğunu anlattı.İtfaiyeciler ve yangın kurbanları arasında yaşanan telefon konuşmalarının deşifresi, itfaiyecilere evleri ve ormanları söndürme emrinin verilmediğini ortaya koyuyor.Dava dosyalarına göre, bu ormanlarda 21 kişi hayatını kaybetti, 600’den fazla kişi de yaralandı. Yangınların verdiği zarar milyonlarca dolar olarak tahmin ediliyor.

https://sputniknews.com.tr/20240205/rusya-donetskte-daha-avantajli-mevziler-ele-gecirildi-1080433544.html

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