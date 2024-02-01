https://sputniknews.com.tr/20240201/rusya-sorusturma-komitesi-il-76-ucagi-patriot-sisteminden-firlatilan-mim-104a-tipi-fuzeyle-vuruldu-1080271881.html

Rusya Soruşturma Komitesi: İl-76 uçağı, Patriot sisteminden fırlatılan MIM-104A tipi füzeyle vuruldu

Rusya Soruşturma Komitesi: İl-76 uçağı, Patriot sisteminden fırlatılan MIM-104A tipi füzeyle vuruldu

Rusya Soruşturma Komitesi, Ukraynalı esir askerleri taşıyan İl-76 uçağının ABD yapımı Patriot sisteminden fırlatılan MIM-104A tipi güdümlü uçaksavar füzesiyle... 01.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-01T14:40+0300

2024-02-01T14:40+0300

2024-02-01T15:01+0300

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Uçağa Ukrayna'nın Harkov Bölgesi'ndeki Liptsı yerleşiminden iki füzeyle saldırıldığını kaydeden komite, "Olay mahallinin incelenmesi sırasında, uçak saldırısının gerçekleştiği iddia edilen bölgenin 1.8 km kuzeydoğusunda ve 4.8 km güneydoğusunda, üzerinde İngilizce yazılar ve semboller bulunan iki füzenin gövde ve mekanizmalarına ait 116 parça tespit edildi. Parçaların incelenmesi sırasında üzerlerinde ASSY 11455748, SN740179, ASSY 11461343, SN740206, ASSY 11461865, SN740207, Raytheon, Confidential classified by Patriot Security Classification guide dated: 9/22/83 addenda dated 11/28/83 8/8/84 contract No/DAAH01-86C-A018, а также 18876 ASSY, Martin Marieta ve 10253043-39 02 S/N 80025 yazdığı belirlendi" ifadelerini kullandı.Komitenin açıklamasında "İyon hareketlilik spektrometrisi (IMS), kütle spektrometrik algılamalı gaz kromatografisi ve kütle seçici algılamalı yüksek performanslı sıvı kromatografisi kullanılarak yapılan araştırma sonucunda, nesnelerden alınan örneklerde yüzde 10 düzeyinde oktojene sahip heksojen izlerinin bulunduğu tespit edilmiş olup bu, yabancı ülke yapımı patlayıcılar için tipik bir özelliktir" dendi.Soruşturma kapsamında yapılan bilirkişi incelemeleri sonucunda olay yerinden alınan parçalar; tasarım nitelikleri, geometrik özellikleri ve mevcut etiketlerine göre MIM-104A uçaksavar güdümlü füzesinin yapısal unsurlarını oluşturduğunu belirten Soruşturma Komitesi, füzenin 'Raytheon' ve 'Hughes' şirketleri tarafından geliştirilen ve 'Raytheon' firmasında imal edilen Amerikan Patriot sistemine ait olduğunun altını çizdi.'ABD'li Patriot, Ukraynalı 'patriyotları' öldürdü'Rossiya Segodnya ve Russia Today (RT) Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, Soruşturma Komitesi'nin açıklamasının ardından paylaştığı mesajda "ABD'li Patriot, Ukraynalı 'patriyotları' (vatanseverleri) öldürdü. Pilotlarımız için üzülüyorum. Huzur içinde yatsınlar" ifadelerini kullandı.'Biden, ABD'lileri kanlı trajedinin suç ortağı yaptı'Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da, "ABD vatandaşları, paralarının nereye gittiğini bilmeli. Biden ve ekibi, ABD'lileri kanlı bir trajedinin suç ortağı yaptı" dedi.Soruşturma Komitesi, Belgorod Bölgesi'nde meydana gelen İl-76 uçak kazasında hayatını kaybedenlerin kimliklerinin genetik inceleme sonrası tespit edildiğini de bildirdi.Kaza bölgesinde toplam 670'den fazla ceset parçası bulunurken, uçakta bulunan esir askerlerin genetik materyallerinin zorunlu bir şekilde alındığına hatırlatma yapılan raporda, kaza yerindeki örneklerin daha önce alınan materyallerle karşılaştırıldığı belirtildi. Komite, raporunda, genetik inceleme sonuçlarının, ele geçirilen ceset parçalarının kazada ölen 6 mürettebat üyesi, 3 askeri polis memuru ve 65 Ukraynalı askere ait olduğu konusunda kesin bir sonuca varılmasını mümkün kıldığının altını çizdi.

https://sputniknews.com.tr/20240131/putin-ukraynali-esirleri-tasiyan-ucak-abd-yapimi-patriot-sistemiyle-vuruldu-1080237581.html

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