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Yeşil sahada şiddet: Kulüp yöneticileri maçtan sonra hakeme saldırdı
Yeşil sahada şiddet: Kulüp yöneticileri maçtan sonra hakeme saldırdı
Yozgat 1. Amatör Küme Futbol Ligi B Grubu'nda Sorgun 1071 Spor Kulübü ile Yozgat İl Özel İdarespor arasında oynanan karşılaşma sonrasında müsabakanın hakemleri... 08.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-08T07:52+0300
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maç
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Yozgat 1. Amatör Küme Futbol Ligi B Grubu'nda Sorgun 1071 Spor Kulübü ile Yozgat İl Özel İdarespor karşı karşıya geldi.Yozgat İl Özel İdarespor’un 2-1’lik üstünlüğü ile sona eren müsabaka sonrası Sorgun 1071 Spor Kulübü yöneticileri tarafından karşılaşmanın hakemleri Süleyman Erkılıç, Arkın Atasoy ve Muhammet Kürşat Şenyüz, soyunma odasına giderken saldırıya uğradı. Sorgun 1071 Spor Kulübü yöneticileri tarafından sözlü ve fiili saldırıya uğrayarak darp edilen hakemlerin o anları kameralara yansıdı.Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemciler Derneği Yozgat Şubesi Yönetim Kurulu'ndan konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Sorgun İlçe Stadyumu'nda 03.02.2024 tarihinde oynanan Sorgun 1071 Spor-Yozgat İl Özel İdarespor müsabakasında Yozgat hakemlerimiz Süleyman Erkılıç, Arkın Atasoy ve Muhammet Kürşat Şenyüz, olay esnasında kameralara yansıyan görüntülerde de anlaşılacağı üzere hakem ekibi saldırıya uğramış ve darp edilmiştir. Olay sonrası Sorgun Devlet Hastanesi'nde hakemlerimizin tedavileri yapılmış ve yaralanmalarına ilişkin adli raporlar düzenlenmiştir. Organize şekilde planlanan bu saldırı, sadece hakemlerimize değil, Türk futboluna da yapılmıştır. Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Yozgat Şubesi olarak sonuna kadar hakemlerimizin yanında olduğumuzu ifade ederiz. Sorgun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmanın yasal ve idari sürecini yakından takip edeceğimizi ve bu olaya sebebiyet veren tüm sorumluların en ağır şekilde cezalandırılması adına olayın takipçisi olacağımızı beyan ediyor, yapılan saldırıyı şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz" denildi.
https://sputniknews.com.tr/20240208/fenerbahce-macinda-canli-yayin-kazasi-spiker-ekranda-sigara-icti-1080523460.html
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yozgat, saldırı, maç, futbol, hakem, şiddet

Yeşil sahada şiddet: Kulüp yöneticileri maçtan sonra hakeme saldırdı

07:52 08.02.2024
© İHA / EMEL YİĞİThakemler saldırıya uğradı
hakemler saldırıya uğradı - Sputnik Türkiye, 1920, 08.02.2024
© İHA / EMEL YİĞİT
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Yozgat 1. Amatör Küme Futbol Ligi B Grubu'nda Sorgun 1071 Spor Kulübü ile Yozgat İl Özel İdarespor arasında oynanan karşılaşma sonrasında müsabakanın hakemleri saldırıya uğradı.
Yozgat 1. Amatör Küme Futbol Ligi B Grubu'nda Sorgun 1071 Spor Kulübü ile Yozgat İl Özel İdarespor karşı karşıya geldi.
Yozgat İl Özel İdarespor’un 2-1’lik üstünlüğü ile sona eren müsabaka sonrası Sorgun 1071 Spor Kulübü yöneticileri tarafından karşılaşmanın hakemleri Süleyman Erkılıç, Arkın Atasoy ve Muhammet Kürşat Şenyüz, soyunma odasına giderken saldırıya uğradı.
Sorgun 1071 Spor Kulübü yöneticileri tarafından sözlü ve fiili saldırıya uğrayarak darp edilen hakemlerin o anları kameralara yansıdı.
Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemciler Derneği Yozgat Şubesi Yönetim Kurulu'ndan konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Sorgun İlçe Stadyumu'nda 03.02.2024 tarihinde oynanan Sorgun 1071 Spor-Yozgat İl Özel İdarespor müsabakasında Yozgat hakemlerimiz Süleyman Erkılıç, Arkın Atasoy ve Muhammet Kürşat Şenyüz, olay esnasında kameralara yansıyan görüntülerde de anlaşılacağı üzere hakem ekibi saldırıya uğramış ve darp edilmiştir. Olay sonrası Sorgun Devlet Hastanesi'nde hakemlerimizin tedavileri yapılmış ve yaralanmalarına ilişkin adli raporlar düzenlenmiştir. Organize şekilde planlanan bu saldırı, sadece hakemlerimize değil, Türk futboluna da yapılmıştır. Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Yozgat Şubesi olarak sonuna kadar hakemlerimizin yanında olduğumuzu ifade ederiz. Sorgun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmanın yasal ve idari sürecini yakından takip edeceğimizi ve bu olaya sebebiyet veren tüm sorumluların en ağır şekilde cezalandırılması adına olayın takipçisi olacağımızı beyan ediyor, yapılan saldırıyı şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz" denildi.
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