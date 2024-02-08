https://sputniknews.com.tr/20240208/tam-15-ton-kiyamet-enkazi-sular-altinda-patlarsa-tsunami-olacak-1080526351.html

Tam 1.5 ton 'kıyamet enkazı' sular altında: 'Patlarsa tsunami olacak'

Tam 1.5 ton 'kıyamet enkazı' sular altında: 'Patlarsa tsunami olacak'

Savaşın ortasında Fransa’ya gidecek ikmal konvoyuna katılmak için yaklaşık 1,5 ton mühimmat yüküyle demir atmıştı. İşte her ne olduysa o zaman oldu. Kargo... 08.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-08T08:31+0300

2024-02-08T08:31+0300

2024-02-08T08:31+0300

yaşam

ikinci dünya savaşı

gemi

silah

mühimmat

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Takvimler 1944 yılını gösterdiğinde İkinci Dünya Savaşı’nın nasıl sonuçlanacağı yavaş yavaş belli olmaya başlamıştı. SS Richard Montgomery kargo gemisi 15 Mart 1943'te inşa edilmeye başlandı ve 15 Haziran 1943'te denize indirildi. Göreve başladıktan kısa süre sonra Ağustos 1944'te Fransa’ya gidecek ikmal konvoyuna katılmak için yaklaşık bir buçuk ton mühimmat yüküyle Thames Nehri’nin girişinde demir atan SS Richard Montgomery, bekleme yaptığı bölgede karaya oturdu ve bir süre sonra iki parçaya bölünerek battı.Yaklaşık 12 metre derinlikte bulunan ve direkleri su üstünde durmaya devam eden geminin etrafı, geminin mühimmat yüklü olması sebebiyle tehlikeli ve yasak bölge ilan edilmiş olsa da SS Richard Montgomery, o günden sonra kaderine terk edildi. Ancak mühimmat yüklü gemi, yarattığı riskler sebebiyle şimdi tekrar gündemde.Acil olarak çıkarılması gerekiyorİngiltere Savunma Bakanlığı tarafından yapılan 2021 yapılan çalışmada Thames Nehri’nde derin olmayan bir noktada bulunan batığın tuzlu su etkisiyle tahmin edilenden daha hızlı şekilde bozulmaya başladığı ve bu durumun gemide bulunan bir buçuk ton mühimmatı tetikleyerek kitlesel hasara ve can kayıplarına yol açabileceği uyarısı yapıldı.Enkaz ve çevresinde inceleme yapan dalgıçlar, gemide meydana gelen korozyonun beklenenden daha hızlı geliştiği sonucuna ulaştı. Bu durumun su üstünde bulunan direkleri gemide bulunan mühimmatın üzerine düşürmesinin olası bir patlamayı tetikleyeceğinden endişe eden uzmanlar, batığın acil olarak çıkarılması gerektiğini belirtiyor.'Patlarsa tsunami olacak'Savunma Bakanlığı yetkilileri, batık yakınlarında bulunan yerleşimlerde petrol ve gaz tesislerinin de olası bir patlamada risk altında olduğunu, olası bir patlamanın nehir girişinde tsunami etkisi yaratıp sahil kesimindeki yerleşimlere de zarar verebileceğini ifade ediyor.

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