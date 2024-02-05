https://sputniknews.com.tr/20240205/rusya-donetskte-daha-avantajli-mevziler-ele-gecirildi-1080433544.html
Rusya: Donetsk'te daha avantajlı mevziler ele geçirildi
Rusya: Donetsk'te daha avantajlı mevziler ele geçirildi
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun özel askeri harekat kapsamında yürütülen silahlı faaliyetlerde Donetsk yönünde daha avantajlı hatları ve mevzileri ele... 05.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-05T17:00+0300
2024-02-05T17:00+0300
2024-02-05T17:00+0300
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Bakanlık, Ukrayna ve Donbass'ta devam eden özel askeri harekatta son 24 saatte yaşanan gelişmelerle ilgili bir brifing verdi.Savunma Bakanlığı, Donetsk yönünde Ukrayna ordusunun 2 saldırısının püskürtüldüğünü ve 290 askerin öldürüldüğünü belirterek 'Yujnaya' askeri grubunun daha avantajlı hatları ve mevzileri ele geçirdiğini bildirdi.Güney Donetsk yönünde bastırılan 1 saldırıda 145'ten fazla Ukrayna askerinin ölü ele geçirildiğini kaydeden bakanlık, Zaporojye yönündeyse 35 askerin etkisiz hale getirildiğini belirtti.Bakanlık, son bir gün içindeki silahlı faaliyetlerde Herson yönünde 25, Kupyansk yönünde 130 ve Krasnıy Liman yönünde 260 Ukrayna askerinin öldürüldüğünü de vurguladı.Savunma Bakanlığı'nın brifingine göre operasyonel-taktik hava araçları, İHA'lar, füze ve topçu birlikleri Ukrayna ordusuna ait hava mühimmat deposu imha ederken 107 farklı noktada Ukrayna ordusunun teçhizatına ve insan gücüne önemli kayıp verdirdi.
https://sputniknews.com.tr/20240205/abd-medyasindan-itiraf-ukrayna-ordusu-ustunlugu-ruslara-kaptirdi-1080407532.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, ukrayna, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, donetsk, lugansk, herson
rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, ukrayna, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, donetsk, lugansk, herson
Rusya: Donetsk'te daha avantajlı mevziler ele geçirildi
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun özel askeri harekat kapsamında yürütülen silahlı faaliyetlerde Donetsk yönünde daha avantajlı hatları ve mevzileri ele geçirdiğini belirtti.
Bakanlık, Ukrayna ve Donbass'ta devam eden özel askeri harekatta son 24 saatte yaşanan gelişmelerle ilgili bir brifing verdi.
Savunma Bakanlığı, Donetsk yönünde Ukrayna ordusunun 2 saldırısının püskürtüldüğünü ve 290 askerin öldürüldüğünü belirterek 'Yujnaya' askeri grubunun daha avantajlı hatları ve mevzileri ele geçirdiğini bildirdi.
Güney Donetsk yönünde bastırılan 1 saldırıda 145'ten fazla Ukrayna askerinin ölü ele geçirildiğini kaydeden bakanlık, Zaporojye yönündeyse 35 askerin etkisiz hale getirildiğini belirtti.
Bakanlık, son bir gün içindeki silahlı faaliyetlerde Herson yönünde 25, Kupyansk yönünde 130 ve Krasnıy Liman yönünde 260 Ukrayna askerinin öldürüldüğünü de vurguladı.
Savunma Bakanlığı'nın brifingine göre operasyonel-taktik hava araçları, İHA'lar, füze ve topçu birlikleri Ukrayna ordusuna ait hava mühimmat deposu imha ederken 107 farklı noktada Ukrayna ordusunun teçhizatına ve insan gücüne önemli kayıp verdirdi.