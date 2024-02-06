https://sputniknews.com.tr/20240206/ukrayna-ordusunun-donbasstaki-ormanlari-kasten-yok-ettigi-kanitlandi-1080463052.html
Ukrayna ordusunun Donbass’taki ormanları kasten yok ettiği kanıtlandı
Ukrayna ordusunun Donbass’taki ormanları kasten yok ettiği kanıtlandı
Lugansk Halk Cumhuriyeti’nin (LHC) Ukrayna kontrolünden özgürleştirilen bölgelerinde tespit edilen belgelerin, Ukrayna ordusunun çekilirken Donbass’taki... 06.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-06T13:20+0300
2024-02-06T13:20+0300
2024-02-06T13:20+0300
ukrayna krizi
ukrayna
ukrayna ordusu
ukrayna krizi
rusya
donetsk halk cumhuriyeti (dnr)
donetsk
orman yangını
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/06/1080462895_0:0:3109:1750_1920x0_80_0_0_3fbb3f779785c3c09eda6a8d6da2ee31.jpg
LHC kolluk kuvvetlerinden Sputnik’e yapılan açıklamada, “Severodonetsk şehri savcılığına ait arazide, Ukrayna idaresinin 2020 yaz döneminde ve eylül-ekim aylarında kontrolünde olan bölgelerde orman yangınları çıkardığını kanıtlayan bir dizi belge ve dava dosyası tespit edildi” ifadesi kullanıldı.Kaynak, “Daha önce Ukrayna’nın kontrolündeki arazilerde faaliyet gösteren Lugansk Bölge Savcılığı’nın açtığı dava dosyalarında, Ukrayna idaresinin bu yangınlarla Severodonetsk ve Staniçno-Lugansk ilçelerindeki büyük ormansızlaştırmayı saklamaya çalıştığı yönünde çok sayıda delil ve tanık ifadeleri bulunuyor. Bununla birlikte, Kiev rejimi yangında meydana gelen can kayıplarını bile dikkate almıyordu” dedi.LHC’li yetkililerin verdiği bu bilgi yerel sakinler tarafından doğrulandı.Borovskoye köyü sakini Vitaliy, Sputnik muhabirine şunu dedi:Birkaç vatandaş da henüz silahlı çatışmaların yaşanmadığı bir dönemde ormanın farklı bölgelerinde patlama sesleri duyulduğunu anlattı.İtfaiyeciler ve yangın kurbanları arasında yaşanan telefon konuşmalarının deşifresi, itfaiyecilere evleri ve ormanları söndürme emrinin verilmediğini ortaya koyuyor.Dava dosyalarına göre, bu ormanlarda 21 kişi hayatını kaybetti, 600’den fazla kişi de yaralandı. Yangınların verdiği zarar milyonlarca dolar olarak tahmin ediliyor.
https://sputniknews.com.tr/20240205/rusya-donetskte-daha-avantajli-mevziler-ele-gecirildi-1080433544.html
ukrayna
rusya
donetsk
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/06/1080462895_190:0:2921:2048_1920x0_80_0_0_9dc5edef5fb11299a39beda4a53fb16f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ukrayna, ukrayna ordusu, ukrayna krizi, rusya, donetsk halk cumhuriyeti (dnr), donetsk, orman yangını
ukrayna, ukrayna ordusu, ukrayna krizi, rusya, donetsk halk cumhuriyeti (dnr), donetsk, orman yangını
Ukrayna ordusunun Donbass’taki ormanları kasten yok ettiği kanıtlandı
Lugansk Halk Cumhuriyeti’nin (LHC) Ukrayna kontrolünden özgürleştirilen bölgelerinde tespit edilen belgelerin, Ukrayna ordusunun çekilirken Donbass’taki ormanları kasıtlı olarak yok ettiğini ortaya koyduğu belirtildi.
LHC kolluk kuvvetlerinden Sputnik’e yapılan açıklamada, “Severodonetsk şehri savcılığına ait arazide, Ukrayna idaresinin 2020 yaz döneminde ve eylül-ekim aylarında kontrolünde olan bölgelerde orman yangınları çıkardığını kanıtlayan bir dizi belge ve dava dosyası tespit edildi” ifadesi kullanıldı.
Kaynak, “Daha önce Ukrayna’nın kontrolündeki arazilerde faaliyet gösteren Lugansk Bölge Savcılığı’nın açtığı dava dosyalarında, Ukrayna idaresinin bu yangınlarla Severodonetsk ve Staniçno-Lugansk ilçelerindeki büyük ormansızlaştırmayı saklamaya çalıştığı yönünde çok sayıda delil ve tanık ifadeleri bulunuyor. Bununla birlikte, Kiev rejimi yangında meydana gelen can kayıplarını bile dikkate almıyordu” dedi.
LHC’li yetkililerin verdiği bu bilgi yerel sakinler tarafından doğrulandı.
Borovskoye köyü sakini Vitaliy, Sputnik muhabirine şunu dedi:
“Kimliği belirsiz kişiler, plastik şişeleri çam ağaçlarına asıyorlardı. Vatandaşlar, orman yanarken, oradan çıkan yoğun duman bulutlarını görüyordu. Yani yangın çıkarmak için benzin kullanmışlardı.”
Birkaç vatandaş da henüz silahlı çatışmaların yaşanmadığı bir dönemde ormanın farklı bölgelerinde patlama sesleri duyulduğunu anlattı.
İtfaiyeciler ve yangın kurbanları arasında yaşanan telefon konuşmalarının deşifresi, itfaiyecilere evleri ve ormanları söndürme emrinin verilmediğini ortaya koyuyor.
Dava dosyalarına göre, bu ormanlarda 21 kişi hayatını kaybetti, 600’den fazla kişi de yaralandı. Yangınların verdiği zarar milyonlarca dolar olarak tahmin ediliyor.