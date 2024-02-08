https://sputniknews.com.tr/20240208/rusyada-ukrayna-ordusunun-vurdugu-il-76-ucagi-pilotlarinin-cenaze-toreni-basladi-1080536506.html
Rusya’da, Ukrayna ordusunun vurduğu İl-76 uçağı pilotlarının cenaze töreni başladı
Rusya’da, Ukrayna ordusunun vurduğu İl-76 uçağı pilotlarının cenaze töreni başladı
Ukrayna ordusunun füze saldırısı sonucu Belgorod’da düşen İl-76 nakliye uçağı pilotlarının cenaze töreni, doğdukları Orenburg şehrinde düzenlendi. 08.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-08T13:20+0300
2024-02-08T13:20+0300
2024-02-08T13:21+0300
ukrayna krizi
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il-76
esir takası
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rusya savunma bakanlığı
rus ordusu
füze saldırısı
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İl-76 nakliye uçağı mürettebatı: Komutan Stanislav Bezzebkin, Komutan Yardımcısı Vladislav Çmirev, pilot Aleksey Vısokin, uçuş mühendisi Andrey Piluyev, uçak teknisyeni Sergey Jitenev ve uçak radyo operatörü İgor Sablinskiy’i son yolculuğa uğurlamak için törenin yapıldığı ‘Orenburjye’ Spor ve Kültür Merkezi’nde yüzlerce vatandaş geldi.Cenaze törenin ardından yürüyüş yapılacak ve pilotlar toprağa verilecek.24 Ocak’ta, esir takası çerçevesinde Ukrayna topraklarına götürülen 65 Ukraynalı asker, 6 mürettebat ve 3 refakatçinin bulunduğu İl-76 nakliye uçağı Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından Rusya-Ukrayna sınırındaki Belgorod Bölgesi üzerinde düşürülmüştü. Uçakta bulunan 74 kişinin tamamı hayatını kaybetmişti.
https://sputniknews.com.tr/20240201/rusya-sorusturma-komitesi-il-76-ucagi-patriot-sisteminden-firlatilan-mim-104a-tipi-fuzeyle-vuruldu-1080271881.html
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ukrayna ordusu, il-76, esir takası, rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, füze saldırısı
ukrayna ordusu, il-76, esir takası, rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, füze saldırısı
Rusya’da, Ukrayna ordusunun vurduğu İl-76 uçağı pilotlarının cenaze töreni başladı
13:20 08.02.2024 (güncellendi: 13:21 08.02.2024)
Ukrayna ordusunun füze saldırısı sonucu Belgorod’da düşen İl-76 nakliye uçağı pilotlarının cenaze töreni, doğdukları Orenburg şehrinde düzenlendi.
İl-76 nakliye uçağı mürettebatı: Komutan Stanislav Bezzebkin, Komutan Yardımcısı Vladislav Çmirev, pilot Aleksey Vısokin, uçuş mühendisi Andrey Piluyev, uçak teknisyeni Sergey Jitenev ve uçak radyo operatörü İgor Sablinskiy’i son yolculuğa uğurlamak için törenin yapıldığı ‘Orenburjye’ Spor ve Kültür Merkezi’nde yüzlerce vatandaş geldi.
Cenaze törenin ardından yürüyüş yapılacak ve pilotlar toprağa verilecek.
24 Ocak’ta, esir takası çerçevesinde Ukrayna topraklarına götürülen 65 Ukraynalı asker, 6 mürettebat ve 3 refakatçinin bulunduğu İl-76 nakliye uçağı Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından Rusya-Ukrayna sınırındaki Belgorod Bölgesi üzerinde düşürülmüştü. Uçakta bulunan 74 kişinin tamamı hayatını kaybetmişti.