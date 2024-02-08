https://sputniknews.com.tr/20240208/fenerbahce-macinda-canli-yayin-kazasi-spiker-ekranda-sigara-icti-1080523460.html

Fenerbahçe maçında canlı yayın kazası: Spiker ekranda sigara içti

Fenerbahçe maçında canlı yayın kazası: Spiker ekranda sigara içti

Gaziantep FK ile Fenerbahçe'nin karşılaştığı maçı anlatan tecrübeli spiker Onur Yıldız, ekranlara sigara içerken yakalandı. Sosyal medyada gündem olan... 08.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-08T06:52+0300

2024-02-08T06:52+0300

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maç

spor

fenerbahçe

futbol

canlı yayın

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onur yıldız

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Ziraat Türkiye Kupası’nın resmi yayıncısı A Spor’da canlı yayın kazası yaşandı. Gaziantep FK ile Fenerbahçe arasında oynanan mücadelenin spikeri Onur Yıldız, maç öncesinde ara dönüşünde ekranlara sigara içerken yansıdı.Sigara içtiği anlarda Gaziantep FK'nın sigarayı bırakma pankartıyla sahaya çıktığını gören Onur Yıldız, "Gaziantepspor sahaya "Sende sigarayı bırakabilirsin." pankartı ile çıkıyor. Son derece anlamlı ve önemli bir mesaj bu." demesi de sosyal medyada gündem oldu. Maçtan sonra açıklama yapan Onur Yıldız, "Bu akşam sosyal medyada yer alan görüntü, canlı yayında gerçekleşmemiştir. Yurtdışı yayını için verilen uydu frekansından illegal bir şekilde kaydedilmiş, yayın dışı görüntüsüdür. A Spor izleyenler yayında asla böyle bir görüntüye tanık olmadılar" ifadelerini kullandı.Ekranlara yansıya görüntü sonrasında sosyal medyada hem keyif hem de dert yorumları yapıldı.Onur Yıldız kimdir?Beyaz Tv ekranlarında 2011 yılında görmeye başladığımız Onur Yıldız 11 sene Beyaz TV ekranlarında sporseverler ile buluştu. Ertem Şener'in istifası üzerine Beyaz Tv'de bir süre Derin futbol ile Beyaz futbol programında sunuculuk yaptı. Şimdi ise A spor ekranlarında futbolseverler ile buluşuyor.

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