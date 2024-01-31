https://sputniknews.com.tr/20240131/putin-ukraynali-esirleri-tasiyan-ucak-abd-yapimi-patriot-sistemiyle-vuruldu-1080237581.html

Putin: Ukraynalı esirleri taşıyan uçak ABD yapımı Patriot sistemiyle vuruldu

Putin: Ukraynalı esirleri taşıyan uçak ABD yapımı Patriot sistemiyle vuruldu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçen hafta takasa götürülen 65 Ukraynalı asker ile 6 mürettebat ve 3 refakatçinin bulunduğu İl-76 kargo uçağının Ukrayna... 31.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-31T17:17+0300

2024-01-31T17:17+0300

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ukrayna krizi

rusya

vladimir putin

ukrayna

ukrayna krizi

il-76

moskova

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17 Mart'ta yapılacak seçimlerde Rusya'yı bir dönem daha yönetmeye talip olan Putin, seçim kampanyasında kendisi için çalışma yapacak vekilleriyle bir araya geldi.Toplantıdaki konuşması sırasında İl-76 kargo uçağının vurulduğu vakaya değinen Putin, uçağın ABD yapımı Patriot sistemiyle vurulduğunu ve bunun bilirkişi incelemesiyle tespit edildiğini söyledi.

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rusya, vladimir putin, ukrayna, ukrayna krizi, il-76, moskova