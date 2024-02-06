Ukrayna ordusunun Donbass’taki ormanları kasten yok ettiği kanıtlandı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'BRICS'in 2050'de önemli bir yere gelmesi bekleniyor'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
MEB, eğitim sisteminde 17. değişiklik için hazırlanıyor
09:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Türk Yapısal Çelik Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı: 'Çeliği kullan hayatları kurtlar'
14:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Kargo yönetiminde dijital dönüşüm: Carrtell’in hikayesi
15:05
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Gazze'de uzun savaş ve İsrail
16:05
82 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:02
3 dk
SEYİR HALİ
Büyük acının üzerinden 1 yıl geçti
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:02
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:02
10 dk
30 DAKİKA
Bir yılın ardından yargılamalarda neler oldu?
10:30
31 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:04
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:11
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
7 dk
DEPREM ÖZEL YAYINI
Acının birinci yıl dönümü
12:00
134 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Ekonomide neler oluyor?
15:03
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:02
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:03
86 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
SESLİ HABER
Rus uzmandan F-35 açıklaması: Türkiye yüz yıl vaat bekleyecek bir ülke değil
17:39
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:02
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:02
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240206/ukrayna-ordusunun-donbasstaki-ormanlari-kasten-yok-ettigi-kanitlandi-1080463052.html
Ukrayna ordusunun Donbass’taki ormanları kasten yok ettiği kanıtlandı
Ukrayna ordusunun Donbass’taki ormanları kasten yok ettiği kanıtlandı
Lugansk Halk Cumhuriyeti’nin (LHC) Ukrayna kontrolünden özgürleştirilen bölgelerinde tespit edilen belgelerin, Ukrayna ordusunun çekilirken Donbass’taki... 06.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-06T13:20+0300
2024-02-06T13:20+0300
ukrayna krizi
ukrayna
ukrayna ordusu
ukrayna krizi
rusya
donetsk halk cumhuriyeti (dnr)
donetsk
orman yangını
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/06/1080462895_0:0:3109:1750_1920x0_80_0_0_3fbb3f779785c3c09eda6a8d6da2ee31.jpg
LHC kolluk kuvvetlerinden Sputnik’e yapılan açıklamada, “Severodonetsk şehri savcılığına ait arazide, Ukrayna idaresinin 2020 yaz döneminde ve eylül-ekim aylarında kontrolünde olan bölgelerde orman yangınları çıkardığını kanıtlayan bir dizi belge ve dava dosyası tespit edildi” ifadesi kullanıldı.Kaynak, “Daha önce Ukrayna’nın kontrolündeki arazilerde faaliyet gösteren Lugansk Bölge Savcılığı’nın açtığı dava dosyalarında, Ukrayna idaresinin bu yangınlarla Severodonetsk ve Staniçno-Lugansk ilçelerindeki büyük ormansızlaştırmayı saklamaya çalıştığı yönünde çok sayıda delil ve tanık ifadeleri bulunuyor. Bununla birlikte, Kiev rejimi yangında meydana gelen can kayıplarını bile dikkate almıyordu” dedi.LHC’li yetkililerin verdiği bu bilgi yerel sakinler tarafından doğrulandı.Borovskoye köyü sakini Vitaliy, Sputnik muhabirine şunu dedi:Birkaç vatandaş da henüz silahlı çatışmaların yaşanmadığı bir dönemde ormanın farklı bölgelerinde patlama sesleri duyulduğunu anlattı.İtfaiyeciler ve yangın kurbanları arasında yaşanan telefon konuşmalarının deşifresi, itfaiyecilere evleri ve ormanları söndürme emrinin verilmediğini ortaya koyuyor.Dava dosyalarına göre, bu ormanlarda 21 kişi hayatını kaybetti, 600’den fazla kişi de yaralandı. Yangınların verdiği zarar milyonlarca dolar olarak tahmin ediliyor.
https://sputniknews.com.tr/20240205/rusya-donetskte-daha-avantajli-mevziler-ele-gecirildi-1080433544.html
ukrayna
rusya
donetsk
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/06/1080462895_190:0:2921:2048_1920x0_80_0_0_9dc5edef5fb11299a39beda4a53fb16f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ukrayna, ukrayna ordusu, ukrayna krizi, rusya, donetsk halk cumhuriyeti (dnr), donetsk, orman yangını
ukrayna, ukrayna ordusu, ukrayna krizi, rusya, donetsk halk cumhuriyeti (dnr), donetsk, orman yangını

Ukrayna ordusunun Donbass’taki ormanları kasten yok ettiği kanıtlandı

13:20 06.02.2024
© Sputnik / Таисия ВоронцоваDonetsk'te yangın
Donetsk'te yangın - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2024
© Sputnik / Таисия Воронцова
Abone ol
Lugansk Halk Cumhuriyeti’nin (LHC) Ukrayna kontrolünden özgürleştirilen bölgelerinde tespit edilen belgelerin, Ukrayna ordusunun çekilirken Donbass’taki ormanları kasıtlı olarak yok ettiğini ortaya koyduğu belirtildi.
LHC kolluk kuvvetlerinden Sputnik’e yapılan açıklamada, “Severodonetsk şehri savcılığına ait arazide, Ukrayna idaresinin 2020 yaz döneminde ve eylül-ekim aylarında kontrolünde olan bölgelerde orman yangınları çıkardığını kanıtlayan bir dizi belge ve dava dosyası tespit edildi” ifadesi kullanıldı.
Kaynak, “Daha önce Ukrayna’nın kontrolündeki arazilerde faaliyet gösteren Lugansk Bölge Savcılığı’nın açtığı dava dosyalarında, Ukrayna idaresinin bu yangınlarla Severodonetsk ve Staniçno-Lugansk ilçelerindeki büyük ormansızlaştırmayı saklamaya çalıştığı yönünde çok sayıda delil ve tanık ifadeleri bulunuyor. Bununla birlikte, Kiev rejimi yangında meydana gelen can kayıplarını bile dikkate almıyordu” dedi.
LHC’li yetkililerin verdiği bu bilgi yerel sakinler tarafından doğrulandı.
Borovskoye köyü sakini Vitaliy, Sputnik muhabirine şunu dedi:
“Kimliği belirsiz kişiler, plastik şişeleri çam ağaçlarına asıyorlardı. Vatandaşlar, orman yanarken, oradan çıkan yoğun duman bulutlarını görüyordu. Yani yangın çıkarmak için benzin kullanmışlardı.”
Birkaç vatandaş da henüz silahlı çatışmaların yaşanmadığı bir dönemde ormanın farklı bölgelerinde patlama sesleri duyulduğunu anlattı.
İtfaiyeciler ve yangın kurbanları arasında yaşanan telefon konuşmalarının deşifresi, itfaiyecilere evleri ve ormanları söndürme emrinin verilmediğini ortaya koyuyor.
Dava dosyalarına göre, bu ormanlarda 21 kişi hayatını kaybetti, 600’den fazla kişi de yaralandı. Yangınların verdiği zarar milyonlarca dolar olarak tahmin ediliyor.
Rus ordusu asker - Sputnik Türkiye, 1920, 05.02.2024
Ukrayna krizi
Rusya: Donetsk'te daha avantajlı mevziler ele geçirildi
Dün, 17:00
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала