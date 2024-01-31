https://sputniknews.com.tr/20240131/putin-ukraynali-esirleri-tasiyan-ucak-abd-yapimi-patriot-sistemiyle-vuruldu-1080237581.html
Putin: Ukraynalı esirleri taşıyan uçak ABD yapımı Patriot sistemiyle vuruldu
Putin: Ukraynalı esirleri taşıyan uçak ABD yapımı Patriot sistemiyle vuruldu
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçen hafta takasa götürülen 65 Ukraynalı asker ile 6 mürettebat ve 3 refakatçinin bulunduğu İl-76 kargo uçağının Ukrayna... 31.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-31T17:17+0300
2024-01-31T17:17+0300
2024-01-31T17:20+0300
ukrayna krizi
rusya
vladimir putin
ukrayna
ukrayna krizi
il-76
moskova
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/1f/1080237279_0:21:2169:1241_1920x0_80_0_0_aa260aa54ae5bb8ef0f9f060f31a0d81.jpg
17 Mart'ta yapılacak seçimlerde Rusya'yı bir dönem daha yönetmeye talip olan Putin, seçim kampanyasında kendisi için çalışma yapacak vekilleriyle bir araya geldi.Toplantıdaki konuşması sırasında İl-76 kargo uçağının vurulduğu vakaya değinen Putin, uçağın ABD yapımı Patriot sistemiyle vurulduğunu ve bunun bilirkişi incelemesiyle tespit edildiğini söyledi.
rusya
ukrayna
moskova
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/1f/1080237279_267:0:2120:1390_1920x0_80_0_0_f45dd6f68bcee8555579c6c3b5220ed6.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, vladimir putin, ukrayna, ukrayna krizi, il-76, moskova
rusya, vladimir putin, ukrayna, ukrayna krizi, il-76, moskova
Putin: Ukraynalı esirleri taşıyan uçak ABD yapımı Patriot sistemiyle vuruldu
17:17 31.01.2024 (güncellendi: 17:20 31.01.2024)
Ayrıntılar geliyor
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçen hafta takasa götürülen 65 Ukraynalı asker ile 6 mürettebat ve 3 refakatçinin bulunduğu İl-76 kargo uçağının Ukrayna ordusu tarafından ABD yapımı Patriot sistemiyle vurulduğunu belirtti.
17 Mart'ta yapılacak seçimlerde Rusya'yı bir dönem daha yönetmeye talip olan Putin, seçim kampanyasında kendisi için çalışma yapacak vekilleriyle bir araya geldi.
Toplantıdaki konuşması sırasında İl-76 kargo uçağının vurulduğu vakaya değinen Putin, uçağın ABD yapımı Patriot sistemiyle vurulduğunu ve bunun bilirkişi incelemesiyle tespit edildiğini söyledi.